The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны
19:12 08.10.2022 (обновлено: 19:13 08.10.2022)
США не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому ставить себя на "грань ядерной войны". Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative
Автор отмечает, что в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимально возможную военную помощь Украине, однако это совсем не в интересах США, особенно с учётом недавних слов президента Джо Байдена об угрозе ядерной конфронтации.
25 сентября, 09:39США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник РейганаШтаты не должны соглашаться и как-либо способствовать реализации идей президента Украины Владимира Зеленского, желающего отобрать у России Крым, так как этого не хотят жители полуострова. Об этом на днях заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для American Conservative
Дреер выражает согласие с тезисами американского журналиста Джоша Хаммера, который напомнил о том, что подавляющее большинство жителей Крыма предпочитают жить в России. Хаммер также указал, что пророссийские настроения были всегда сильны в Донбассе, и указал, что американцев не должно заботить, подчиняется ли этот "этнически разделённый, стратегически неважный, исторически оспариваемый славянский субрегион" Киеву или Москве.
Аминь! Пусть русские получат Крым и крайний восток Украины, который, судя по тенденциям голосования в прошлом, и так больше ориентирован на Россию, и пусть будет мир
Он заканчивает статью призывом к американцам, "которые любят свою страну", не позволять Зеленскому "вести нас за нос" на грань ядерной войны".