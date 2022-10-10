"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве

Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры Киевские власти сообщили о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об ударах по объектам критической инфраструктуры. Об этом он написал 10 октября в телеграм-канале