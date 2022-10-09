https://ukraina.ru/20221009/1039532461.html

В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"

В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках" - 09.10.2022 Украина.ру

В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к терактам на "Северных потоках", об этом 9 октября она написала в своем Twitter

2022-10-09T09:57

2022-10-09T09:57

2022-10-09T09:57

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В публикации Хуа прикреплены три скриншота: на одном из них заявление американского президента Джо Байдена, в котором он говорит о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины".На двух других публикациях – информация о том, какие "огромные возможности" открываются пере США после взрывов на трубопроводах" и сообщение Пентагона о подготовке американских пловцов-спецназовцев.О диверсиях на "Северных потоках" "Газпром" сообщил 26 сентября. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков объяснил, что в Европе слишком сильно политизируют "Северный поток — 2", “для них это не газопровод, а символ российской политики”.

https://ukraina.ru/20221006/1039429306.html

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новости, китай, пекин, мид, северный поток-2, северный поток, диверсии, сша