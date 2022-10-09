Британцы считают, что Байдену место в приюте - 09.10.2022 Украина.ру
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Британцы считают, что Байдену место в приюте
Британцы считают, что Байдену место в приюте - 09.10.2022 Украина.ру
Британцы считают, что Байдену место в приюте
Испугавшегося Армагеддона Байдена читатели британского издания The Telegraph просят убрать со сцены, потому что его высказывания - это позор. И подобных реакций не мало.
2022-10-09T10:41
2022-10-09T10:42
ядерное оружие
новости
джо байден
британия
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Впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война,а виновата - Россия - заявил Джо Байден. Об этом он говорил в среду, после этого пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать его. Поэтому она уточнила, что его утверждение - не результат данных американской разведки, потому что пока разведчики не видят признаков того, что РФ хочет применить ядерное оружие.Другие комментаторы тоже не скупились на призывы - одни просили убрать его со сцены, потому что он "позор международного масштаба", другие намекали, что пришло "Время для удобного кресла у окна под лучами солнца". Третьи надеялись, что "Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку". Некоторые просто просили придерживаться "сценария" и не говорить лишнего. Владимир Путин недавно заявил, что со стороны Запада пошел ядерный шантаж, но роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее он также говорил, что Россия будет развивать ядерное оружие, но никогда не будет размахивать "ядерной дубиной".
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ядерное оружие, новости, джо байден, британия
Ядерное оружие, Новости, Джо Байден, Британия

Британцы считают, что Байдену место в приюте

10:41 09.10.2022 (обновлено: 10:42 09.10.2022)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Испугавшегося Армагеддона Байдена читатели британского издания The Telegraph просят убрать со сцены, потому что его высказывания - это позор. И подобных реакций не мало.
Впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война,а виновата - Россия - заявил Джо Байден. Об этом он говорил в среду, после этого пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать его. Поэтому она уточнила, что его утверждение - не результат данных американской разведки, потому что пока разведчики не видят признаков того, что РФ хочет применить ядерное оружие.
"Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку", - заявила пользователь Michelle Page.
Другие комментаторы тоже не скупились на призывы - одни просили убрать его со сцены, потому что он "позор международного масштаба", другие намекали, что пришло "Время для удобного кресла у окна под лучами солнца". Третьи надеялись, что "Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку". Некоторые просто просили придерживаться "сценария" и не говорить лишнего.
Владимир Путин недавно заявил, что со стороны Запада пошел ядерный шантаж, но роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее он также говорил, что Россия будет развивать ядерное оружие, но никогда не будет размахивать "ядерной дубиной".
- РИА Новости, 1920, 20.12.2015
20 декабря 2015, 17:07
Путин высказался о перспективе ядерной войныРоссия будет развивать ядерное оружие, но никогда не будет размахивать «ядерной дубиной»
 
Ядерное оружиеНовостиДжо БайденБритания
 
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