https://ukraina.ru/20221010/1039541422.html

Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне

Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне - 10.10.2022 Украина.ру

Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне

Надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды - считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

2022-10-10T08:04

2022-10-10T08:04

2022-10-10T08:04

украина

россия

спецоперация

изюм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102634/69/1026346936_0:390:5568:3522_1920x0_80_0_0_f85f50308784f099a290c78c51766cd2.jpg

Я долго призывал к созданию центрального органа, чтобы это было дело не энтузиастов отдельных, а действительно было определенной государственной программой, как это делают наши западные противники, и как делает Украина на деньги наших западных противников - заявил политолог. По мнению Владимира Корнилова, пропаганда должна быть направлена не только вовнутрь, на аудиторию внутри Российской Федерации, но и вовне, как это умело делала наша советская пропаганда в годы самые тяжелые, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.

https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, спецоперация, изюм, новости