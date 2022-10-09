https://ukraina.ru/20221009/1039533082.html

Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times

Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times - 09.10.2022 Украина.ру

Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times

По информации The New York Times, взрыв на Крымском мосту организован украинскими спецслужбами. Материал опубликован агентством 9 октября, автор ссылается на украинского чиновника

2022-10-09T10:43

2022-10-09T10:43

2022-10-09T10:43

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По данным NYT, киевский чиновник подтвердил, что взорвалась бомба, находившаяся в грузовике, который ехал по Москву.Аналогичную информацию опубликовали накануне и The Washington Post, сылаясь на представителя украинских властей.На данный момент Следственный комитет России разбирается в произошедшем.В начале августа российский военный эксперт Борис Рожин опубликовал возможный сценарий украинской атаки, ссылаясь на источники в Очакове и Черноморске.

https://ukraina.ru/20221008/1039527623.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, крымский мост, диверсии, спецслужбы, украина