МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией - 09.10.2022 Украина.ру
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МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией - 09.10.2022 Украина.ру
МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
Поставки Западом Киеву более мощных средств поражения будут восприняты РФ как угроза стабильности региональной и глобальной безопасности. - заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
2022-10-09T13:50
2022-10-09T13:53
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Власти западных стран не признают возрастающие угрозы связанные с такими поставками. 7 октября посольство РФ обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО. Россия призывает остановить поставки, иначе это может обернуться далеко идущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.У России достаточно инструментов для реализации таких мер - добавил Полищук.Напомним, США собираются поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.Так, по мнению эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Владимира Коровина, намерение предоставить ВСУ NASAMS доказывают прямое участие НАТО в конфликте с Россией, потому что для использования в бою таких систем возможно только с помощью натовских орбитальных спутников.
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польша, новости, журналист
Польша, Новости, журналист

МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией

13:50 09.10.2022 (обновлено: 13:53 09.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Поставки Западом Киеву более мощных средств поражения будут восприняты РФ как угроза стабильности региональной и глобальной безопасности. - заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Власти западных стран не признают возрастающие угрозы связанные с такими поставками. 7 октября посольство РФ обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО. Россия призывает остановить поставки, иначе это может обернуться далеко идущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.

Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации.

Алексей Полищук
директор второго департамента СНГ МИД РФ
У России достаточно инструментов для реализации таких мер - добавил Полищук.
Напомним, США собираются поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.
Так, по мнению эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Владимира Коровина, намерение предоставить ВСУ NASAMS доказывают прямое участие НАТО в конфликте с Россией, потому что для использования в бою таких систем возможно только с помощью натовских орбитальных спутников.
 
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