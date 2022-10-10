Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране - 10.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221010/1039544482.html
Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране - 10.10.2022 Украина.ру
Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти. Об этом заявил лидер политсилы Илан Шор, передает 10 октября РИА Новости
2022-10-10T08:47
2022-10-10T08:47
новости
молдавия
санду
оппозиция
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_1409ea85d779cf83bdf6232981018378.jpg
"Пятьдесят тысяч человек, которые выходили на площадь, это далеко не предел, это маленькое начало. Скоро вы увидите гораздо более внушительное количество людей, которые будут протестовать. Когда у людей безвыходная ситуация, им не остается ничего другого, как выходить и требовать немедленной отставки действующей власти. Знаете, голодный народ имеет право на восстание. Вот это правило сегодня подходит, к сожалению, в нашей стране. Партия "Шор" была на площади, будет на площади до полной победы", - сказал политик.В Кишиневе третью неделю протестуют сторонники оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_45632b075793ab1a4df4915a2050730c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, санду, оппозиция, протесты
Новости, Молдавия, Санду, оппозиция, протесты

Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране

08:47 10.10.2022
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
Читать в
Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти. Об этом заявил лидер политсилы Илан Шор, передает 10 октября РИА Новости
"Пятьдесят тысяч человек, которые выходили на площадь, это далеко не предел, это маленькое начало. Скоро вы увидите гораздо более внушительное количество людей, которые будут протестовать. Когда у людей безвыходная ситуация, им не остается ничего другого, как выходить и требовать немедленной отставки действующей власти. Знаете, голодный народ имеет право на восстание. Вот это правило сегодня подходит, к сожалению, в нашей стране. Партия "Шор" была на площади, будет на площади до полной победы", - сказал политик.
В Кишиневе третью неделю протестуют сторонники оппозиционной партии "Шор".
Возмущение манифестантов вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью.
Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора.
 
НовостиМолдавияСандуоппозицияпротесты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07В центре Киева прогремели взрывы - СМИ
08:58Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым
08:47Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
08:34Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена
08:21Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов
08:10"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в Британии
08:04Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне
08:04Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне
08:04Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель
08:03Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования
08:03Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
08:02В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич
08:02Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
08:00Заявления Маска стоит рассматривать с точки зрения выгоды, у него своя игра - Владимир Корнилов
07:53Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу
07:47Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
07:45В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов
07:36Украинский офицер озвучил проблему ВСУ
07:30Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
07:24"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне
Лента новостейМолния