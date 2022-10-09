https://ukraina.ru/20221009/1039538009.html

Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октября

Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октября - 09.10.2022 Украина.ру

Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октября

Стали известны подробности о тренировочной миссии ЕС для украинских военных. Словакия предоставила Украине новые гаубицы. Член запрещённого в РФ "Азова"* Максим Жорин опубликовал видео расправы над мирными жителями Купянска, в некоторых опознали учителей, проходивших подготовку в России

2022-10-09T16:13

2022-10-09T16:13

2022-10-09T16:13

хроники

эксклюзив

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Концепция тренировочной миссии, которую Европейский Союз предварительно согласовал в пятницу, 7 октября, предусматривает подготовку около 15 тысяч украинских военнослужащих, а также выделение дополнительных средств на поставку оружия, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на текст концепции, оказавшийся в его распоряжении.Согласно документу, мандат Миссии Европейского Союза по военной помощи Украине (EUMAMUA) сначала продлится два года. До зимы 2023 года в ЕС пройдут тренировки до 15 тыс. военных из Украины - при этом Украина просила обеспечить подготовку до девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до пяти тысяч человек.Для организации тренировочной миссии ЕС развернёт два оперативных штаба: один в Польше и один - в Германии.В Польше, как планируется, будет создано многонациональное командование по подготовке на оперативном уровне, где украинские военнослужащие будут проходить подготовку по таким направлениям, как защита от кибероружия и оружия массового поражения, медицинская служба, а также противовоздушная оборона и применение артиллерии.В Германии, по информации издания, будет происходить тренировка подразделений специальной подготовки в более широком масштабе, например, по разминированию или тактической подготовке.Кроме создания EUMAMUA, ЕС также хочет значительно увеличить военную помощь Украине в ближайшие месяцы. Как сообщила издание, планируетя увеличить бюджет Европейского инструмента содействия миру. Из последнего на помощь Украине было потрачено €2,6 млрд.Как сообщает издание, сейчас ведётся обсуждения о €10-12 до 2027 года. Однако пока решения по этому вопросу нет.Ожидается, что официально концепция тренировки украинских военных будет утверждена министрами иностранных дел ЕС на заседании в Люксембурге в середине октября.Тем временем в вышедшей из ЕС Великобритании продолжаются тренировки украинских военных. При этом к подготовке военнослужащих ВСУ вернулась Канада, о чём сообщил Генштаб ВСУ."Вместе с нашими союзниками в Соединённом Королевстве солдаты Вооруженных Сил Канады сейчас проводят целенаправленную подготовку украинских новобранцев по индивидуальным и коллективным военным навыкам", - сообщил украинский Генштаб.Как заявил сержант-майор учебной операции UNIFIER-UK Кори Озеркевич, для канадцев "невероятная честь возобновить обучение сил обороны Украины".По его словам, тренировочные группы состоят из "высококвалифицированных, мотивированных и профессиональных военнослужащих, которые преданы этой миссии".Солдат 3-го батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции Вооруженных Сил Канады (3 PPCLI), капрал Джастин Коул отметил, что украинские новобранцы "постоянно хотят учиться и совершенствовать навыки".В целом, канадцы отметили, что украинские военные мотивированы и быстро учатся.При этом умалчивается роль иностранных наёмников в боях на Украине. В последнее время они всё чаще появляются на фронте.Всё вышеуказанное свидетельствует о высокой вовлечённости Запада в бои на Украине.Оружие из СловакииМинистр обороны Словакии Ярослав Надь в воскресенье, 9 октября, сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок Zuzana 2."Чтобы отметить 70-летие ... Путина, мы передали еще один подарок. Ещё две новенькие гаубицы Zuzana 2 уже на Украине (а будет ещё больше)", - написал Надь в микроблоге.В начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.Ранее стало известно, что Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.Zuzana 2 - это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.При этом именно из орудий этого калибра обстреливают мирных жителей Донбасса. Так, утром 9 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило возобновлении веерных обстрелов Донецка."Противник возобновил веерные обстрелы Донецка. Под массированным огнем артиллерии натовского калибра 4 района столицы республики. Выпущено около 15 снарядов калибром 155 мм", - указывалось в сообщении.Позже обстрел продолжился. Пострадал мужчина 1983 года рождения.Расправа в КупянскеО расправе над мирными жителями Жорин сообщил у себя в телеграм-канале, попытавшись выдать её за действия ВС РФ."Это оккупированных Купянск, Харьковская область. Гражданское население. Расплата будет!" - сообщил Жорин, опубликовав видео.При этом Жорин отредактировал публикацию, после того, как возникли вопросы к источнику видео.Видео 18+Тем самым националист разоблачил себя и своих соратников: о взятии ВСУ Купянска украинские СМИ сообщили ещё 10 сентября. Однако на видео одно из деревьев уже утратило листву. А один из убитых был одет в куртку. И это несмотря на царившую тёплую погоду тогда - до отхода из города ВС РФ - в Купянске.Несмотря на это, видео начало распространяться по украинским ресурсам.В версию Жорина не поверили."По видео, опубликованному тг каналом, являющимся каналом неонацистов Харькова. Лично мое мнение, что на видео - расправа с сотрудничавшими с российской властью гражданскими людьми. Даже объяснить происхождение видео высокоинтеллектуальный лидер неонацистского формирования не смог "к нам попало видео". Летело мимо и попало? Спалились, ИМХО, с самого начала", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.О том, кем могли быть убитые на видео, сообщил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."По видео, знакомый из МГУ, пишет что это учителя Купянска. По времени года как раз похоже. Думаю, у нас достаточно фото и видеоматериалов для того, чтобы определить погибших. Убийство мирных граждан— это серьезное преступление. Пожалуйста, напишите в бот, если кто-то узнал погибших. Мне кажется, разобраться с этим преступлением — посильная задача для наших спецслужб", - указал Царёв.Тем самым Жорин фактически подтвердил информацию о расправах украинских военных и националистов над мирными жителями в занятых ВСУ населённых пунктах.Российский военкор Александр Коц призвал запомнить это видео."Я знаю, что это тяжёлое видео, но смотреть его надо. Смотреть и запоминать. Оранжевую куртку на мужчине, красную ленту или веревку на шее прикопанной женщины, серый скотч на ногах падающего тела, черная веревка, которой связаны руки у него за спиной, черный мешок на голове… Это видео выложил нацист из "Азова"* (запрещённая в РФ организация - Ред.) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске. Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией. Зверьё совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали", - отметил Коц.Он выразил уверенность, что "через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это - жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины - раньше же прокатывал: в Буче, в Ирпене, в Изюме…".Позже появились метаданные видео, свидетельствующие о том, что оно было снято 9 октября."Вот метаданные видео, которое сегодня выложил у себя на канале украинский нацист Жорин, на котором украинские нацисты убивают мирных жителей Купянска обвиненных в коллаборации. Видео записано сегодня 9.10.2022 года в 13:24, а выложено на канале у военного преступника Жорина в 14:12. Ещё есть вопросы?" - указывалось в публикации одного из телеграм-каналов.Несмотря на это, вряд ли Запад осудит Украину или сократит поставку ей вооружений, часть из которых попадает в том числе и в "Азов"* (запрещённая в РФ организация - Ред.).

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив