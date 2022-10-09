https://ukraina.ru/20221009/1039534550.html

В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки

В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки - 09.10.2022 Украина.ру

В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки

После диверсии на Крымском мосту паром между Крымом и Краснодарским краем выполнил три рейса, сообщает 9 октября пресс-служба Минтранса РФ в телеграм-канале

2022-10-09T11:41

2022-10-09T11:41

2022-10-09T11:41

новости

крымский мост

керченский пролив

керчь

паромы

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Также сообщается, что 5.50 паром вышел в третий рейс, на борту находились 10 автомобилей и 39 пассажиров.Кроме того, в Минтрансе заверили, что движение поездов по Крымскому мосту идет по графику.Накануне 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, взорвался грузовик. Погибли три человека. Следственный комитет РФ выясняет причины произошедшего.

https://ukraina.ru/20221009/1039533342.html

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новости, крымский мост, керченский пролив, керчь, паромы