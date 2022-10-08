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Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина

Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина - 08.10.2022 Украина.ру

Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина

Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.

2022-10-08T22:27

2022-10-08T22:27

2022-10-08T22:27

новости

сергей шойгу

спецоперация

сво

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Об этом 8 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.При этом стоит отметить, что ранее о такой должности в Миноброне не было информации.Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой "Юг" в зоне СВО.7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко. Официального уведомления о его увольнении или переводе на другую работу от военного ведомства не поступало.Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Эта операция получила наименование Специальной военной операции (СВО), которая проходит на территории Украины. Цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, спецоперация, сво