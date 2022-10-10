Владимир Корнилов о трагедии 1991-го года и русском Донбассе - 10.10.2022 Украина.ру
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Владимир Корнилов о трагедии 1991-го года и русском Донбассе
Владимир Корнилов о трагедии 1991-го года и русском Донбассе - 10.10.2022 Украина.ру
Владимир Корнилов о трагедии 1991-го года и русском Донбассе
Я занимаюсь этим делом с 1989 года, когда написал первую свою статью на тему опасности украинского сепаратизма - рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
2022-10-10T07:15
2022-10-10T07:15
корнилов
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Конечно, для меня 1 декабря 1991 года, так называемый референдум о "незалежности" Украины, был личной трагедией, вдруг, как и миллионы жителей Донбасса, жители части территорий Украины, Новороссии в том числе, не выезжая из своих домов, вдруг оказался за границей - рассказал журналист.Русские — это не только этнос, не только национальность, это принадлежность к русской, к православной культуре, к сознанию значимости великого Российского государства. - добавил Владимир Корнилов.В то же время во все времена были вроде бы коренные русские, вроде бы местные жители, которые презрительно относились к своему народу, восхваляли исключительно западные державы, не разговаривали на русском языке и, соответственно, при первой возможности либо предавали Россию, либо бежали из нее, как мы сейчас наблюдаем некоторых - говорит Владимир Корнилов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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корнилов, донбасс, русский донбасс, новости, украина
Корнилов, Донбасс, Русский Донбасс, Новости, Украина

Владимир Корнилов о трагедии 1991-го года и русском Донбассе

07:15 10.10.2022
 
© Фото : Владимир Трефилов
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Владимир Трефилов
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Я занимаюсь этим делом с 1989 года, когда написал первую свою статью на тему опасности украинского сепаратизма - рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Конечно, для меня 1 декабря 1991 года, так называемый референдум о "незалежности" Украины, был личной трагедией, вдруг, как и миллионы жителей Донбасса, жители части территорий Украины, Новороссии в том числе, не выезжая из своих домов, вдруг оказался за границей - рассказал журналист.

Я, оставаясь в своем родном Донбассе, вдруг оказался за границей моей родной России. Конечно, это была личная трагедия, я тогда публично поклялся делать все от меня зависящее, чтобы мой родной Донбасс в итоге оказался в едином государстве с моей родной Россией.

Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Русские — это не только этнос, не только национальность, это принадлежность к русской, к православной культуре, к сознанию значимости великого Российского государства. - добавил Владимир Корнилов.
Люди разных национальностей, надевая форму российской армии, российские мундиры, по происхождению шотландцы, французы, грузины, да кто угодно — с верой и правдой служили своему Отечеству, России, становились русскими генералами, русскими мореплавателями, русскими первопроходцами и т. д.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
В то же время во все времена были вроде бы коренные русские, вроде бы местные жители, которые презрительно относились к своему народу, восхваляли исключительно западные державы, не разговаривали на русском языке и, соответственно, при первой возможности либо предавали Россию, либо бежали из нее, как мы сейчас наблюдаем некоторых - говорит Владимир Корнилов
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