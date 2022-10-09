Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы - 09.10.2022 Украина.ру
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Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы - 09.10.2022 Украина.ру
Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
Теракт на Крымском мосту был подготовлен и исполнен украинскими спецслужбами, заявил 9 октября президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным
2022-10-09T20:46
2022-10-09T20:46
новости
владимир путин
крымский мост
теракт
спецслужбы
украина
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Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". Он также проинформировал президента об установке личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва."Сомнений нет: это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал Путин.Глава СК добавил, что также это - граждане России и иностранных государств, которые помогали им в подготовке теракта.Накануне на Крымском мосту произошел взрыв. Место происшествия представляет из себя два разделенных автомобильных полотна и железнодорожную часть на отдельных опорах на возвышении. Взрыв произошел в части автомобильной дороги со стороны Азовского моря, обрушились два пролета. Полоса посередине не пострадала. На железной дороге в этот момент находился состав из цистерн с топливом. Семь цистерн загорелись, огонь лился по железобетонной конструкции, оплавляя металлические ограждения. Сообщается о троих погибших.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, крымский мост, теракт, спецслужбы, украина
Новости, Владимир Путин, Крымский мост, теракт, спецслужбы, Украина

Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы

20:46 09.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей ДаничевПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Теракт на Крымском мосту был подготовлен и исполнен украинскими спецслужбами, заявил 9 октября президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным
Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "терроризм". Он также проинформировал президента об установке личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва.
"Сомнений нет: это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал Путин.
Глава СК добавил, что также это - граждане России и иностранных государств, которые помогали им в подготовке теракта.
Накануне на Крымском мосту произошел взрыв. Место происшествия представляет из себя два разделенных автомобильных полотна и железнодорожную часть на отдельных опорах на возвышении. Взрыв произошел в части автомобильной дороги со стороны Азовского моря, обрушились два пролета. Полоса посередине не пострадала. На железной дороге в этот момент находился состав из цистерн с топливом. Семь цистерн загорелись, огонь лился по железобетонной конструкции, оплавляя металлические ограждения. Сообщается о троих погибших.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
19:00
Убийство учителей, США и Крымский мост. Итоги 9 октября на УкраинеВ сети появилось видео расправ над мирными жителями в Купянске, некоторые опознали в них учителей, проходивших переподготовку в России. СМИ США признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту
 
НовостиВладимир ПутинКрымский мосттерактспецслужбыУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
20:46Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
19:00Убийство учителей, США и Крымский мост. Итоги 9 октября на Украине
16:13Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октября
16:11ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
15:24В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны
14:22Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области
13:50МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
12:59В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
12:28США и Крымский мост, новые "красные линии", веерные обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 октября
11:58Трамп призвал к незамедлительным переговорам
11:41В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки
11:38"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский
11:24Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как?
11:19"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях
11:14Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
11:07Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов
10:43Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
10:41Британцы считают, что Байдену место в приюте
10:24Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ
10:09Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом
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