Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву - 11.10.2022 Украина.ру
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Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву
Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву - 11.10.2022 Украина.ру
Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву
США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставки вооружений Киеву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
2022-10-11T08:10
2022-10-11T08:10
новости
анатолий антонов
сша
россия
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По его словам, заявления США о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта".Ранее президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.
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Новости, Анатолий Антонов, США, Россия

Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву

08:10 11.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставки вооружений Киеву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта", — отметил Антонов.
По его словам, заявления США о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта".
"Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов", — заключил Антонов.
Ранее президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.
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