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"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС
"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС - 10.10.2022 Украина.ру
"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС
Украинцы в панике запасаются топливом. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал Readovka
2022-10-10T14:28
2022-10-10T14:28
2022-10-10T14:29
новости
бензин
азс
киев
украина
паника
удары
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"На киевских автозаправках километровые очереди... После утренних ударов возмездия жители Киева в панике ринулись на АЗС, чтобы запастись бензином", - говорится в материале.Ажиотаж на автозаправках может привести к росту цен на топливо и его дефициту.С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносились ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. По словам президента РФ Владимира Путина, удары высокоточным оружием были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военному управлению и связи.Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бензин, азс, киев, украина, паника, удары
Новости, Бензин, АЗС, Киев, Украина, паника, удары
"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС
14:28 10.10.2022 (обновлено: 14:29 10.10.2022)
Украинцы в панике запасаются топливом. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал Readovka
"На киевских автозаправках километровые очереди... После утренних ударов возмездия жители Киева в панике ринулись на АЗС, чтобы запастись бензином", - говорится
в материале.
Ажиотаж на автозаправках может привести к росту цен на топливо и его дефициту.
С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносились ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища.
По словам президента РФ Владимира Путина, удары высокоточным оружием были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военному управлению и связи.
Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.