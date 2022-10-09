"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях - 09.10.2022 Украина.ру
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"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях
"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях - 09.10.2022 Украина.ру
"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, почему российская сторона приняла решение о выдворении на Украину... Украина.ру, 09.10.2022
2022-10-09T11:19
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видео
всу
потери всу
василий прозоров
сбу
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, почему российская сторона приняла решение о выдворении на Украину гендиректора Запорожской АЭС за сотрудничество с СБУ, какими будут меры защиты населения в новых регионах России, а также о том, нужно ли вводить военную цензуру:01:07 – Выдворение гендиректора Запорожской АЭС Мурашова на территорию Украины за связь с СБУ: нюансы; 04:20 – Включение новых территорий в состав России: о новых мерах защиты; 08:40 – Чего экстренно не хватает российским войскам в преддверии холодов? 13:58 – Кто должен освещать военные действия и нужно ли вводить тотальную цензуру? #Прозоров #ВСУ #СБУ #спецоперация #армия #НАТО #Херсон #Запорожье #Донбасс #Украина #Россия Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России. В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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5
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видео, всу, потери всу, василий прозоров, сбу, видео
Видео, ВСУ, потери ВСУ, Василий Прозоров, СБУ

"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях

11:19 09.10.2022 (обновлено: 11:35 09.10.2022)
 
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, почему российская сторона приняла решение о выдворении на Украину гендиректора Запорожской АЭС за сотрудничество с СБУ, какими будут меры защиты населения в новых регионах России, а также о том, нужно ли вводить военную цензуру:
01:07 – Выдворение гендиректора Запорожской АЭС Мурашова на территорию Украины за связь с СБУ: нюансы;
04:20 – Включение новых территорий в состав России: о новых мерах защиты;
08:40 – Чего экстренно не хватает российским войскам в преддверии холодов?
13:58 – Кто должен освещать военные действия и нужно ли вводить тотальную цензуру?
#Прозоров #ВСУ #СБУ #спецоперация #армия #НАТО #Херсон #Запорожье #Донбасс #Украина #Россия
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России. В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
ВидеоВСУпотери ВСУВасилий ПрозоровСБУ
 
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Заголовок открываемого материала
11:24Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как?
11:19"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях
11:14Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
11:07Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов
10:43Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
10:41Британцы считают, что Байдену место в приюте
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10:09Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом
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