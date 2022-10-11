WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России - 11.10.2022 Украина.ру
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WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России - 11.10.2022 Украина.ру
WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в том, что она наживается на экспорте газа в Европу после сокращения российских поставок, пишет Washington Post
2022-10-11T08:29
2022-10-11T08:29
новости
польша
россия
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В газете добавили, что многие европейские страны критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала боевых действий на Украине.По словам авторов статьи, Осло не согласно с критикой в свой адрес, указывая на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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новости, польша, россия
Новости, Польша, Россия

WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России

08:29 11.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецки
Матеуш Моравецки - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в том, что она наживается на экспорте газа в Европу после сокращения российских поставок, пишет Washington Post
В газете добавили, что многие европейские страны критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала боевых действий на Украине.
"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте", — говорится в статье.
По словам авторов статьи, Осло не согласно с критикой в свой адрес, указывая на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
03:50
Хроника энергетической войны: последние событияВ США готовятся подавать иски против любых стран, добывающих нефть и газ или торгующих ими. А вступление в силу 8-го пакета санкций ЕС против России ознаменовалось освобождением Японии от их соблюдения.
 
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