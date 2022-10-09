https://ukraina.ru/20221009/1039534269.html
"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский
"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский - 09.10.2022 Украина.ру
"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский
Публицист в шутливой форме рассказал о способе не оплачивать счета за электроэнергию, которые постоянно растут. Фельетон опубликовали в издании Onet.pl.
2022-10-09T11:38
2022-10-09T11:38
2022-10-09T11:44
энергокризис
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польша
газ
энергетика
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Лукаша Орбитовской уже год преподает литературу в одном из исправительных учреждений, и говорят на занятиях о на разные темы - и стихи, и спецоперации, и актуальные темы, такие как цен на газ и электричество, которые в последнее время выросли. Журналист услышал смех заключенных во время обсуждения этой темы."Нам плевать, нас это не касается", - пишет он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России, поэтому на рынке его стало меньше, а цена выросла. Еще 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа компании PGNiG, поскольку оплаты по новой схеме в рублях не было. Резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии не заставило себя ждать.Ситуация не простая и польские власти вынужденно применяют определенные меры экономии – уличное освещение выключают, тоже самое касается подсветки зданий, фонтанов на улицах. на дистанционный режим решили перейти несколько польских университетов чтобы сэкономить на отоплении и освещении.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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энергокризис, новости, польша, газ, энергетика
"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский
11:38 09.10.2022 (обновлено: 11:44 09.10.2022)
Публицист в шутливой форме рассказал о способе не оплачивать счета за электроэнергию, которые постоянно растут. Фельетон опубликовали в издании Onet.pl.
Лукаша Орбитовской уже год преподает литературу в одном из исправительных учреждений, и говорят на занятиях о на разные темы - и стихи, и спецоперации, и актуальные темы, такие как цен на газ и электричество, которые в последнее время выросли. Журналист услышал смех заключенных во время обсуждения этой темы.
"Нам плевать, нас это не касается", - пишет он.
Именно так я узнал единственный способ избежать получения кошмарных счетов. Нужно немедленно сесть в тюрьму.
Лукаш Орбитовский
журналист
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России, поэтому на рынке его стало меньше, а цена выросла. Еще 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа компании PGNiG, поскольку оплаты по новой схеме в рублях не было. Резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии не заставило себя ждать.
Ситуация не простая и польские власти вынужденно применяют определенные меры экономии – уличное освещение выключают, тоже самое касается подсветки зданий, фонтанов на улицах. на дистанционный режим решили перейти несколько польских университетов чтобы сэкономить на отоплении и освещении.