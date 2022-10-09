https://ukraina.ru/20221009/1039533082.html
Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times - 09.10.2022 Украина.ру
Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
По информации The New York Times, взрыв на Крымском мосту организован украинскими спецслужбами. Материал опубликован агентством 9 октября, автор ссылается на украинского чиновника
2022-10-09T10:43
2022-10-09T10:43
2022-10-09T10:43
новости
крым
крымский мост
диверсии
спецслужбы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039514211_3:0:597:334_1920x0_80_0_0_885d70918d4b397e5e4c24f8d8bf1774.png.webp
По данным NYT, киевский чиновник подтвердил, что взорвалась бомба, находившаяся в грузовике, который ехал по Москву.Аналогичную информацию опубликовали накануне и The Washington Post, сылаясь на представителя украинских властей.На данный момент Следственный комитет России разбирается в произошедшем.В начале августа российский военный эксперт Борис Рожин опубликовал возможный сценарий украинской атаки, ссылаясь на источники в Очакове и Черноморске.
https://ukraina.ru/20221008/1039527623.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039514211_78:0:523:334_1920x0_80_0_0_db6647fc981607fc3cfdd178dc4c8ae5.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, крымский мост, диверсии, спецслужбы, украина
Новости, Крым, Крымский мост, диверсии, спецслужбы, Украина
Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
По информации The New York Times, взрыв на Крымском мосту организован украинскими спецслужбами. Материал опубликован агентством 9 октября, автор ссылается на украинского чиновника