https://ukraina.ru/20221009/1039534269.html

"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский

"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский - 09.10.2022 Украина.ру

"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский

Публицист в шутливой форме рассказал о способе не оплачивать счета за электроэнергию, которые постоянно растут. Фельетон опубликовали в издании Onet.pl.

2022-10-09T11:38

2022-10-09T11:38

2022-10-09T11:44

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Лукаша Орбитовской уже год преподает литературу в одном из исправительных учреждений, и говорят на занятиях о на разные темы - и стихи, и спецоперации, и актуальные темы, такие как цен на газ и электричество, которые в последнее время выросли. Журналист услышал смех заключенных во время обсуждения этой темы."Нам плевать, нас это не касается", - пишет он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России, поэтому на рынке его стало меньше, а цена выросла. Еще 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа компании PGNiG, поскольку оплаты по новой схеме в рублях не было. Резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии не заставило себя ждать.Ситуация не простая и польские власти вынужденно применяют определенные меры экономии – уличное освещение выключают, тоже самое касается подсветки зданий, фонтанов на улицах. на дистанционный режим решили перейти несколько польских университетов чтобы сэкономить на отоплении и освещении.

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энергокризис, новости, польша, газ, энергетика