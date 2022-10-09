https://ukraina.ru/20221009/1039532594.html

Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом

Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом - 09.10.2022 Украина.ру

Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом

Саммит Европейского политического сообщества в Праге ничего не прояснил для Европы в плане решения энергетического кризиса - говорится в сюжете телеканала Das Erste

2022-10-09T10:09

2022-10-09T10:09

2022-10-09T10:28

прага

саммит

европа

энергетика

новости

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"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", - говорится в материале.Часть европейских лидеров боятся, что тогда ЕС "будет стеснен", возможны и совместные закупки газа, но на это нужно время, поэтому уже говорят о деньгах из Брюсселя. Но ряд руководителей европейских стран, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц советуют использовать фонд восстановления после коронавируса, который уже есть и не создавать новые долги - отмечают в сюжете.После начала спецоперации западные страны ввели ряд санкций против России, но для США, Великобритании и Евросоюза обрыв деловых связей с Россией стал источником проблем — уже есть и рост стоимости жизни и выросшая инфляция и энергетические проблемы.

https://ukraina.ru/20221009/1039532461.html

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прага, саммит, европа, энергетика, новости