"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС - 10.10.2022 Украина.ру
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"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС
"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС - 10.10.2022 Украина.ру
"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС
Украинцы в панике запасаются топливом. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал Readovka
2022-10-10T14:28
2022-10-10T14:29
новости
бензин
азс
киев
украина
паника
удары
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"На киевских автозаправках километровые очереди... После утренних ударов возмездия жители Киева в панике ринулись на АЗС, чтобы запастись бензином", - говорится в материале.Ажиотаж на автозаправках может привести к росту цен на топливо и его дефициту.С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносились ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. По словам президента РФ Владимира Путина, удары высокоточным оружием были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военному управлению и связи.Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
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новости, бензин, азс, киев, украина, паника, удары
Новости, Бензин, АЗС, Киев, Украина, паника, удары

"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС

14:28 10.10.2022 (обновлено: 14:29 10.10.2022)
 
© CC0, Pixabayбензин дизель заправка АЗС топливо
бензин дизель заправка АЗС топливо
© CC0, Pixabay
Читать в
Украинцы в панике запасаются топливом. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал Readovka
"На киевских автозаправках километровые очереди... После утренних ударов возмездия жители Киева в панике ринулись на АЗС, чтобы запастись бензином", - говорится в материале.
Ажиотаж на автозаправках может привести к росту цен на топливо и его дефициту.
С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносились ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища.
По словам президента РФ Владимира Путина, удары высокоточным оружием были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военному управлению и связи.
Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
 
НовостиБензинАЗСКиевУкраинапаникаудары
 
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Заголовок открываемого материала
14:28"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС
14:26На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу
14:15Иван Скориков: Пора создавать Государственный комитет обороны
14:04Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары
14:03Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева
13:59"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского
13:51Терпению пришёл конец, а дальше - больше: Литовкин о том, что Россия будет уничтожать на Украине. Видео
13:49Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине
13:45Дмитрий Дробницкий: Ударив по инфраструктуре Украины, Россия ударила по всему Западу
13:43"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине
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13:16Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных
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