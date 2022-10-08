https://ukraina.ru/20221008/1039528119.html

The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны

The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны - 08.10.2022 Украина.ру

The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны

США не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому ставить себя на "грань ядерной войны". Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative

2022-10-08T19:12

2022-10-08T19:12

2022-10-08T19:13

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Автор отмечает, что в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать максимально возможную военную помощь Украине, однако это совсем не в интересах США, особенно с учётом недавних слов президента Джо Байдена об угрозе ядерной конфронтации.Дреер выражает согласие с тезисами американского журналиста Джоша Хаммера, который напомнил о том, что подавляющее большинство жителей Крыма предпочитают жить в России. Хаммер также указал, что пророссийские настроения были всегда сильны в Донбассе, и указал, что американцев не должно заботить, подчиняется ли этот "этнически разделённый, стратегически неважный, исторически оспариваемый славянский субрегион" Киеву или Москве.Он заканчивает статью призывом к американцам, "которые любят свою страну", не позволять Зеленскому "вести нас за нос" на грань ядерной войны".

https://ukraina.ru/20220925/1039062556.html

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новости, владимир зеленский, сша, сми, ядерная война, крым, донбасс