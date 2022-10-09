https://ukraina.ru/20221009/1039541528.html
Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы - 09.10.2022 Украина.ру
Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
Теракт на Крымском мосту был подготовлен и исполнен украинскими спецслужбами, заявил 9 октября президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным
2022-10-09T20:46
2022-10-09T20:46
2022-10-09T20:46
новости
владимир путин
крымский мост
теракт
спецслужбы
украина
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Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". Он также проинформировал президента об установке личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва."Сомнений нет: это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал Путин.Глава СК добавил, что также это - граждане России и иностранных государств, которые помогали им в подготовке теракта.Накануне на Крымском мосту произошел взрыв. Место происшествия представляет из себя два разделенных автомобильных полотна и железнодорожную часть на отдельных опорах на возвышении. Взрыв произошел в части автомобильной дороги со стороны Азовского моря, обрушились два пролета. Полоса посередине не пострадала. На железной дороге в этот момент находился состав из цистерн с топливом. Семь цистерн загорелись, огонь лился по железобетонной конструкции, оплавляя металлические ограждения. Сообщается о троих погибших.
https://ukraina.ru/20221009/1039540394.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, крымский мост, теракт, спецслужбы, украина
Новости, Владимир Путин, Крымский мост, теракт, спецслужбы, Украина
Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
Теракт на Крымском мосту был подготовлен и исполнен украинскими спецслужбами, заявил 9 октября президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным
Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". Он также проинформировал президента об установке личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва.
"Сомнений нет: это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал Путин.
Глава СК добавил, что также это - граждане России и иностранных государств, которые помогали им в подготовке теракта.
Накануне на Крымском мосту произошел взрыв. Место происшествия представляет из себя два разделенных автомобильных полотна и железнодорожную часть на отдельных опорах на возвышении. Взрыв произошел в части автомобильной дороги со стороны Азовского моря, обрушились два пролета. Полоса посередине не пострадала. На железной дороге в этот момент находился состав из цистерн с топливом. Семь цистерн загорелись, огонь лился по железобетонной конструкции, оплавляя металлические ограждения. Сообщается о троих погибших.