Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов - 10.10.2022 Украина.ру
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Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов
Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов - 10.10.2022 Украина.ру
Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов
В результате взрывов в украинских городах повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, сообщил 10 октября в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль
2022-10-10T11:55
2022-10-10T11:55
новости
украина
удары
энергетика
владимир зеленский
спецоперация
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По его словам, повреждения получили объекты в 8 регионах Украины, а также в Киеве."По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - написал Шмыгаль. Ранее в этот же день во многих регионах Украины произошли взрывы. Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты энергетической инфраструктуры.
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новости, украина, удары, энергетика, владимир зеленский, спецоперация
Новости, Украина, удары, энергетика, Владимир Зеленский, Спецоперация

Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов

11:55 10.10.2022
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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В результате взрывов в украинских городах повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, сообщил 10 октября в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль
По его словам, повреждения получили объекты в 8 регионах Украины, а также в Киеве.
"По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - написал Шмыгаль.
Ранее в этот же день во многих регионах Украины произошли взрывы. Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты энергетической инфраструктуры.
 
НовостиУкраинаударыэнергетикаВладимир ЗеленскийСпецоперация
 
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