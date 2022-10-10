Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск - Лукашенко
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXXXI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил глава белорусского государства 10 октября, передает Белта
По словам Лукашенко, формирование этой группировки идет уже в течении двух дней.
Основу белорусско-российской региональной группировки войск составят войска Белоруссии. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства.
Накануне белорусский президент заявил о том, что Киев собирается нанести удар по Белоруссии. Информация, по его словам, был получена из неофициальных каналов.
Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".