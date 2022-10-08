The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны - 08.10.2022 Украина.ру
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The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны
The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны - 08.10.2022 Украина.ру
The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны
США не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому ставить себя на "грань ядерной войны". Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative
2022-10-08T19:12
2022-10-08T19:13
новости
владимир зеленский
сша
сми
ядерная война
крым
донбасс
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Автор отмечает, что в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимально возможную военную помощь Украине, однако это совсем не в интересах США, особенно с учётом недавних слов президента Джо Байдена об угрозе ядерной конфронтации.Дреер выражает согласие с тезисами американского журналиста Джоша Хаммера, который напомнил о том, что подавляющее большинство жителей Крыма предпочитают жить в России. Хаммер также указал, что пророссийские настроения были всегда сильны в Донбассе, и указал, что американцев не должно заботить, подчиняется ли этот "этнически разделённый, стратегически неважный, исторически оспариваемый славянский субрегион" Киеву или Москве.Он заканчивает статью призывом к американцам, "которые любят свою страну", не позволять Зеленскому "вести нас за нос" на грань ядерной войны".
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новости, владимир зеленский, сша, сми, ядерная война, крым, донбасс
Новости, Владимир Зеленский, США, СМИ, ядерная война, Крым, Донбасс

The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны

19:12 08.10.2022 (обновлено: 19:13 08.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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США не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому ставить себя на "грань ядерной войны". Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative
Автор отмечает, что в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимально возможную военную помощь Украине, однако это совсем не в интересах США, особенно с учётом недавних слов президента Джо Байдена об угрозе ядерной конфронтации.
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25 сентября, 09:39
США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник РейганаШтаты не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова. Об этом на днях заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для American Conservative
Дреер выражает согласие с тезисами американского журналиста Джоша Хаммера, который напомнил о том, что подавляющее большинство жителей Крыма предпочитают жить в России. Хаммер также указал, что пророссийские настроения были всегда сильны в Донбассе, и указал, что американцев не должно заботить, подчиняется ли этот "этнически разделённый, стратегически неважный, исторически оспариваемый славянский субрегион" Киеву или Москве.

Аминь! Пусть русские получат Крым и крайний восток Украины, который, судя по тенденциям голосования в прошлом, и так больше ориентирован на Россию, и пусть будет мир

Род Дреер
Обозреватель The American Conservative
Он заканчивает статью призывом к американцам, "которые любят свою страну", не позволять Зеленскому "вести нас за нос" на грань ядерной войны".
 
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Заголовок открываемого материала
19:12The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны
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