В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу - 09.10.2022 Украина.ру
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В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу - 09.10.2022 Украина.ру
В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
В Министерстве иностранных дел Белоруссии действительно вручили дипломатическую ноту послу Украины Игорю Кизиму, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза 9 октября
2022-10-09T12:59
2022-10-09T12:59
новости
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мид
белоруссия
украина
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Ранее в украинском МИД сообщили об этом инциденте, уточнив, что белорусское внешнеполитическое ведомство заявило о планах Киева нанести удар по белорусской территории.Пресс-служба МИД Украины подчеркнула, что подобных планов у Киева нет и не могло быть, а нота белорусского МИД – "российская провокация".
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новости, посол, мид, белоруссия, украина
Новости, посол, МИД, Белоруссия, Украина

В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу

12:59 09.10.2022
 
© Фото : Посольство України в Республіці БілорусьПосол Украины в Белоруссии Игорь Кизим
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Посольство України в Республіці Білорусь
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В Министерстве иностранных дел Белоруссии действительно вручили дипломатическую ноту послу Украины Игорю Кизиму, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза 9 октября
Могу только подтвердить информацию, что (Кизим – ред.) был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота.
Ранее в украинском МИД сообщили об этом инциденте, уточнив, что белорусское внешнеполитическое ведомство заявило о планах Киева нанести удар по белорусской территории.
Пресс-служба МИД Украины подчеркнула, что подобных планов у Киева нет и не могло быть, а нота белорусского МИД – "российская провокация".
Петр Врублевский
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Заголовок открываемого материала
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