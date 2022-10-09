Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times - 09.10.2022 Украина.ру
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Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times - 09.10.2022 Украина.ру
Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
По информации The New York Times, взрыв на Крымском мосту организован украинскими спецслужбами. Материал опубликован агентством 9 октября, автор ссылается на украинского чиновника
2022-10-09T10:43
2022-10-09T10:43
новости
крым
крымский мост
диверсии
спецслужбы
украина
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По данным NYT, киевский чиновник подтвердил, что взорвалась бомба, находившаяся в грузовике, который ехал по Москву.Аналогичную информацию опубликовали накануне и The Washington Post, сылаясь на представителя украинских властей.На данный момент Следственный комитет России разбирается в произошедшем.В начале августа российский военный эксперт Борис Рожин опубликовал возможный сценарий украинской атаки, ссылаясь на источники в Очакове и Черноморске.
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новости, крым, крымский мост, диверсии, спецслужбы, украина
Новости, Крым, Крымский мост, диверсии, спецслужбы, Украина

Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times

10:43 09.10.2022
 
© фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост
© фото очевидца
Читать в
По информации The New York Times, взрыв на Крымском мосту организован украинскими спецслужбами. Материал опубликован агентством 9 октября, автор ссылается на украинского чиновника
По данным NYT, киевский чиновник подтвердил, что взорвалась бомба, находившаяся в грузовике, который ехал по Москву.
В Киеве объект рассматривают как основной маршрут для снабжения Крыма и российской военной группировки в зоне спецоперации.
Аналогичную информацию опубликовали накануне и The Washington Post, сылаясь на представителя украинских властей.
На данный момент Следственный комитет России разбирается в произошедшем.
В начале августа российский военный эксперт Борис Рожин опубликовал возможный сценарий украинской атаки, ссылаясь на источники в Очакове и Черноморске.
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Вчера, 19:07
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