https://ukraina.ru/20221009/1039535720.html

В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу

В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу - 09.10.2022 Украина.ру

В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу

В Министерстве иностранных дел Белоруссии действительно вручили дипломатическую ноту послу Украины Игорю Кизиму, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза 9 октября

2022-10-09T12:59

2022-10-09T12:59

2022-10-09T12:59

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Ранее в украинском МИД сообщили об этом инциденте, уточнив, что белорусское внешнеполитическое ведомство заявило о планах Киева нанести удар по белорусской территории.Пресс-служба МИД Украины подчеркнула, что подобных планов у Киева нет и не могло быть, а нота белорусского МИД – "российская провокация".

https://ukraina.ru/20220905/1038448938.html

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2022

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новости, посол, мид, белоруссия, украина