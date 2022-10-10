"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии - 10.10.2022 Украина.ру
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"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии
"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии - 10.10.2022 Украина.ру
"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Киев запустил процесс открытия фронта против Белоруссии и это – безумно. Слова белорусского президента приводит 10 октября Telegram-канал "Пул первого"
2022-10-10T12:29
2022-10-10T12:29
новости
александр лукашенко
белоруссия
киев
спецоперация
украина
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Он также приказал силовым ведомствам предпринять все необходимое, для защиты государства "с учетом быстро меняющейся обстановки".Накануне он заявил о том, что по неофициальным данным, Киев готовит удар по Белоруссии и пообещал жесткий ответ.В понедельник 10 октября стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной группировки.
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новости, александр лукашенко, белоруссия, киев, спецоперация, украина
Новости, Александр Лукашенко, Белоруссия, Киев, Спецоперация, Украина

"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии

12:29 10.10.2022
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Киев запустил процесс открытия фронта против Белоруссии и это – безумно. Слова белорусского президента приводит 10 октября Telegram-канал "Пул первого"
Открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, однако процесс пошёл.
Он также приказал силовым ведомствам предпринять все необходимое, для защиты государства "с учетом быстро меняющейся обстановки".
Накануне он заявил о том, что по неофициальным данным, Киев готовит удар по Белоруссии и пообещал жесткий ответ.
В понедельник 10 октября стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной группировки.
XXXI Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске 2022 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:10
Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск - ЛукашенкоПрезиденты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил глава белорусского государства 10 октября, передает Белта
 
НовостиАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиевСпецоперацияУкраина
 
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