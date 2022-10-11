ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039583531.html
ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма - 11.10.2022 Украина.ру
ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
Главное управление разведки (ГУР) Украины разместило провокационное объявление, в котором призвало жителей Крыма работать на военную разведку против России, "сливать" информацию о важных объектах на полуострове.
2022-10-11T03:55
2022-10-11T03:56
новости
гур моу
украина
крым
провокация
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/01/1033960148_0:288:2387:1631_1920x0_80_0_0_589f7cea3b0bc0739cc96f330361bb6d.jpg
"Просим вас и дальше сообщать нам о точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания (российских –ред.) войск, места жительства руководящего состава, места расположения и маршруты передвижения военной техники",- говорится в сообщении ведомства. В тексте сообщения, ГУР также призывается присылать "фото- и видео-фиксацию" транспортных пробок, очередей, "попытки эвакуации с полуострова" для зондирования социальных настроений. Известно, что руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов систематически организует провокационные "утечки" информации, пытается своими заявлениями и пояснениями спровоцировать российскую армию и российскую власть на "охоту на ведьм", утверждая, что в высших кругах военно-политического руководства России у него имеются информаторы, работающие на Украину. Той же цели служит и опубликованное обращение ГУР Украины к жителям Крыма - посеять среди них и в спецслужбах России панику, спровоцировать "охоту на ведьм".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/01/1033960148_0:65:2387:1855_1920x0_80_0_0_051960b17226d53cd988c2c8777e43ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, гур моу, украина, крым, провокация, спецоперация
Новости, ГУР МОУ, Украина, Крым, провокация, Спецоперация

ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма

03:55 11.10.2022 (обновлено: 03:56 11.10.2022)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Главное управление разведки (ГУР) Украины разместило провокационное объявление, в котором призвало жителей Крыма работать на военную разведку против России, "сливать" информацию о важных объектах на полуострове.
"Просим вас и дальше сообщать нам о точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания (российских –ред.) войск, места жительства руководящего состава, места расположения и маршруты передвижения военной техники",- говорится в сообщении ведомства.
В тексте сообщения, ГУР также призывается присылать "фото- и видео-фиксацию" транспортных пробок, очередей, "попытки эвакуации с полуострова" для зондирования социальных настроений.
Известно, что руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов систематически организует провокационные "утечки" информации, пытается своими заявлениями и пояснениями спровоцировать российскую армию и российскую власть на "охоту на ведьм", утверждая, что в высших кругах военно-политического руководства России у него имеются информаторы, работающие на Украину. Той же цели служит и опубликованное обращение ГУР Украины к жителям Крыма - посеять среди них и в спецслужбах России панику, спровоцировать "охоту на ведьм".
 
НовостиГУР МОУУкраинаКрымпровокацияСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
06:00Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
05:45Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
05:30"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
05:15"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО
05:00Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве
04:45"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву
04:30"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
04:15Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мосту
04:10Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность
04:00Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
03:55ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
03:50Хроника энергетической войны: последние события
03:21Главное на 11 октября: в России и в мире
01:01"Приезжай, без дела не останешься". Что Берия делал в Киеве
19:15Ракетные удары. Итоги 10 октября на Украине
18:14СБУ ищет Марию Захарову
18:13Призывы "ястребов" и слова сторонников мира: как разные страны отреагировали на удары России по Украине
18:03В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
Лента новостейМолния