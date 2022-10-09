https://ukraina.ru/20221009/1039532890.html

Британцы считают, что Байдену место в приюте

Британцы считают, что Байдену место в приюте - 09.10.2022 Украина.ру

Британцы считают, что Байдену место в приюте

Испугавшегося Армагеддона Байдена читатели британского издания The Telegraph просят убрать со сцены, потому что его высказывания - это позор. И подобных реакций не мало.

2022-10-09T10:41

2022-10-09T10:41

2022-10-09T10:42

ядерное оружие

новости

джо байден

британия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_15be6a68620389047d888cb2588e021e.jpg

Впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война,а виновата - Россия - заявил Джо Байден. Об этом он говорил в среду, после этого пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать его. Поэтому она уточнила, что его утверждение - не результат данных американской разведки, потому что пока разведчики не видят признаков того, что РФ хочет применить ядерное оружие.Другие комментаторы тоже не скупились на призывы - одни просили убрать его со сцены, потому что он "позор международного масштаба", другие намекали, что пришло "Время для удобного кресла у окна под лучами солнца". Третьи надеялись, что "Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку". Некоторые просто просили придерживаться "сценария" и не говорить лишнего. Владимир Путин недавно заявил, что со стороны Запада пошел ядерный шантаж, но роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее он также говорил, что Россия будет развивать ядерное оружие, но никогда не будет размахивать "ядерной дубиной".

https://ukraina.ru/20151220/1015127540.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное оружие, новости, джо байден, британия