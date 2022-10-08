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Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина
Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина - 08.10.2022 Украина.ру
Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина
Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.
2022-10-08T22:27
2022-10-08T22:27
2022-10-08T22:27
новости
сергей шойгу
спецоперация
сво
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Об этом 8 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.При этом стоит отметить, что ранее о такой должности в Миноброне не было информации.Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой "Юг" в зоне СВО.7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко. Официального уведомления о его увольнении или переводе на другую работу от военного ведомства не поступало.Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Эта операция получила наименование Специальной военной операции (СВО), которая проходит на территории Украины. Цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, спецоперация, сво
Новости, Сергей Шойгу, Спецоперация, СВО
Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина
Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.
Об этом 8 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
При этом стоит отметить, что ранее о такой должности в Миноброне не было информации.
Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой "Юг" в зоне СВО.
7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.
Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко. Официального уведомления о его увольнении или переводе на другую работу от военного ведомства не поступало.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Эта операция получила наименование Специальной военной операции (СВО), которая проходит на территории Украины. Цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины.