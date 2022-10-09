ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях - 09.10.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях - 09.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ город обесточен, ранены 4 человека, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 октября в своем телеграм-канале
2022-10-09T16:11
2022-10-09T16:11
новости
обстрелы
рогов
владимир рогов
запорожская область
энергодар
всу
раненые
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Город и пригороды обесточены с субботы, сообщил он, нет воды и связи.Кроме того, Рогов заявил о четверых раненых среди мирных жителей.Ранее Рогов сообщил о том, что киевские власти стягивают к линии разграничения с Запорожской области "невиданное" количество иностранных наемников, чтобы "терроризировать население, которое выбрало быть с Россией".
https://ukraina.ru/20221009/1039534829.html
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новости, обстрелы, рогов, владимир рогов, запорожская область, энергодар, всу, раненые
Новости, обстрелы, Рогов, Владимир Рогов, Запорожская область, Энергодар, ВСУ, раненые

ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях

16:11 09.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ город обесточен, ранены 4 человека, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 октября в своем телеграм-канале
Город и пригороды обесточены с субботы, сообщил он, нет воды и связи.
Кроме того, Рогов заявил о четверых раненых среди мирных жителей.
Четыре жителя Энергодара получили ранения в результате обстрела украинскими войсками парка Победы и пляжа города. У троих человек лёгкие ранения, один пострадавший получил ранения средней степени тяжести.
Ранее Рогов сообщил о том, что киевские власти стягивают к линии разграничения с Запорожской области "невиданное" количество иностранных наемников, чтобы "терроризировать население, которое выбрало быть с Россией".
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12:28
США и Крымский мост, новые "красные линии", веерные обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 октябряАмериканские СМИ признали причастность Украины к подрыву Крымского моста. В МИД РФ заявили о новых "красных линиях". Вооружённые силы Украины вернулись к веерным обстрелам Донецка
 
НовостиобстрелыРоговВладимир РоговЗапорожская областьЭнергодарВСУраненые
 
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