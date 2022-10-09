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МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией - 09.10.2022 Украина.ру
МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
Поставки Западом Киеву более мощных средств поражения будут восприняты РФ как угроза стабильности региональной и глобальной безопасности. - заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
2022-10-09T13:50
2022-10-09T13:50
2022-10-09T13:53
польша
новости
журналист
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Власти западных стран не признают возрастающие угрозы связанные с такими поставками. 7 октября посольство РФ обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО. Россия призывает остановить поставки, иначе это может обернуться далеко идущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.У России достаточно инструментов для реализации таких мер - добавил Полищук.Напомним, США собираются поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.Так, по мнению эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Владимира Коровина, намерение предоставить ВСУ NASAMS доказывают прямое участие НАТО в конфликте с Россией, потому что для использования в бою таких систем возможно только с помощью натовских орбитальных спутников.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, новости, журналист
Польша, Новости, журналист
МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
13:50 09.10.2022 (обновлено: 13:53 09.10.2022)
Поставки Западом Киеву более мощных средств поражения будут восприняты РФ как угроза стабильности региональной и глобальной безопасности. - заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Власти западных стран не признают возрастающие угрозы связанные с такими поставками. 7 октября посольство РФ обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО. Россия призывает остановить поставки, иначе это может обернуться далеко идущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.
Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации.
Алексей Полищук
директор второго департамента СНГ МИД РФ
У России достаточно инструментов для реализации таких мер - добавил Полищук.
Напомним, США собираются поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.
Так, по мнению эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Владимира Коровина, намерение предоставить ВСУ NASAMS доказывают прямое участие НАТО в конфликте с Россией, потому что для использования в бою таких систем возможно только с помощью натовских орбитальных спутников.