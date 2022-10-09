https://ukraina.ru/20221009/1039535720.html
В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу - 09.10.2022 Украина.ру
В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
В Министерстве иностранных дел Белоруссии действительно вручили дипломатическую ноту послу Украины Игорю Кизиму, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза 9 октября
2022-10-09T12:59
2022-10-09T12:59
2022-10-09T12:59
новости
посол
мид
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101900/51/1019005179_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_592a48c494e1583d9826956dd6894b55.jpg.webp
Ранее в украинском МИД сообщили об этом инциденте, уточнив, что белорусское внешнеполитическое ведомство заявило о планах Киева нанести удар по белорусской территории.Пресс-служба МИД Украины подчеркнула, что подобных планов у Киева нет и не могло быть, а нота белорусского МИД – "российская провокация".
https://ukraina.ru/20220905/1038448938.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101900/51/1019005179_184:0:1720:1152_1920x0_80_0_0_127c3ce4e50f0cfea022234145e5a96f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, посол, мид, белоруссия, украина
Новости, посол, МИД, Белоруссия, Украина
В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
В Министерстве иностранных дел Белоруссии действительно вручили дипломатическую ноту послу Украины Игорю Кизиму, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза 9 октября