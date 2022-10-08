В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира - 08.10.2022 Украина.ру
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В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира
В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира - 08.10.2022 Украина.ру
В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира
Американский правозащитник Аджаму Барака считает, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки предопределяет дальнейшие негативные действия администрации Джо Байдена против Саудовской Аравии.
2022-10-08T21:46
2022-10-08T21:46
новости
сша
опек
джо байден
саудовская аравия
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По его мнению, психология западных политиков мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать сообща и манипулировать рынком нефти, чтобы нанести ущерб России. "В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", — написал он в соцсетях.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились снизить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.На Западе негативно отреагировали на "недружественное" соглашение Организации стран — экспортеров нефти. Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, это решение нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph Бен Марлоу, в свою очередь, предложил "наказать" Саудовскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень дипломатических отношений.
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Новости
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новости, сша, опек, джо байден, саудовская аравия
Новости, США, ОПЕК, Джо Байден, Саудовская Аравия

В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира

21:46 08.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Американский правозащитник Аджаму Барака считает, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки предопределяет дальнейшие негативные действия администрации Джо Байдена против Саудовской Аравии.
По его мнению, психология западных политиков мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать сообща и манипулировать рынком нефти, чтобы нанести ущерб России. "В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", — написал он в соцсетях.
На этой неделе страны ОПЕК+ договорились снизить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
На Западе негативно отреагировали на "недружественное" соглашение Организации стран — экспортеров нефти. Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, это решение нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph Бен Марлоу, в свою очередь, предложил "наказать" Саудовскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень дипломатических отношений.
 
НовостиСШАОПЕКДжо БайденСаудовская Аравия
 
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