https://ukraina.ru/20221009/1039532461.html
В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"
В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках" - 09.10.2022 Украина.ру
В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к терактам на "Северных потоках", об этом 9 октября она написала в своем Twitter
2022-10-09T09:57
2022-10-09T09:57
2022-10-09T09:57
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В публикации Хуа прикреплены три скриншота: на одном из них заявление американского президента Джо Байдена, в котором он говорит о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины".На двух других публикациях – информация о том, какие "огромные возможности" открываются пере США после взрывов на трубопроводах" и сообщение Пентагона о подготовке американских пловцов-спецназовцев.О диверсиях на "Северных потоках" "Газпром" сообщил 26 сентября. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков объяснил, что в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.
https://ukraina.ru/20221006/1039429306.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, пекин, мид, северный поток-2, северный поток, диверсии, сша
Новости, Китай, Пекин, МИД, Северный поток-2, Северный поток, диверсии, США
В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к терактам на "Северных потоках", об этом 9 октября она написала в своем Twitter
Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?
В публикации Хуа прикреплены три скриншота: на одном из них заявление американского президента Джо Байдена, в котором он говорит о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины".
На двух других публикациях – информация о том, какие "огромные возможности" открываются пере США после взрывов на трубопроводах" и сообщение Пентагона о подготовке американских пловцов-спецназовцев.
О диверсиях на "Северных потоках" "Газпром" сообщил 26 сентября. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков объяснил, что в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.