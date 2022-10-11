https://ukraina.ru/20221011/1039583531.html
ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма - 11.10.2022 Украина.ру
ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
Главное управление разведки (ГУР) Украины разместило провокационное объявление, в котором призвало жителей Крыма работать на военную разведку против России, "сливать" информацию о важных объектах на полуострове.
2022-10-11T03:55
2022-10-11T03:55
2022-10-11T03:56
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"Просим вас и дальше сообщать нам о точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания (российских –ред.) войск, места жительства руководящего состава, места расположения и маршруты передвижения военной техники",- говорится в сообщении ведомства. В тексте сообщения, ГУР также призывается присылать "фото- и видео-фиксацию" транспортных пробок, очередей, "попытки эвакуации с полуострова" для зондирования социальных настроений. Известно, что руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов систематически организует провокационные "утечки" информации, пытается своими заявлениями и пояснениями спровоцировать российскую армию и российскую власть на "охоту на ведьм", утверждая, что в высших кругах военно-политического руководства России у него имеются информаторы, работающие на Украину. Той же цели служит и опубликованное обращение ГУР Украины к жителям Крыма - посеять среди них и в спецслужбах России панику, спровоцировать "охоту на ведьм".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гур моу, украина, крым, провокация, спецоперация
Новости, ГУР МОУ, Украина, Крым, провокация, Спецоперация
ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
03:55 11.10.2022 (обновлено: 03:56 11.10.2022)
Главное управление разведки (ГУР) Украины разместило провокационное объявление, в котором призвало жителей Крыма работать на военную разведку против России, "сливать" информацию о важных объектах на полуострове.
"Просим вас и дальше сообщать нам о точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания (российских –ред.) войск, места жительства руководящего состава, места расположения и маршруты передвижения военной техники",- говорится в сообщении ведомства.
В тексте сообщения, ГУР также призывается присылать "фото- и видео-фиксацию" транспортных пробок, очередей, "попытки эвакуации с полуострова" для зондирования социальных настроений.
Известно, что руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов систематически организует провокационные "утечки" информации, пытается своими заявлениями и пояснениями спровоцировать российскую армию и российскую власть на "охоту на ведьм", утверждая, что в высших кругах военно-политического руководства России у него имеются информаторы, работающие на Украину. Той же цели служит и опубликованное обращение ГУР Украины к жителям Крыма - посеять среди них и в спецслужбах России панику, спровоцировать "охоту на ведьм".