https://ukraina.ru/20221011/1039584961.html
WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России - 11.10.2022 Украина.ру
WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в том, что она наживается на экспорте газа в Европу после сокращения российских поставок, пишет Washington Post
2022-10-11T08:29
2022-10-11T08:29
2022-10-11T08:29
новости
польша
россия
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В газете добавили, что многие европейские страны критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала боевых действий на Украине.По словам авторов статьи, Осло не согласно с критикой в свой адрес, указывая на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
https://ukraina.ru/20221011/1039583236.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия
WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в том, что она наживается на экспорте газа в Европу после сокращения российских поставок, пишет Washington Post
В газете добавили, что многие европейские страны критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала боевых действий на Украине.
"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте", — говорится в статье.
По словам авторов статьи, Осло не согласно с критикой в свой адрес, указывая на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.