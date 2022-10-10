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Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов
Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов - 10.10.2022 Украина.ру
Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов
В результате взрывов в украинских городах повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, сообщил 10 октября в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль
2022-10-10T11:55
2022-10-10T11:55
2022-10-10T11:55
новости
украина
удары
энергетика
владимир зеленский
спецоперация
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По его словам, повреждения получили объекты в 8 регионах Украины, а также в Киеве."По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - написал Шмыгаль. Ранее в этот же день во многих регионах Украины произошли взрывы. Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты энергетической инфраструктуры.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, удары, энергетика, владимир зеленский, спецоперация
Новости, Украина, удары, энергетика, Владимир Зеленский, Спецоперация
Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов
В результате взрывов в украинских городах повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, сообщил 10 октября в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль
По его словам, повреждения получили объекты в 8 регионах Украины, а также в Киеве.
"По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - написал Шмыгаль.
Ранее в этот же день во многих регионах Украины произошли взрывы. Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты энергетической инфраструктуры.