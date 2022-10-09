Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ - 09.10.2022 Украина.ру
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Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ
Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ - 09.10.2022 Украина.ру
Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ
Некоторые виды боеприпасов, которые США поставляют на Украину, могут закончиться в ближайшее время, сообщило на днях издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на слова отставного полковника корпуса морской пехоты ВМС, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана
2022-10-09T10:24
2022-10-09T10:24
новости
боеприпасы
оружие
сша
киев
запасы
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Известно, что ранее Кансиан занимался закупками оружия для правительства США. Прежде всего, отметил он, речь идет о запасах ракет для РСЗО HIMARS.По словам отставного военного, "запасы расходуются быстрее, чем их возможно пополнить", а восстановление до уровня февраля 2022 года может занять годы.Кроме того, агентство приводит цитату своего анонимного собеседника из числа американских военных, который подтверждает, что потребность Украины в боеприпасах оказалась гораздо выше, чем ожидали в Вашингтоне.
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новости, боеприпасы, оружие, сша, киев, запасы
Новости, боеприпасы, оружие, США, Киев, запасы

Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ

10:24 09.10.2022
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Некоторые виды боеприпасов, которые США поставляют на Украину, могут закончиться в ближайшее время, сообщило на днях издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на слова отставного полковника корпуса морской пехоты ВМС, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана
Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине (как это было в случае с "Джавелинами" и "Стингерами"), Украина получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется.
Известно, что ранее Кансиан занимался закупками оружия для правительства США. Прежде всего, отметил он, речь идет о запасах ракет для РСЗО HIMARS.
По словам отставного военного, "запасы расходуются быстрее, чем их возможно пополнить", а восстановление до уровня февраля 2022 года может занять годы.
Кроме того, агентство приводит цитату своего анонимного собеседника из числа американских военных, который подтверждает, что потребность Украины в боеприпасах оказалась гораздо выше, чем ожидали в Вашингтоне.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:58
ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две неделиРоссии в ее противостоянии с ВСУ надо выдержать удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале Великой Отечественной войны. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
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