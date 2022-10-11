https://ukraina.ru/20221011/1039584961.html

WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России

WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России - 11.10.2022 Украина.ру

WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в том, что она наживается на экспорте газа в Европу после сокращения российских поставок, пишет Washington Post

2022-10-11T08:29

2022-10-11T08:29

2022-10-11T08:29

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В газете добавили, что многие европейские страны критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала боевых действий на Украине.По словам авторов статьи, Осло не согласно с критикой в свой адрес, указывая на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ukraina.ru/20221011/1039583236.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, россия