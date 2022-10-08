https://ukraina.ru/20221008/1039527623.html

Украинский теракт на Крымском мосту. Итоги 8 октября на Украине

Украинский теракт на Крымском мосту. Итоги 8 октября на Украине - 08.10.2022 Украина.ру

Украинский теракт на Крымском мосту. Итоги 8 октября на Украине

В организованном Украиной теракте на Крымском мосту погибли три человека. Запад поддержал Украину, поздравив её спецназ с успешным осуществлением теракта

2022-10-08T19:07

2022-10-08T19:07

2022-10-08T19:07

хроники

эксклюзив

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О том, что на Крымском мосту прогремел взрыв, стало известно ранним утром 8 октября."Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков у себя в телеграм-канале.Позже ФГУП "Крымская железная дорога" сообщило о том, что часть грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с моста.Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв опубликовал у себя в телеграм-канале хронологию происходившего."Около 06:15 проходил эшелон с топливными цистернами. Около 6:20 мин одна из цистерн с топливом загорелась. Арки Крымского моста не повреждены. Мэр Керчи Брусаков: "Всё в штатном режиме". Сами понимаете, какая вероятность, что цистерны сами загорелись, причём загорелись точно во время проезда через мост", — написал Царёв.Позже он опубликовал ещё одно видео, свидетельствующее о том, что повреждено и полотно автомобильной дороги.Около 9 часов утра Национальный антитеррористический комитет сообщил: произошедшее — теракт."Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста", - сообщил комитет.Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с произошедшим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент получил доклады в связи с инцидентом."Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств",— заявил Песков.Куренков и Савельев выехали на место происшествия. Премьер-министру поручено сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшедшего и для скорейшей ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД.Уже возникли вопросы к охране моста. Как сообщил RT источник в силовых структурах, представители спецслужб уже выясняют, каким образом грузовик, начинённый взрывчаткой, смог въехать на Крымский мост."Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства. Комплекс оснащён приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и ещё множество других параметров", — рассказал источник.В связи с этим, по словам собеседника RT, возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования.Позже Следственный комитет сообщил о жертвах среди гражданского населения."По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — сказано в заявлении ведомства.Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани.Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства водителя проводят обыски.Спустя несколько часов объявился сам владелец фуры. Им оказался 25-летний Самир Юсубов из Краснодара. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что хотя фура оформлена на него, на ней работал его дядя — двоюродный брат его отца Махир Юсубов."Всю жизнь он занимается грузоперевозками. Груз берёт, получается, через сайт ATI", - рассказал он.Как сообщил телеграм-канал Baza, родственники Махира Юсубова опознали его на видео с пункта досмотра при въезде на Крымский мост.Тем временем на Украине вовсю радовались теракту, в котором погибли три мирных жителя."Новости — огонь с самого утра!" — заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов у себя в соцсетях разместил видео горящего Крымского моста и песню в исполнении Мэрилин Монро.Минобороны Украины, в структуре которого находится Главное управление разведки, ранее отметившееся терактами в т. ч. и на территории России, в микроблоге поиздевалось над российскими политиками, заявлявшими о "красных линиях"."Ракетный крейсер Москва и Керченский мост — два известных символа российской власти в украинском Крыму — пали. Какая линия следующая, русские?" — указывалось в записи на английском языке.При этом для обозначения русских использовалось слово russkies — уничижительное прозвище, которое в ходу у американских и британских военных.Главное управление разведки Минобороны Украины в июне этого года опубликовало планы Крымского моста.Примечательно, что несколько лет тому назад — в 2020 году — бывший однокашник Буданова по Одесскому институту Сухопутных войск Иван Руденко рассказал об институтских годах главы ГУР МОУ Кирилла Буданова."Из числа того, чем он запомнился: Кирюша не умеет пить. Разведчик, который подносит рюмку к носу, переворачивает 50 граммов и у него переворачивается шляпа, крыша снимается, у него включается пехотный офицер", - рассказал Руденко.Он также отметил, что Буданов не пользовался авторитетом у однокурсников.Судя по его словам, Буданов - нарцисс, который нуждался в одобрении и его поведение сегодня — месть за унижения в молодости. Сам Буданов несколько раз становился причиной проблем для Украины. Так, именно он возглавил диверсионный рейд в Крым в 2016 году в результате которого погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор из ВДВ Семён Сычёв. По итогам того рейда выговор возглавлявшему тогда Украину президенту Петру Порошенко сделал занимавший в тот год пост вице-президента Джо Байден.Высказался и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", — написал Подоляк в микроблоге.Однако позже, очевидно, Подоляку или его руководству сделали внушение. В результате в блоге этого пропагандиста появилась запись, начинающаяся со слов "А теперь серьёзно" и рассказывающая о теории заговора и якобы существующей борьбе российских спецслужб.Примечательно, что некоторые страны Запада поддержали теракт, в котором погибли мирные граждане."Эстония, безусловно, приветствует это (теракт на Крымском мосту — Ред.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.Он также назвал теракт "смелым поступком". Рейнсалу также напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара."Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось", — заявил глава эстонского МИД.Рейнсалу отметил, что мост играет большую роль с точки зрения логистики, а также имеет важное символическое значение для России.Таким образом Эстония на государственном уровне одобрило убийство мирных граждан."Очень важно четко и внятно прописать в документах, что преступным сообществом является не только Украина, но и Эстония. Кроме того, скоро появятся все основания считать, что преступным сообществом и спонсором терроризма является Евросоюз", - прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии историк Егор Холмогоров.Теракт на Крымском мосту одобрили и в Польше. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь в в эфире радиостанции Zet заявил, что информация о происшествии стала для него "бальзамом на сердце".В свою очередь, депутат от правящей партии страны "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что это событие имеет "не только символическое, но и практическое значение". Она уверена, что мост служит для переброски оружия.Несмотря на повреждение двух пролётов вечером мост открыли для движения легковых автомобилей и автобусов. Кроме того, организовано паромное сообщение. Что же до снабжения войск, то, как заверило Минобороны РФ "обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом".Тем временем приближается 14 октября — день основания УПА* (запрещённая в РФ организация — Ред.) - государственный праздник Украины. А это значит, украинские спецслужбы могут организовать новые теракты.

https://ukraina.ru/20221008/1039524796.html

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https://ukraina.ru/20221007/1039501171.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив