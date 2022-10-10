https://ukraina.ru/20221010/1039549581.html

"Земледелие" и минные поля на Украине

"Земледелие" и минные поля на Украине - 10.10.2022 Украина.ру

"Земледелие" и минные поля на Украине

Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T10:30

2022-10-10T10:30

2022-10-10T10:58

геннадий алехин

эксклюзив

чем воюют на украине

сво

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мины

россия

украина

боевые действия

разминирование

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Как показал ход специальной военной операции, когда динамика и масштаб боевых действий значительно увеличились, роль инженерно-саперных частей и подразделений возросла в разы. Инженерные войска на поле боя и в тылу решают важнейшие задачи по обеспечению боевой работы и безопасности различных родов войск и силовых структур, а также оказание помощи местному населению. В первую очередь они обезвреживают минные поля противника и организуют свои заграждения, восстанавливают дороги и переправы. Мины и их грамотное применение в совокупности с другими видами инженерных заграждений, хорошо прикрытых общевойсковыми подразделениями на всю глубину их создания, могут значительно влиять на ход всех боевых действий как в наступлении, так и в обороне. При проведении всех этих мероприятий используются разнообразные образцы техники и вооружений, как давно и хорошо освоенные, так и новые.Одной из инженерных новинок в спецоперации на Украине стала система дистанционного минирования "Земледелие". Этот образец был создан в конце нулевых годов, в войска поступил несколько лет назад, пройдя проверку на учениях и практических испытаниях на полигонах. По мнению специалистов, уже неоднократно применялся на разных участках фронта. О чем свидетельствуют видеокадры Министерства обороны, показывающие запуск специальных ракет двумя пусковыми установками. Основная задача комплекса — установка полноценных минно-взрывных заграждений для блокирования перемещений противника и сковывание его основных сил и средств на том или ином участке."Земледелие" представляет собой специализированную систему залпового огня, использующую особый снаряд. 122-мм для нее несут мины разных типов, доставляют их на дальность 15 км и разбрасывают в заданном районе. На пусковой установке находится 50 ракет. Система управления позволяет определять дальность постановки, размеры минного поля, плотность и т. д.В ходе наступательных действий, особенно в первые месяцы проведения спецоперации, союзные войска столкнулись с минными полями противника. Для выявления заграждений и проделывания проходов для войск, особенно батальонно-тактических групп, применялись различные средства, вплоть до специальных установок разминирования УР-77, уничтожающих поле боя взрывом. При этом часть боеприпасов остается активной и опасной. При отступлении украинская армия минировала различные объекты, причем не только военного, но и гражданского назначения. И здесь на первый план выходят инженерно-саперные подразделения. Как только территория или населенный пункт берется под контроль, для поиска и обезвреживания взрывных устройств используются различные технические средства и служебные собаки.Сельскохозяйственные угодья и другие открытые участки местности расчищают при помощи специальной техники. Одним из основных средств такого назначения является робототехнический комплекс "Уран-6" с тралами разных типов. При разминировании применялась по полной программе различная проверенная инженерная техника советских времен, надежная и основательная. Это и машины разграждения, и путепрокладчики, и те же установки УР-77. Все это позволяло проводить разминирование дистанционно и без рисков для личного состава.В то же время военная операция выявила ряд существенных особенностей, характерных для действий инженерных подразделений противоборствующих сторон. Уже не секрет, что страны НАТО активно помогают воюющей украинской армии не только вооружением и техникой, средствами разведки, но и проводят обучение в учебных центрах специалистов различного профиля из числа военнослужащих ВСУ. Большую роль в этом деле уделяется минно-взрывным заграждениям. Граница НАТО продвинулась далеко на Восток. Если раньше основное внимание по заблаговременной подготовке минно-взрывных заграждений на транспортной сети уделялось территории Польши и прибалтийских стран, в последнее время их взоры устремлены на Украину.Особое внимание уделяется вопросам, касающихся заблаговременно подготовленных очагов разрушения дорожно-транспортной инфраструктуры. Наличие большого количества искусственных сооружений на коммуникациях, обширных пространств, покрытых лесами, разветвленной сети рек, озер, водохранилищ. Ведется ускоренная подготовка, как правило, три месяца, специалистов-подрывников, диверсионных групп и отрядов, оснащенных подрывными зарядами, а также минами для возведения искусственных препятствий и производства разрушений на главных путях его движения. К примеру, очаг разрушений на дороге представляет собой участок с минными колодцами, расположенными как на проезжей части, так и на обочине дорог. В них могут закладываться фугасы различных типов. Между собой колодцы соединены трубами, в которых взрывные сети уже проложены или предусмотрены. Подобные трубы подведены к местам подключения данных сетей и магистральным проводам. Как показала практика, противник добивался эффективности заграждения во время боев в Попасной и Песках, когда колодцы располагались на расстоянии 20 метров друг от друга. При этом все очаги усиливал противотранспортными, объектными, противотанковыми и противопехотными минами.Немалые потери Советской армии в Афганистане именно на дорогах заставили разработать новые способы и методы борьбы с минированием на дорогах и привели к принятию на вооружение новейших видов инженерного вооружения и техники. Хорошо проявили себя в ходе спецоперации противотанковые мины советского производства. Например, ТМ-62М. В зависимости от применяемого взрывателя может устанавливаться как противогусеничная и противоднищевая. Вес мины-10 кг, вес заряда ВВ (взрывчатое вещество) -7.5 кг, диаметр-32 см, условие срабатывания — наезд гусеницы(колеса) на половину мины, усилие срабатывания — 40-110 кг. Мины могут устанавливаться в неизвлекаемое положение. Снятие производится только кошкой (веревка с крючком) из укрытия. Длина веревки- 25-30 метров.Из основных противопехотных мин следует отметить фугасные (ПМН), осколочные- (ПОМЗ-2) и ОЗМ-72. Их вес варьируется от 500г до 5 кг. А радиус сплошного поражения- от 4 до 25 метров. А также осколочные мины направленного действия –МОН и МОН-90. Их прозвали в войсках "монками". Усилия срабатывания-от 5 до 10 кг. А радиус сплошного поражения на глубину составляет порядка 90 метров.Во время чеченских войн не было необходимости применять в массовом порядке противотанковые мины, поэтому гусеничные минные заградители (ГМЗ) почти не использовались. На Украине наоборот: в период маневренных оборонительных боев, наличия у противника большого количества бронетанковых средств, роль ГМЗ в составе подвижных отрядов заграждений (ПОЗ) крайне важна. Полковой ПОЗ в составе трех ГМЗ в оборонительном бою находится в районе сосредоточения в 2-3 км на танкоопасном направлении в готовности в кратчайший срок выйти на рубеж минирования (в случае прорыва обороны) и в течение 10-15 минут установить трехрядное противотанковое минное поле протяженностью 1 км по фронту перед прорвавшимся противником. Боекомплект ГМЗ-208 мин. Наиболее оптимальная противотанковая мина ТМ-62М со взрывателем МВЧ-62. Весьма надежная мина с высоким коэффициентом срабатывания. При наезде танка перебивается гусеница, выбивается каток, экипаж выходит из строя. Как правило, подвижные отряды заграждения действуют на удалении 8-12 км. При заблаговременной обороне противотанковые минные поля устанавливаются перед позициями боевого охранения, перед передним краем, вручную и средствами механизации в зависимости от обстановки. Сейчас это крайне важно, особенно в районе Сватова, Кременной, на Херсонском направлении.Сейчас, когда подтягиваются дополнительные резервы, происходит доукомплектование частей и подразделений союзных войск, очень важно обеспечить линию обороны в инженерном отношении. В условиях массового применения противником ракетных войск и артиллерии, роль фортификационных сооружений и оборудования трудно переоценить. Командиры всех степеней справедливо считают, что особое внимание в этих условиях уделяется устройству перекрытия щелей. Они эффективно защищают от огня ствольной артиллерии и РСЗО. При создании системы инженерных заграждений пристальное внимание уделяется устройству и закладке мин на дорожных направлениях. На возможных участках прорыва сосредотачиваются подвижные отряды заграждений. Вдоль основных дорог и магистралей, особенно в дефиле, важно использовать как элемент узлов заграждений заряды УЗП-77 от установок разминирования (93 м), укладываемые по обочинам в металлические трубы, подрываемые саперами электрическим способом. Насытить дорожные направления, включая проселочные и грунтовые, узлами заграждений. Умелые и грамотные командиры используют саперов только по прямому назначению, прежде всего для устройства и содержания минно-взрывных заграждений.Специальная военная операция на Украине переходит в новую фазу, очередной этап боевых действий. Решение сложных поставленных задач будет зависеть от грамотных и умелых действий инженерно-саперных подразделений. В отличие от других родов войск, инженерные войска не занимаются непосредственным поражением противника. Их работа, напряженная, ювелирная во многих случаях, как правило, остается в тени. В спецоперации все наблюдают за действиями танков, артиллерии, авиации. Однако боевая работа любых сил и средств в той или иной мере связана с работой инженерных войск. А в современных условиях тем более. Причем на линии фронта, а также в тылу и на освобожденных территориях.

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2022

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Геннадий Алёхин

геннадий алехин, эксклюзив, сво, инженерные войска вс рф, мины, россия, украина, боевые действия, разминирование, нато, всу, транспорт, инфраструктура