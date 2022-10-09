https://ukraina.ru/20221009/1039533342.html

Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как?

Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как? - 09.10.2022 Украина.ру

Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как?

Украина.ру, 09.10.2022

2022-10-09T11:24

2022-10-09T11:24

2022-10-09T11:24

мнения

украина

россия

крымский мост

теракт

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Поздравляя Путина с днём рождения Рамзан Кадыров назвал его, наряду со своим отцом, Ахмадом-хаджи Кадыровым, спасителем чеченского народа. И это не преувеличение. Федеральная армия и раньше-то не особенно церемонилась, а после взрывов жилых домов в Москве и Буйнакске готова была стереть в пыль всю Чечню, что и произошло бы, не запусти Путин с Кадыровым мирный процесс. По крайней мере современный Грозный красив не только потому, что на его восстановление было выделено много денег, но и в связи с практически полным исчезновением старого Грозного.Украина поздравила Путина с днём рождения, взрывом на Крымском мосту. Конечно, Крымский мост – транспортная артерия, питающая, в том числе и фронтовые части. Но удар был нанесён не в ходе боевых действий, не людьми в погонах, атакующими объект с моря или с воздуха, а лицами, маскирующимися под гражданских.В соответствии с традиционными взглядами шпион отличается от разведчика не тем, что шпион их, а разведчик наш, а тем, что разведчик, выполняет обязанности, в форме своей армии (как фронтовая разведка, партизаны отрядов Медведева, Ковпака, Фёдорова и многих других, руководимых Центральным штабом партизанского движения), шпион же переодет в гражданское или в чужую форму (маскируется). Поэтому разведчики считались такими же военнопленными, как и остальные, а шпионов вешали, периодически вешают и сейчас, хоть ныне век более гуманный и их предпочитают десятилетиями гноить в тюрьме, ожидая момента, когда попадётся свой шпион и можно будет устроить обмен.Деятельность людей, переодетых в гражданское и совершающих диверсии в тылу противника (пусть вы и ведёте с ним войну) квалифицируется как терроризм, а сами они являются террористами. Таким образом, взрыв на Крымском мосту – акт террора.Хорошая новость заключается в том, что подтвердились заявления строителей о высокой расчётной прочности моста: взрыв нескольких тонн взрывчатки обрушил лишь два пролёта. Железнодорожное и автомобильное сообщение с Крымом было восстановлено в тот же день. Остальные новости плохие. Самая, наверное, плохая, что если можно устроить взрыв на столь тщательно охраняемом объекте, как Крымский мост, диверсия против которого много раз анонсировалась, значит можно устроить взрыв где угодно. Что мешает, например, взорвать такую же фуру на МКАДе, где в час пик жертв будет куда больше? А если одновременно в разных местах взорвать десять таких, то психологический эффект будет не в десять, а в сто раз больше, причём распространится он на всю страну.В общем, если война может прийти на Крымский мост, то она может прийти в каждый дом.Но запугивание население явно не было приоритетной задачей тех, кто готовил этот теракт. Иначе выбрали бы другой объект (например, рынок, на котором может оказаться в своём городе каждый человек и где жертв было бы намного больше, а значит и впечатление общества от события было бы значительно мощнее).Крымский мост – символ Русской весны 2014 года, символ бескровной победы, начала воссоединения русских земель, возвращения Россией ранга сверхдержавы в международной политике. Его атака – вызов российскому государству и обществу. То, что она была произведена в день 70-летнего юбилея президента России должно было усилить эффект.США заявили, что это украинская самодеятельность. Не думаю. Дарью Дугину украинцы могли убить по собственной инициативе. Американцам ни она, ни её отец никак не могли помешать, а убийство молодой девушки всегда приводит к осуждению убийц большей частью нормальных людей, в какой бы стране они ни жили. В США это хорошо знают, поэтому и стремятся организовать из девушек в белых блузках сакральные жертвы своих майданов. Но Крымский мост слишком серьёзная стратегическая цель, чтобы украинцы решились атаковать его без одобрения США. К тому же Киев так долго рассказывал о своём намерении его уничтожить, ни разу не будучи осуждён американцами за эти планы, что можно считать одобрение полученным давно и публично.О том, что американцы достаточно правильно просчитали реакцию российского общества, свидетельствует тот факт, что в публичном пространстве России немедленно возникло требование не просто ответить Украине, но ответить ядерным ударом. США раскручивают тему неизбежного ядерного удара России по Украине уже пару месяцев. Совсем недавно Зеленский подгадил им, потребовав нанести по России превентивный ядерный удар. Терактом на Крымском мосту они отыгрывают информационные потери – вновь требования ядерного удара звучат из России.Теперь, в случае организации американцами ядерной провокации, последовательность событий будет представлена Вашингтоном следующим образом:· Украина, якобы без согласования с США, устраивает диверсию против Крымского моста;· поскольку для России Крымский мост имеет сакральное значение, население возбуждается и требует ядерной мести;· Путин, уязвлённый нападением в день своего рождения, соглашается;· а вот вам и ядерный взрыв над Киевом или Львовом.И никто не будет производить никакие расследования и не будет слушать никакие оправдания. Западная пресса объявит Россию ядерным террористом, а её президента "утратившим международную легитимность", развернёт кампанию против "русских варваров" и приступит к консолидации против России всех, кого удастся запугать. Общее международное положение страны ухудшится. Насколько ухудшится – вопрос. Традиционные союзники от России скорее всего не отвернутся, а вот с разного рода афроазиатской мелочью могут возникнуть вопросы. Да и в Латинской Америке часть позиций скорее всего будет утрачена.Сложившаяся ситуация требует от Москвы ответа на нападение на мост. Ответа жёсткого, открытого, но неядерного. Вариантом такого ответа может быть массированный налёт на украинскую столицу стратегической авиации.В городе достаточно правительственных учреждений, казарм, мостов, заводов, ТЭЦ и других военных, правительственных и инфраструктурных объектов, чтобы считать законной целью не отдельные здания, а весь город. Стратегические и дальние бомбардировщики способны наносить удары не входя в зону действия украинской ПВО, а количество ракет у них в залпе достаточно для того, чтобы перегрузить систему ПВО Киева. Одновременный взлёт сотни машин-носителей ядерного оружия впечатлит не только Украину, но и США, заставив задуматься о бренности всего сущего.Сотни взрывов по всему городу в тёмное время суток обещают незабываемое зрелище. Руины правительственных и административных зданий, промышленных предприятий, военных и инфраструктурных объектов разбросанных по всему центру Киева, мостов, легко наблюдаемых с возвышенного правого берега, будут долго напоминать украинской власти о хрупкости мира в котором она живёт. Если к мостам добавить аэропорты и железнодорожные станции (как грузовые, так и пассажирские), то город окажется ещё и в частичной транспортной блокаде.В конце концов, под Киевом, на обуховском направлении есть "украинская Рублёвка". В многомиллионных особняках, конечно, погибнут и гражданские, но это будут украинские депутаты и олигархи, члены их семей и обслуживающий персонал – все те, кто давно требует уничтожить всех русских и обещает перенести войну на улицы Москвы.Киев не один. На Украине много городов, способных служить коллективной целью. Объекты для удара в этих городах – не танковая рота, они не передвигаются и не маскируются, их координаты известны и постоянны. Целей для вразумляющих ударов хватит надолго.Мы, при этом ничего не теряем. Те, кто считает Россию жестоким агрессором уже нас не любят, уже хотят убить и уже прилагают к этому максимум усилий. Те же немногие, кто нас всё ещё ждёт, давно говорят, что лучше пусть города будут стёрты в пыль, но Россия придёт, чем продолжение ужаса без конца.Демонстративными мощными неядерными ударами, Россия покажет, что для вразумления украинской власти ей нет необходимости прибегать к оружию массового поражения. Это ослабит действие американской пропагандистской кампании, хоть вопрос о ядерной провокации США на Украине всё равно останется актуальным.Ну и наконец граждане России должны увидеть, что страна ведёт боевые действия ради победы, а не для развлечения. Народ давно требует ответа на провокации Киева. Необходимо удовлетворить его пожелание. Ведь любовь, доверие и поддержка народа только кажутся вечными и бесконечными. Иногда они заканчиваются. Причём происходит это в один момент. Только что всё было незыблемым и вдруг стало очень даже зыбким.В конечном итоге, почему Чечню, где жили и живут граждане России, можно было с благой целью равнять с землёй, а Украину, где живут граждане враждебного государства, ведущего против России войну и гордящегося тем, что находится на острие очередного западного похода на Восток нельзя пальцем тронуть? Невозможно поднять знамя над рейхстагом, не обратив Берлин в руины.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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мнения, украина, россия, крымский мост, теракт