https://ukraina.ru/20221009/1039533554.html
Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти - 09.10.2022 Украина.ру
Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
Наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось, сообщает 9 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
2022-10-09T11:14
2022-10-09T11:14
2022-10-09T11:14
новости
наступление
всу
херсонская область
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Ранее заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил о том, что украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области.Также за последние несколько дней регион несколько раз был обстрелян из HIMARS.
https://ukraina.ru/20221007/1039492863.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, всу, херсонская область
Новости, наступление, ВСУ, Херсонская область
Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
Наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось, сообщает 9 октября РИА Новости, ссылаясь на власти региона
Ситуация на линии фронта на херсонском направлении остается без изменений, наступление украинских войск захлебнулось.
Ранее заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил о том, что украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области.
Также за последние несколько дней регион несколько раз был обстрелян из HIMARS.