https://ukraina.ru/20221010/1039544482.html
Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране - 10.10.2022 Украина.ру
Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти. Об этом заявил лидер политсилы Илан Шор, передает 10 октября РИА Новости
2022-10-10T08:47
2022-10-10T08:47
2022-10-10T08:47
новости
молдавия
санду
оппозиция
протесты
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"Пятьдесят тысяч человек, которые выходили на площадь, это далеко не предел, это маленькое начало. Скоро вы увидите гораздо более внушительное количество людей, которые будут протестовать. Когда у людей безвыходная ситуация, им не остается ничего другого, как выходить и требовать немедленной отставки действующей власти. Знаете, голодный народ имеет право на восстание. Вот это правило сегодня подходит, к сожалению, в нашей стране. Партия "Шор" была на площади, будет на площади до полной победы", - сказал политик.В Кишиневе третью неделю протестуют сторонники оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, санду, оппозиция, протесты
Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти. Об этом заявил лидер политсилы Илан Шор, передает 10 октября РИА Новости
"Пятьдесят тысяч человек, которые выходили на площадь, это далеко не предел, это маленькое начало. Скоро вы увидите гораздо более внушительное количество людей, которые будут протестовать. Когда у людей безвыходная ситуация, им не остается ничего другого, как выходить и требовать немедленной отставки действующей власти. Знаете, голодный народ имеет право на восстание. Вот это правило сегодня подходит, к сожалению, в нашей стране. Партия "Шор" была на площади, будет на площади до полной победы", - сказал
политик.
В Кишиневе третью неделю протестуют сторонники оппозиционной партии "Шор".
Возмущение манифестантов вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью.
Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора.