Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ
Некоторые виды боеприпасов, которые США поставляют на Украину, могут закончиться в ближайшее время, сообщило на днях издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на слова отставного полковника корпуса морской пехоты ВМС, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана
Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине (как это было в случае с "Джавелинами" и "Стингерами"), Украина получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется.
Известно, что ранее Кансиан занимался закупками оружия для правительства США. Прежде всего, отметил он, речь идет о запасах ракет для РСЗО HIMARS.
По словам отставного военного, "запасы расходуются быстрее, чем их возможно пополнить", а восстановление до уровня февраля 2022 года может занять годы.
Кроме того, агентство приводит цитату своего анонимного собеседника из числа американских военных, который подтверждает, что потребность Украины в боеприпасах оказалась гораздо выше, чем ожидали в Вашингтоне.
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