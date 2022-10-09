https://ukraina.ru/20221009/1039533554.html

Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти

Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти - 09.10.2022 Украина.ру

Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти

Наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось, сообщает 9 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона

2022-10-09T11:14

2022-10-09T11:14

2022-10-09T11:14

новости

наступление

всу

херсонская область

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Ранее заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил о том, что украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области.Также за последние несколько дней регион несколько раз был обстрелян из HIMARS.

https://ukraina.ru/20221007/1039492863.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, херсонская область