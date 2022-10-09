https://ukraina.ru/20221009/1039532890.html
Британцы считают, что Байдену место в приюте
Британцы считают, что Байдену место в приюте - 09.10.2022 Украина.ру
Британцы считают, что Байдену место в приюте
Испугавшегося Армагеддона Байдена читатели британского издания The Telegraph просят убрать со сцены, потому что его высказывания - это позор. И подобных реакций не мало.
2022-10-09T10:41
2022-10-09T10:41
2022-10-09T10:42
ядерное оружие
новости
джо байден
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_15be6a68620389047d888cb2588e021e.jpg
Впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война,а виновата - Россия - заявил Джо Байден. Об этом он говорил в среду, после этого пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать его. Поэтому она уточнила, что его утверждение - не результат данных американской разведки, потому что пока разведчики не видят признаков того, что РФ хочет применить ядерное оружие.Другие комментаторы тоже не скупились на призывы - одни просили убрать его со сцены, потому что он "позор международного масштаба", другие намекали, что пришло "Время для удобного кресла у окна под лучами солнца". Третьи надеялись, что "Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку". Некоторые просто просили придерживаться "сценария" и не говорить лишнего. Владимир Путин недавно заявил, что со стороны Запада пошел ядерный шантаж, но роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее он также говорил, что Россия будет развивать ядерное оружие, но никогда не будет размахивать "ядерной дубиной".
https://ukraina.ru/20151220/1015127540.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1049:786_1920x0_80_0_0_e800214ab365104e84e3ab53979cfad2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное оружие, новости, джо байден, британия
Британцы считают, что Байдену место в приюте
10:41 09.10.2022 (обновлено: 10:42 09.10.2022)
Испугавшегося Армагеддона Байдена читатели британского издания The Telegraph просят убрать со сцены, потому что его высказывания - это позор. И подобных реакций не мало.
Впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война,а виновата - Россия - заявил Джо Байден. Об этом он говорил в среду, после этого пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать его. Поэтому она уточнила, что его утверждение - не результат данных американской разведки, потому что пока разведчики не видят признаков того, что РФ хочет применить ядерное оружие.
"Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку", - заявила пользователь Michelle Page.
Другие комментаторы тоже не скупились на призывы - одни просили убрать его со сцены, потому что он "позор международного масштаба", другие намекали, что пришло "Время для удобного кресла у окна под лучами солнца". Третьи надеялись, что "Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку". Некоторые просто просили придерживаться "сценария" и не говорить лишнего.
Владимир Путин недавно заявил, что со стороны Запада пошел ядерный шантаж, но роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее он также говорил, что Россия будет развивать ядерное оружие, но никогда не будет размахивать "ядерной дубиной".