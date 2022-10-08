Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина - 08.10.2022 Украина.ру
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Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина
Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина - 08.10.2022 Украина.ру
Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина
Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.
2022-10-08T22:27
2022-10-08T22:27
новости
сергей шойгу
спецоперация
сво
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Об этом 8 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.При этом стоит отметить, что ранее о такой должности в Миноброне не было информации.Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой "Юг" в зоне СВО.7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко. Официального уведомления о его увольнении или переводе на другую работу от военного ведомства не поступало.Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Эта операция получила наименование Специальной военной операции (СВО), которая проходит на территории Украины. Цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины.
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новости, сергей шойгу, спецоперация, сво
Новости, Сергей Шойгу, Спецоперация, СВО

Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина

22:27 08.10.2022
 
© РИА Новости . РИА НовостиСуровкин
Суровкин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Читать в
Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.
Об этом 8 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
При этом стоит отметить, что ранее о такой должности в Миноброне не было информации.
Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой "Юг" в зоне СВО.
7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.
Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко. Официального уведомления о его увольнении или переводе на другую работу от военного ведомства не поступало.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Эта операция получила наименование Специальной военной операции (СВО), которая проходит на территории Украины. Цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины.
 
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