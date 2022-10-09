Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области - 09.10.2022 Украина.ру
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Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области
Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области - 09.10.2022 Украина.ру
Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области
Таможенный контроль на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" между Херсонской областью и Республикой Крым больше не проводится. Впрочем, как сообщили в... Украина.ру, 09.10.2022
2022-10-09T14:22
2022-10-09T14:22
крым
херсон
граница
машины
кпп
херсонская область
рф
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Таможенный контроль на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" между Херсонской областью и Республикой Крым больше не проводится. Впрочем, как сообщили в Федеральной таможенной службе Российской Федерации, несмотря на введение упрощённой системы, на КПП продолжается проверка имущества граждан и их автомобилей. Это делается с целью обеспечения безопасности. Что происходит на границе между Крымом и Херсонской областью сейчас - смотрите в видеосюжете. Видео: Ruptly Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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крым, херсон, граница, машины, кпп, херсонская область, рф, видео
Крым, Херсон, граница, машины, КПП, Херсонская область, РФ

Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области

14:22 09.10.2022
 
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Таможенный контроль на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" между Херсонской областью и Республикой Крым больше не проводится. Впрочем, как сообщили в Федеральной таможенной службе Российской Федерации, несмотря на введение упрощённой системы, на КПП продолжается проверка имущества граждан и их автомобилей. Это делается с целью обеспечения безопасности.
Что происходит на границе между Крымом и Херсонской областью сейчас - смотрите в видеосюжете. Видео: Ruptly
Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
 
КрымХерсонграницамашиныКППХерсонская областьРФ
 
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