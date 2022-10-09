https://ukraina.ru/20221009/1039537860.html
ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях - 09.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ город обесточен, ранены 4 человека, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 октября в своем телеграм-канале
2022-10-09T16:11
2022-10-09T16:11
2022-10-09T16:11
новости
обстрелы
рогов
владимир рогов
запорожская область
энергодар
всу
раненые
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Город и пригороды обесточены с субботы, сообщил он, нет воды и связи.Кроме того, Рогов заявил о четверых раненых среди мирных жителей.Ранее Рогов сообщил о том, что киевские власти стягивают к линии разграничения с Запорожской области "невиданное" количество иностранных наемников, чтобы "терроризировать население, которое выбрало быть с Россией".
https://ukraina.ru/20221009/1039534829.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, рогов, владимир рогов, запорожская область, энергодар, всу, раненые
Новости, обстрелы, Рогов, Владимир Рогов, Запорожская область, Энергодар, ВСУ, раненые
ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ город обесточен, ранены 4 человека, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 октября в своем телеграм-канале