https://ukraina.ru/20221010/1039558915.html

"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии

"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии - 10.10.2022 Украина.ру

"Процесс пошел": Лукашенко заявил, что Украина открывает фронт против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Киев запустил процесс открытия фронта против Белоруссии и это – безумно. Слова белорусского президента приводит 10 октября Telegram-канал "Пул первого"

2022-10-10T12:29

2022-10-10T12:29

2022-10-10T12:29

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Он также приказал силовым ведомствам предпринять все необходимое, для защиты государства "с учетом быстро меняющейся обстановки".Накануне он заявил о том, что по неофициальным данным, Киев готовит удар по Белоруссии и пообещал жесткий ответ.В понедельник 10 октября стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной группировки.

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2022

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новости, александр лукашенко, белоруссия, киев, спецоперация, украина