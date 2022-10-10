https://ukraina.ru/20221010/1039544482.html

Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране

Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране - 10.10.2022 Украина.ру

Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране

Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти. Об этом заявил лидер политсилы Илан Шор, передает 10 октября РИА Новости

2022-10-10T08:47

2022-10-10T08:47

2022-10-10T08:47

новости

молдавия

санду

оппозиция

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_1409ea85d779cf83bdf6232981018378.jpg

"Пятьдесят тысяч человек, которые выходили на площадь, это далеко не предел, это маленькое начало. Скоро вы увидите гораздо более внушительное количество людей, которые будут протестовать. Когда у людей безвыходная ситуация, им не остается ничего другого, как выходить и требовать немедленной отставки действующей власти. Знаете, голодный народ имеет право на восстание. Вот это правило сегодня подходит, к сожалению, в нашей стране. Партия "Шор" была на площади, будет на площади до полной победы", - сказал политик.В Кишиневе третью неделю протестуют сторонники оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, санду, оппозиция, протесты