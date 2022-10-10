https://ukraina.ru/20221010/1039553533.html
"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве
"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве - 10.10.2022 Украина.ру
"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве
В Киеве взрывной волной выбило окна здания центрального вокзала в Киеве. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Украинских железных дорог ("Укрзализныця")
2022-10-10T10:36
2022-10-10T10:36
2022-10-10T10:36
новости
вокзал
киев
железная дорога
украина
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Взрывной волной повреждены окна центрального вокзала в Киеве. Вокзал работает, высадка и посадка пассажиров осуществляется через подземные переходы. Поезда западного направления могут приходить с задержкой, добавили в пресс-службе компании. На западном направлении повреждена контактная сеть, на пути собираются вывести резервные тепловозы.
https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вокзал, киев, железная дорога, украина
Новости, вокзал, Киев, железная дорога, Украина
"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве
В Киеве взрывной волной выбило окна здания центрального вокзала в Киеве. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Украинских железных дорог ("Укрзализныця")