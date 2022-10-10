https://ukraina.ru/20221010/1039557720.html

Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск - Лукашенко

Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск - Лукашенко - 10.10.2022 Украина.ру

Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск - Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил глава белорусского государства 10 октября, передает Белта

2022-10-10T12:10

2022-10-10T12:10

2022-10-10T12:10

новости

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

группировки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038344821_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_eda7eca6df16286198cb3f5d172a23a0.jpg

По словам Лукашенко, формирование этой группировки идет уже в течении двух дней.Накануне белорусский президент заявил о том, что Киев собирается нанести удар по Белоруссии. Информация, по его словам, был получена из неофициальных каналов.

https://ukraina.ru/20221010/1039557563.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, группировки