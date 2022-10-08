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В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира

В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира - 08.10.2022 Украина.ру

В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира

Американский правозащитник Аджаму Барака считает, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки предопределяет дальнейшие негативные действия администрации Джо Байдена против Саудовской Аравии.

2022-10-08T21:46

2022-10-08T21:46

2022-10-08T21:46

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сша

опек

джо байден

саудовская аравия

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По его мнению, психология западных политиков мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать сообща и манипулировать рынком нефти, чтобы нанести ущерб России. "В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", — написал он в соцсетях.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились снизить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.На Западе негативно отреагировали на "недружественное" соглашение Организации стран — экспортеров нефти. Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, это решение нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph Бен Марлоу, в свою очередь, предложил "наказать" Саудовскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень дипломатических отношений.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, опек, джо байден, саудовская аравия