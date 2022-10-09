https://ukraina.ru/20221009/1039533222.html

Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов

Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов - 09.10.2022 Украина.ру

Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области, украинские власти сосредоточили "немыслимое число" наемников для террора местного населения, сообщает РИА Новости 9 октября, ссылаясь на замглавы военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова

2022-10-09T11:07

2022-10-09T11:07

2022-10-09T11:07

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владимир рогов

иностранные наемники

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По словам Рогова, кроме иностранных наемников, к Запорожской области стянуты военнослужащие из западных областей Украины.Он уверен, что киевский режим делает это, "чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией".О самом большом скоплении сил и техники с начала СВО Рогов сообщал 6 октября. По его словам, "ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал".

https://ukraina.ru/20221005/1039408568.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожье, запорожская область, владимир рогов, иностранные наемники