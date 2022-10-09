В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки - 09.10.2022 Украина.ру
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В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки
В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки - 09.10.2022 Украина.ру
В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки
После диверсии на Крымском мосту паром между Крымом и Краснодарским краем выполнил три рейса, сообщает 9 октября пресс-служба Минтранса РФ в телеграм-канале
2022-10-09T11:41
2022-10-09T11:41
новости
крымский мост
керченский пролив
керчь
паромы
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Также сообщается, что 5.50 паром вышел в третий рейс, на борту находились 10 автомобилей и 39 пассажиров.Кроме того, в Минтрансе заверили, что движение поездов по Крымскому мосту идет по графику.Накануне 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, взорвался грузовик. Погибли три человека. Следственный комитет РФ выясняет причины произошедшего.
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новости, крымский мост, керченский пролив, керчь, паромы
Новости, Крымский мост, Керченский пролив, Керчь, паромы

В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки

11:41 09.10.2022
 
© Никита РассказовКерченская переправа паром
Керченская переправа паром
© Никита Рассказов
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После диверсии на Крымском мосту паром между Крымом и Краснодарским краем выполнил три рейса, сообщает 9 октября пресс-служба Минтранса РФ в телеграм-канале
Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в порт Крым.
Также сообщается, что 5.50 паром вышел в третий рейс, на борту находились 10 автомобилей и 39 пассажиров.
Кроме того, в Минтрансе заверили, что движение поездов по Крымскому мосту идет по графику.
Накануне 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, взорвался грузовик. Погибли три человека. Следственный комитет РФ выясняет причины произошедшего.
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НовостиКрымский мостКерченский проливКерчьпаромы
 
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