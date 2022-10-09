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МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией

МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией - 09.10.2022 Украина.ру

МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией

Поставки Западом Киеву более мощных средств поражения будут восприняты РФ как угроза стабильности региональной и глобальной безопасности. - заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

2022-10-09T13:50

2022-10-09T13:50

2022-10-09T13:53

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Власти западных стран не признают возрастающие угрозы связанные с такими поставками. 7 октября посольство РФ обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО. Россия призывает остановить поставки, иначе это может обернуться далеко идущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.У России достаточно инструментов для реализации таких мер - добавил Полищук.Напомним, США собираются поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.Так, по мнению эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Владимира Коровина, намерение предоставить ВСУ NASAMS доказывают прямое участие НАТО в конфликте с Россией, потому что для использования в бою таких систем возможно только с помощью натовских орбитальных спутников.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, новости, журналист