https://ukraina.ru/20221010/1039541422.html
Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне
Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне - 10.10.2022 Украина.ру
Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне
Надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды - считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
2022-10-10T08:04
2022-10-10T08:04
2022-10-10T08:04
украина
россия
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Я долго призывал к созданию центрального органа, чтобы это было дело не энтузиастов отдельных, а действительно было определенной государственной программой, как это делают наши западные противники, и как делает Украина на деньги наших западных противников - заявил политолог. По мнению Владимира Корнилова, пропаганда должна быть направлена не только вовнутрь, на аудиторию внутри Российской Федерации, но и вовне, как это умело делала наша советская пропаганда в годы самые тяжелые, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.
https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, спецоперация, изюм, новости
Украина, Россия, Спецоперация, Изюм, Новости
Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне
Надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды - считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Я долго призывал к созданию центрального органа, чтобы это было дело не энтузиастов отдельных, а действительно было определенной государственной программой, как это делают наши западные противники, и как делает Украина на деньги наших западных противников - заявил политолог.
Этим надо было заниматься давно, этим надо заниматься сейчас, этим никогда не поздно заниматься. Опять-таки надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды. Тогда это слово не носило отрицательного значения, в той же Британии существовало министерство пропаганды в тот период — и никто не стеснялся этого слова. И заниматься этим на всех уровнях.
По мнению Владимира Корнилова, пропаганда должна быть направлена не только вовнутрь, на аудиторию внутри Российской Федерации, но и вовне, как это умело делала наша советская пропаганда в годы самые тяжелые, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.