Кадыров назвал Зеленского лохом и посоветовал бежать - 10.10.2022 Украина.ру
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Кадыров назвал Зеленского лохом и посоветовал бежать
Кадыров назвал Зеленского лохом и посоветовал бежать - 10.10.2022 Украина.ру
Кадыров назвал Зеленского лохом и посоветовал бежать
Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября в своем Telegram-канале прокомментировал удары по Украине
2022-10-10T12:13
2022-10-10T12:13
новости
кадыров
удары
владимир зеленский
спецоперация
украина
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"[Владимир] Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", - посоветовал Кадыров.Он также добавил, что теперь на все сто процентов доволен проведением спецоперации.С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносятся ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
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новости, кадыров, удары, владимир зеленский, спецоперация, украина
Новости, Кадыров, удары, Владимир Зеленский, Спецоперация, Украина

Кадыров назвал Зеленского лохом и посоветовал бежать

12:13 10.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКадыров
Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября в своем Telegram-канале прокомментировал удары по Украине
"[Владимир] Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", - посоветовал Кадыров.
Он также добавил, что теперь на все сто процентов доволен проведением спецоперации.
С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносятся ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
 
НовостиКадыровударыВладимир ЗеленскийСпецоперацияУкраина
 
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