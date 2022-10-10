"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве - 10.10.2022 Украина.ру
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"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве
"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве - 10.10.2022 Украина.ру
"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве
В Киеве взрывной волной выбило окна здания центрального вокзала в Киеве. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Украинских железных дорог ("Укрзализныця")
2022-10-10T10:36
2022-10-10T10:36
новости
вокзал
киев
железная дорога
украина
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Взрывной волной повреждены окна центрального вокзала в Киеве. Вокзал работает, высадка и посадка пассажиров осуществляется через подземные переходы. Поезда западного направления могут приходить с задержкой, добавили в пресс-службе компании. На западном направлении повреждена контактная сеть, на пути собираются вывести резервные тепловозы.
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новости, вокзал, киев, железная дорога, украина
Новости, вокзал, Киев, железная дорога, Украина

"Укрзализныця" сообщила о повреждениях здания железнодорожного вокзала в Киеве

10:36 10.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Алексей Фурман
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В Киеве взрывной волной выбило окна здания центрального вокзала в Киеве. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Украинских железных дорог ("Укрзализныця")
Взрывной волной повреждены окна центрального вокзала в Киеве. Вокзал работает, высадка и посадка пассажиров осуществляется через подземные переходы.
"Включаем железные нервы и продолжаем движение", - сообщили в "Укрзализныце".
Поезда западного направления могут приходить с задержкой, добавили в пресс-службе компании. На западном направлении повреждена контактная сеть, на пути собираются вывести резервные тепловозы.
Взрывы в Киеве 10 октября 2022 года
10:28
Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктурыКиевские власти сообщили о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об ударах по объектам критической инфраструктуры. Об этом он написал 10 октября в телеграм-канале
 
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