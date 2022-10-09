Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти - 09.10.2022 Украина.ру
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Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти - 09.10.2022 Украина.ру
Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
Наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось, сообщает 9 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
2022-10-09T11:14
2022-10-09T11:14
новости
наступление
всу
херсонская область
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Ранее заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил о том, что украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области.Также за последние несколько дней регион несколько раз был обстрелян из HIMARS.
https://ukraina.ru/20221007/1039492863.html
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452
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новости, наступление, всу, херсонская область
Новости, наступление, ВСУ, Херсонская область

Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти

11:14 09.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось, сообщает 9 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
Ситуация на линии фронта на херсонском направлении остается без изменений, наступление украинских войск захлебнулось.
Ранее заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил о том, что украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области.
Также за последние несколько дней регион несколько раз был обстрелян из HIMARS.
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:54
Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направленияхВооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на Купянском и Краснолиманском направлении, атаки были отражены, сообщает 7 октября Министерство обороны России
 
НовостинаступлениеВСУХерсонская область
 
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