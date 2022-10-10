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"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС

"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС - 10.10.2022 Украина.ру

"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС

Украинцы в панике запасаются топливом. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал Readovka

2022-10-10T14:28

2022-10-10T14:28

2022-10-10T14:29

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"На киевских автозаправках километровые очереди... После утренних ударов возмездия жители Киева в панике ринулись на АЗС, чтобы запастись бензином", - говорится в материале.Ажиотаж на автозаправках может привести к росту цен на топливо и его дефициту.С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносились ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. По словам президента РФ Владимира Путина, удары высокоточным оружием были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военному управлению и связи.Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.

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2022

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новости, бензин, азс, киев, украина, паника, удары