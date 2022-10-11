https://ukraina.ru/20221011/1039584662.html

Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву

Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву - 11.10.2022 Украина.ру

Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву

США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставки вооружений Киеву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

2022-10-11T08:10

2022-10-11T08:10

2022-10-11T08:10

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По его словам, заявления США о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта".Ранее президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

https://ukraina.ru/20221010/1039570913.html

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2022

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новости, анатолий антонов, сша, россия