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Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов

Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов - 10.10.2022 Украина.ру

Власти Украины назвали число поврежденных объектов в результате ударов

В результате взрывов в украинских городах повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, сообщил 10 октября в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль

2022-10-10T11:55

2022-10-10T11:55

2022-10-10T11:55

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спецоперация

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По его словам, повреждения получили объекты в 8 регионах Украины, а также в Киеве."По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - написал Шмыгаль. Ранее в этот же день во многих регионах Украины произошли взрывы. Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты энергетической инфраструктуры.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, удары, энергетика, владимир зеленский, спецоперация