https://ukraina.ru/20221009/1039537860.html

ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях

ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях - 09.10.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях

В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ город обесточен, ранены 4 человека, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 октября в своем телеграм-канале

2022-10-09T16:11

2022-10-09T16:11

2022-10-09T16:11

новости

обстрелы

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владимир рогов

запорожская область

энергодар

всу

раненые

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Город и пригороды обесточены с субботы, сообщил он, нет воды и связи.Кроме того, Рогов заявил о четверых раненых среди мирных жителей.Ранее Рогов сообщил о том, что киевские власти стягивают к линии разграничения с Запорожской области "невиданное" количество иностранных наемников, чтобы "терроризировать население, которое выбрало быть с Россией".

https://ukraina.ru/20221009/1039534829.html

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новости, обстрелы, рогов, владимир рогов, запорожская область, энергодар, всу, раненые