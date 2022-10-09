Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов - 09.10.2022 Украина.ру
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Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов
Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов - 09.10.2022 Украина.ру
Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов
На линии боевого соприкосновения в Запорожской области, украинские власти сосредоточили "немыслимое число" наемников для террора местного населения, сообщает РИА Новости 9 октября, ссылаясь на замглавы военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова
2022-10-09T11:07
2022-10-09T11:07
новости
запорожье
запорожская область
владимир рогов
иностранные наемники
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По словам Рогова, кроме иностранных наемников, к Запорожской области стянуты военнослужащие из западных областей Украины.Он уверен, что киевский режим делает это, "чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией".О самом большом скоплении сил и техники с начала СВО Рогов сообщал 6 октября. По его словам, "ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал".
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новости, запорожье, запорожская область, владимир рогов, иностранные наемники
Новости, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, иностранные наемники

Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов

11:07 09.10.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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На линии боевого соприкосновения в Запорожской области, украинские власти сосредоточили "немыслимое число" наемников для террора местного населения, сообщает РИА Новости 9 октября, ссылаясь на замглавы военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова
Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более чем 30 различных стран.
По словам Рогова, кроме иностранных наемников, к Запорожской области стянуты военнослужащие из западных областей Украины.
Он уверен, что киевский режим делает это, "чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией".
О самом большом скоплении сил и техники с начала СВО Рогов сообщал 6 октября. По его словам, "ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 14:01
Запустить Запорожскую АЭС несложно, но есть препятствие — властиВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление о том, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может быть запущена уже в ближайшее время, однако сделать это под обстрелами невозможно. Об этом 5 октября пишут РИА "Новости"
 
НовостиЗапорожьеЗапорожская областьВладимир Роговиностранные наемники
 
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