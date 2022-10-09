Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом - 09.10.2022 Украина.ру
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Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом
Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом - 09.10.2022 Украина.ру
Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом
Саммит Европейского политического сообщества в Праге ничего не прояснил для Европы в плане решения энергетического кризиса - говорится в сюжете телеканала Das Erste
2022-10-09T10:09
2022-10-09T10:28
прага
саммит
европа
энергетика
новости
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"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", - говорится в материале.Часть европейских лидеров боятся, что тогда ЕС "будет стеснен", возможны и совместные закупки газа, но на это нужно время, поэтому уже говорят о деньгах из Брюсселя. Но ряд руководителей европейских стран, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц советуют использовать фонд восстановления после коронавируса, который уже есть и не создавать новые долги - отмечают в сюжете.После начала спецоперации западные страны ввели ряд санкций против России, но для США, Великобритании и Евросоюза обрыв деловых связей с Россией стал источником проблем — уже есть и рост стоимости жизни и выросшая инфляция и энергетические проблемы.
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прага, саммит, европа, энергетика, новости
Прага, саммит, Европа, энергетика, Новости

Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом

10:09 09.10.2022 (обновлено: 10:28 09.10.2022)
 
© myseldon.comэнергетический кризис, энергетика
энергетический кризис, энергетика
© myseldon.com
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Саммит Европейского политического сообщества в Праге ничего не прояснил для Европы в плане решения энергетического кризиса - говорится в сюжете телеканала Das Erste
"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", - говорится в материале.
Однако на саммите такого явно не наблюдается. Может быть, простой потолок цен — то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет — такой ответ дали в Праге.
Часть европейских лидеров боятся, что тогда ЕС "будет стеснен", возможны и совместные закупки газа, но на это нужно время, поэтому уже говорят о деньгах из Брюсселя. Но ряд руководителей европейских стран, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц советуют использовать фонд восстановления после коронавируса, который уже есть и не создавать новые долги - отмечают в сюжете.

"Но, возможно, еще всплывет совершенно другое прояснение — следующий саммит состоится всего через две недели: не в Праге — в Брюсселе".

После начала спецоперации западные страны ввели ряд санкций против России, но для США, Великобритании и Евросоюза обрыв деловых связей с Россией стал источником проблем — уже есть и рост стоимости жизни и выросшая инфляция и энергетические проблемы.
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