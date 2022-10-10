Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной - 10.10.2022 Украина.ру
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Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной
Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной - 10.10.2022 Украина.ру
Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной
Каждый раз, когда говорят о том, что роль украинцев в общей Победе принижалась, орден Богдана Хмельницкого будет лучшим контраргументом. Учрежденная 10 октября... Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T01:01
2022-10-10T01:01
история
1943
великая отечественная война
богдан хмельницкий
орден
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Каждый раз, когда говорят о том, что роль украинцев в общей Победе принижалась, орден Богдана Хмельницкого будет лучшим контраргументом. Учрежденная 10 октября 1943 года награда, на которой изображен символ украинской государственности, содержала надпись на украинском языке, а большинство награжденных воевали в составе Украинских фронтовСобственно говоря, само ее появление можно считать проявлением здорового патриотизма. Автор идеи, известный кинорежиссер Александр Довженко, постоянно думал о том, чтобы подчеркнуть величие своего народа, в том числе символическими вещами.В дневниках, изданных книгой в 2012 году, он размышлял, например, о создании в составе РККА Украинской армии или Украинского корпуса красного казачества "Запорожская Сечь" "с образцовой политчастью и выдающимися, заслуженными кадрами".Находясь в хороших отношениях с Никитой Хрущевым, именно его творец видел главным проводником своих идей. Тем более что Никита Сергеевич не только был первым секретарём ЦК КП(б) Украины, но и украинофилом, с удовольствием носившим вышитую сорочку.В своих мемуарах будущий генсек даже вспоминает яростную пикировку с генералом Москаленко летом 1941 года в харьковских Померках, где был один из командных пунктов Юго-Западного направления.При выходе из окружения изгнанный какой-то селянкой из коровника уроженец донецкого Гришино Москаленко был "очень злобно настроен в отношении своих же украинцев, ругал их, что все они предатели, что всех их надо выслать в Сибирь". За это его сначала раскатал тоже выросший на Донбассе Хрущев, а затем добил бессарабец маршал Тимошенко, недавно принявший командование. Сошлись на том, что люди сильно огорчены: армия беспорядочно отступает, все труды идут прахом, и винить гражданское население в плохом настроении неправильно.По иронии судьбы, здесь же, в Померках (теперь это городской район Харькова), но уже в 1943 году, было дано добро и на орден Богдана Хмельницкого.История тоже любит хороший символизм. "Предложил Н. С. учредить орден Богдана Хмельницкого 29 августа утром в Померках, — записал в дневнике Довженко. — Он принял это предложение с удовольствием".Двинув инициативу, украинцы уже не выпускали ее из своих рук.Поскольку правительство УССР находилось в Москве, оно тут же выступило с ходатайством об учреждении ордена перед Госкомитетом Обороны и Верховным Главнокомандованием. В процессе активно участвовал поэт Микола Бажан, трудившийся заместителем Председателя Совнаркома Украины по вопросам культуры.Примерно через месяц появилась партийно-правительственная комиссия по созданию ордена, в которую и вошли Бажан с Довженко вместе с заместителем заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У Константином Литвиным.Комиссия привлекла к работе многих живописцев, графиков и скульпторов, но победителем ожидаемо вышел председатель Союза художников Украины Александр Пащенко, совмещавший творчество с должностью заместителя начальника Управления искусств при Совнаркоме республики.Как истинный госслужащий он отметил, что задача была воспринята "как проявление высокого доверия к мастерам украинского изобразительного искусства". Следовательно, выполнить ее должен был первый из мастеров — комиссия приняла его эскизные проекты всех трех степеней ордена Богдана Хмельницкого.Орден первой степени состоял из трех основных частей. Первая — пятиконечная штраловая (с разновеликими лучами) звезда, выполненная из золота. Сверху нее наложена основная часть, вторая пятиконечная звезда из серебра. Третьей частью является золотой округлый медальон с барельефом Богдана Хмельницкого и орнаментом в стиле казацкого барокко.Вторая степень стала серебряной с золотым медальоном, а третья выполнялась полностью из серебра и была самой простой — ею было предложено награждать солдат и партизан. Это тоже делало орден уникальным. Как и то, что он был учрежден уже после Указа Президиума ВС СССР "Об утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям СССР и правил ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия" от 19 июня 1943 года, и потому стал единственным из "полководцев" без варианта на подвесной колодке.Портретом гетмана решили сделать его прижизненное изображение работы голландского гравера Вильгельма Гондиуса, в свое время выполнившего боплановскую карту Украины на восьми листах. По медальону шла надпись на украинском языке — третье уникальное отличие на фоне прочих наград.Особый символизм, связанный с новым орденом, заключался и в том, что первые вручения были приурочены к освобождению Запорожья, с которым неразрывно связано имя Богдана, и форсированием Днепра. Орденом I степени №1 наградили генерал-майора Алексея Данилова, командующего 12-й армией 3-го Украинского фронта, 14 октября 1943 года вошедшей в город.Первым орденом II степени был награжден командир саперного батальона 81 гв. стрелковой дивизии майор Борис Тарасенко. В наградном листе указано, что "благодаря его неутомимой работе, личному руководству постройкой переправочных средств части дивизии в течение дня были переброшены на правый берег Днепра. Первым рейсом т. Тарасенко лично отправился на ту сторону, несмотря на сильный пулеметный обстрел с острова, чем увлек за собой весь личный состав".Вообще-то командир дивизии представил его к ордену Суворова 2-й степени, командующий 7-й гв. армией согласовал третью степень, но Президиум Верховного Совета СССР своим указом от 26 октября 1943 года дал второго "Богдана". Одновременно получил такой же орден зам. командира по строевой части 231-й стрелковой дивизии Наум Каплун — тоже за Днепр.Первым кавалером третьей степени вполне мог стать однофамилец гетмана — лейтенант Степан Тимофеевич Хмельницкий, командир роты 237-го стрелкового полка, который "16.10.43 г. днём в районе дер. Щитцы, Лоевского района, Гомельской области в очень короткий срок форсировал со своей ротой р. Днепр, не имея никаких потерь. Благодаря исключительной организованности и чёткому руководству все бойцы знали поставленную перед ними задачу и блестяще её выполнили. Переправившись на правый берег Днепра, не теряя времени немедленно закрепились на высоте. Во время контратаки пр-ка под командованием л-та Хмельницкого рота яростно дралась с немецкими оккупантами, беспощадно их уничтожая отбила контратаку, нанеся пр-ку большой урон в живой силе".Однако Степан Хмельницкий погиб за день до приказа Белорусского фронта о его награждении.А орден №1 украсил грудь командира батальона 49-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии, старшего лейтенанта Тимофея Рыбина, достойного офицера, уже награжденного орденом Александра Невского и медалью "За отвагу". Вместе с подчиненными он четко и эффективно действовал в боях за Запорожье, одним из первых ворвался в город, очищая его от противника в уличных боях. А погиб уже в феврале на Кировоградщине…Партизан начали награждать уже с января следующего года, начав с командиров соединений — Ковпака, Сабурова, Федорова, Наумова и других.С самого первого дня акцент был сделан на подвиги, совершенные на территории Украины, и этнических украинцах. Из пяти маршалов Советского Союза, кавалеров ордена Богдана Хмельницкого I степени, трое были украинцами — ругавшийся в 1941 году на своих Кирилл Москаленко, Андрей Гречко и Петр Кошевой.В 1945 году, уже будучи генерал-полковником, командарм-40 Филипп Жмаченко был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени во второй раз. Получили по ордену генералы армии Иван Черняховский и генерал армии Дмитрий Лелюшенко.Всего "национальная" награда нашла 7735 человек, из которых больше всего кавалеров третьей, солдатской, степени — 5522.Среди самых известных — херсонец, старшина Павел Дубинда — один из четверых Героев Советского Союза, одновременно ставших обладателями трех степеней ордена Славы. Или ставший одним из символов Донбасса полтавчанин Георгий Береговой, будущий летчик-космонавт, а тогда — заслуженный летчик-штурмовик.Прикрепили Богдана на свои знамена 1076 воинских частей и соединений.1-я отдельная чехословацкая бригада генерала Людвига Свободы — за освобождение Белой Церкви. 25-я Гвардейская Чапаевская стрелковая дивизия — за участие в Корсунь-Шевченковской операции, 171-я гаубичная артиллерийская бригада — за прорыв обороны противника западнее Сандомира, 919-й отдельный корпусный саперный Станиславский батальон — за освобождение Ужгорода.Только одна эта награда вписывает в историю Великой Отечественной войны целую украинскую главу. К ней смело можно добавить страницы, посвященные медалям "За оборону Киева", "За оборону Одессы", "Партизану Отечественной войны" обеих степеней, напрямую связанные именно с нашей землей. Хотя разве не приятно ли знать, что украинцы — вторые по количеству полных кавалеров Славы и Героев Советского Союза? Каждый из этих людей совершил настоящий, полновесный подвиг. Им не нужно было выдумывать фантастические истории о борьбе за свободу своей страны, потому что она читается в наградных документах.
https://ukraina.ru/20221003/1039335489.html
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Дмитрий Заборин
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история, 1943, великая отечественная война, богдан хмельницкий, орден
История, 1943, Великая Отечественная война, Богдан Хмельницкий, орден

Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной

01:01 10.10.2022
 
© предоставлено автором
© предоставлено автором
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Дмитрий Заборин
обозреватель
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Каждый раз, когда говорят о том, что роль украинцев в общей Победе принижалась, орден Богдана Хмельницкого будет лучшим контраргументом. Учрежденная 10 октября 1943 года награда, на которой изображен символ украинской государственности, содержала надпись на украинском языке, а большинство награжденных воевали в составе Украинских фронтов
Собственно говоря, само ее появление можно считать проявлением здорового патриотизма. Автор идеи, известный кинорежиссер Александр Довженко, постоянно думал о том, чтобы подчеркнуть величие своего народа, в том числе символическими вещами.
В дневниках, изданных книгой в 2012 году, он размышлял, например, о создании в составе РККА Украинской армии или Украинского корпуса красного казачества "Запорожская Сечь" "с образцовой политчастью и выдающимися, заслуженными кадрами".
Находясь в хороших отношениях с Никитой Хрущевым, именно его творец видел главным проводником своих идей. Тем более что Никита Сергеевич не только был первым секретарём ЦК КП(б) Украины, но и украинофилом, с удовольствием носившим вышитую сорочку.
В своих мемуарах будущий генсек даже вспоминает яростную пикировку с генералом Москаленко летом 1941 года в харьковских Померках, где был один из командных пунктов Юго-Западного направления.
При выходе из окружения изгнанный какой-то селянкой из коровника уроженец донецкого Гришино Москаленко был "очень злобно настроен в отношении своих же украинцев, ругал их, что все они предатели, что всех их надо выслать в Сибирь". За это его сначала раскатал тоже выросший на Донбассе Хрущев, а затем добил бессарабец маршал Тимошенко, недавно принявший командование. Сошлись на том, что люди сильно огорчены: армия беспорядочно отступает, все труды идут прахом, и винить гражданское население в плохом настроении неправильно.
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По иронии судьбы, здесь же, в Померках (теперь это городской район Харькова), но уже в 1943 году, было дано добро и на орден Богдана Хмельницкого.
История тоже любит хороший символизм. "Предложил Н. С. учредить орден Богдана Хмельницкого 29 августа утром в Померках, — записал в дневнике Довженко. — Он принял это предложение с удовольствием".
Двинув инициативу, украинцы уже не выпускали ее из своих рук.
Поскольку правительство УССР находилось в Москве, оно тут же выступило с ходатайством об учреждении ордена перед Госкомитетом Обороны и Верховным Главнокомандованием. В процессе активно участвовал поэт Микола Бажан, трудившийся заместителем Председателя Совнаркома Украины по вопросам культуры.
Примерно через месяц появилась партийно-правительственная комиссия по созданию ордена, в которую и вошли Бажан с Довженко вместе с заместителем заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У Константином Литвиным.
Комиссия привлекла к работе многих живописцев, графиков и скульпторов, но победителем ожидаемо вышел председатель Союза художников Украины Александр Пащенко, совмещавший творчество с должностью заместителя начальника Управления искусств при Совнаркоме республики.
Памятник Богдан хмельницкий Киев флаг украины Софийская площадь
25 февраля 2019, 17:14
«Русский националист» или «украинский автономист»? Два образа Богдана ХмельницкогоПамятник гетману Богдану Хмельницкому на Софийской площади - одна из главных достопримечательностей Киева. Он был открыт 11 июля 1888 г., но объектом ожесточенных историко-политических споров стал задолго до этого.
Как истинный госслужащий он отметил, что задача была воспринята "как проявление высокого доверия к мастерам украинского изобразительного искусства". Следовательно, выполнить ее должен был первый из мастеров — комиссия приняла его эскизные проекты всех трех степеней ордена Богдана Хмельницкого.
Орден первой степени состоял из трех основных частей. Первая — пятиконечная штраловая (с разновеликими лучами) звезда, выполненная из золота. Сверху нее наложена основная часть, вторая пятиконечная звезда из серебра. Третьей частью является золотой округлый медальон с барельефом Богдана Хмельницкого и орнаментом в стиле казацкого барокко.
Вторая степень стала серебряной с золотым медальоном, а третья выполнялась полностью из серебра и была самой простой — ею было предложено награждать солдат и партизан. Это тоже делало орден уникальным. Как и то, что он был учрежден уже после Указа Президиума ВС СССР "Об утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям СССР и правил ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия" от 19 июня 1943 года, и потому стал единственным из "полководцев" без варианта на подвесной колодке.
Портретом гетмана решили сделать его прижизненное изображение работы голландского гравера Вильгельма Гондиуса, в свое время выполнившего боплановскую карту Украины на восьми листах. По медальону шла надпись на украинском языке — третье уникальное отличие на фоне прочих наград.
Особый символизм, связанный с новым орденом, заключался и в том, что первые вручения были приурочены к освобождению Запорожья, с которым неразрывно связано имя Богдана, и форсированием Днепра. Орденом I степени №1 наградили генерал-майора Алексея Данилова, командующего 12-й армией 3-го Украинского фронта, 14 октября 1943 года вошедшей в город.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Первым орденом II степени был награжден командир саперного батальона 81 гв. стрелковой дивизии майор Борис Тарасенко. В наградном листе указано, что "благодаря его неутомимой работе, личному руководству постройкой переправочных средств части дивизии в течение дня были переброшены на правый берег Днепра. Первым рейсом т. Тарасенко лично отправился на ту сторону, несмотря на сильный пулеметный обстрел с острова, чем увлек за собой весь личный состав".
Вообще-то командир дивизии представил его к ордену Суворова 2-й степени, командующий 7-й гв. армией согласовал третью степень, но Президиум Верховного Совета СССР своим указом от 26 октября 1943 года дал второго "Богдана". Одновременно получил такой же орден зам. командира по строевой части 231-й стрелковой дивизии Наум Каплун — тоже за Днепр.
Первым кавалером третьей степени вполне мог стать однофамилец гетмана — лейтенант Степан Тимофеевич Хмельницкий, командир роты 237-го стрелкового полка, который "16.10.43 г. днём в районе дер. Щитцы, Лоевского района, Гомельской области в очень короткий срок форсировал со своей ротой р. Днепр, не имея никаких потерь. Благодаря исключительной организованности и чёткому руководству все бойцы знали поставленную перед ними задачу и блестяще её выполнили. Переправившись на правый берег Днепра, не теряя времени немедленно закрепились на высоте. Во время контратаки пр-ка под командованием л-та Хмельницкого рота яростно дралась с немецкими оккупантами, беспощадно их уничтожая отбила контратаку, нанеся пр-ку большой урон в живой силе".
Однако Степан Хмельницкий погиб за день до приказа Белорусского фронта о его награждении.
© предоставлено автором
© предоставлено автором
А орден №1 украсил грудь командира батальона 49-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии, старшего лейтенанта Тимофея Рыбина, достойного офицера, уже награжденного орденом Александра Невского и медалью "За отвагу". Вместе с подчиненными он четко и эффективно действовал в боях за Запорожье, одним из первых ворвался в город, очищая его от противника в уличных боях. А погиб уже в феврале на Кировоградщине…
Партизан начали награждать уже с января следующего года, начав с командиров соединений — Ковпака, Сабурова, Федорова, Наумова и других.
С самого первого дня акцент был сделан на подвиги, совершенные на территории Украины, и этнических украинцах. Из пяти маршалов Советского Союза, кавалеров ордена Богдана Хмельницкого I степени, трое были украинцами — ругавшийся в 1941 году на своих Кирилл Москаленко, Андрей Гречко и Петр Кошевой.
В 1945 году, уже будучи генерал-полковником, командарм-40 Филипп Жмаченко был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени во второй раз. Получили по ордену генералы армии Иван Черняховский и генерал армии Дмитрий Лелюшенко.
© предоставлено автором
© предоставлено автором
Всего "национальная" награда нашла 7735 человек, из которых больше всего кавалеров третьей, солдатской, степени — 5522.
Среди самых известных — херсонец, старшина Павел Дубинда — один из четверых Героев Советского Союза, одновременно ставших обладателями трех степеней ордена Славы. Или ставший одним из символов Донбасса полтавчанин Георгий Береговой, будущий летчик-космонавт, а тогда — заслуженный летчик-штурмовик.
Прикрепили Богдана на свои знамена 1076 воинских частей и соединений.
1-я отдельная чехословацкая бригада генерала Людвига Свободы — за освобождение Белой Церкви. 25-я Гвардейская Чапаевская стрелковая дивизия — за участие в Корсунь-Шевченковской операции, 171-я гаубичная артиллерийская бригада — за прорыв обороны противника западнее Сандомира, 919-й отдельный корпусный саперный Станиславский батальон — за освобождение Ужгорода.
Только одна эта награда вписывает в историю Великой Отечественной войны целую украинскую главу. К ней смело можно добавить страницы, посвященные медалям "За оборону Киева", "За оборону Одессы", "Партизану Отечественной войны" обеих степеней, напрямую связанные именно с нашей землей. Хотя разве не приятно ли знать, что украинцы — вторые по количеству полных кавалеров Славы и Героев Советского Союза? Каждый из этих людей совершил настоящий, полновесный подвиг. Им не нужно было выдумывать фантастические истории о борьбе за свободу своей страны, потому что она читается в наградных документах.
 
История1943Великая Отечественная войнаБогдан Хмельницкийорден
 
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Заголовок открываемого материала
01:01Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной
20:46Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
19:00Убийство учителей, США и Крымский мост. Итоги 9 октября на Украине
16:13Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октября
16:11ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
15:24В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны
14:22Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области
13:50МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
12:59В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
12:28США и Крымский мост, новые "красные линии", веерные обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 октября
11:58Трамп призвал к незамедлительным переговорам
11:41В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки
11:38"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский
11:24Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как?
11:19"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях
11:14Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
11:07Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов
10:43Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
10:41Британцы считают, что Байдену место в приюте
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