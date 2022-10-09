В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках" - 09.10.2022 Украина.ру
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В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"
В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках" - 09.10.2022 Украина.ру
В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к терактам на "Северных потоках", об этом 9 октября она написала в своем Twitter
2022-10-09T09:57
2022-10-09T09:57
новости
китай
пекин
мид
северный поток-2
северный поток
диверсии
сша
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В публикации Хуа прикреплены три скриншота: на одном из них заявление американского президента Джо Байдена, в котором он говорит о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины".На двух других публикациях – информация о том, какие "огромные возможности" открываются пере США после взрывов на трубопроводах" и сообщение Пентагона о подготовке американских пловцов-спецназовцев.О диверсиях на "Северных потоках" "Газпром" сообщил 26 сентября. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков объяснил, что в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.
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новости, китай, пекин, мид, северный поток-2, северный поток, диверсии, сша
Новости, Китай, Пекин, МИД, Северный поток-2, Северный поток, диверсии, США

В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"

09:57 09.10.2022
 
© РИА Новости/АврораХуа Чуньин
Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости/Аврора
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к терактам на "Северных потоках", об этом 9 октября она написала в своем Twitter
Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?
В публикации Хуа прикреплены три скриншота: на одном из них заявление американского президента Джо Байдена, в котором он говорит о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины".
На двух других публикациях – информация о том, какие "огромные возможности" открываются пере США после взрывов на трубопроводах" и сообщение Пентагона о подготовке американских пловцов-спецназовцев.
О диверсиях на "Северных потоках" "Газпром" сообщил 26 сентября. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков объяснил, что в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.
Утечка газа Северный поток
6 октября, 08:55
МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках" Россия рассматривает "все опции" для расследования диверсий на "Северных потоках", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин
 
НовостиКитайПекинМИДСеверный поток-2Северный потокдиверсииСША
 
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