Украинский теракт на Крымском мосту. Итоги 8 октября на Украине
© фото очевидцаКрымский мост
© фото очевидца
В организованном Украиной теракте на Крымском мосту погибли три человека. Запад поддержал Украину, поздравив её спецназ с успешным осуществлением теракта
О том, что на Крымском мосту прогремел взрыв, стало известно ранним утром 8 октября.
"Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков у себя в телеграм-канале.
Позже ФГУП "Крымская железная дорога" сообщило о том, что часть грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с моста.
Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв опубликовал у себя в телеграм-канале хронологию происходившего.
"Около 06:15 проходил эшелон с топливными цистернами. Около 6:20 мин одна из цистерн с топливом загорелась. Арки Крымского моста не повреждены. Мэр Керчи Брусаков: "Всё в штатном режиме". Сами понимаете, какая вероятность, что цистерны сами загорелись, причём загорелись точно во время проезда через мост", — написал Царёв.
Позже он опубликовал ещё одно видео, свидетельствующее о том, что повреждено и полотно автомобильной дороги.
Около 9 часов утра Национальный антитеррористический комитет сообщил: произошедшее — теракт.
"Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста", - сообщил комитет.
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с произошедшим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент получил доклады в связи с инцидентом.
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств",— заявил Песков.
Куренков и Савельев выехали на место происшествия. Премьер-министру поручено сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшедшего и для скорейшей ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД.
Уже возникли вопросы к охране моста. Как сообщил RT источник в силовых структурах, представители спецслужб уже выясняют, каким образом грузовик, начинённый взрывчаткой, смог въехать на Крымский мост.
"Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства. Комплекс оснащён приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и ещё множество других параметров", — рассказал источник.
В связи с этим, по словам собеседника RT, возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования.
Позже Следственный комитет сообщил о жертвах среди гражданского населения.
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — сказано в заявлении ведомства.
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани.
Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства водителя проводят обыски.
Спустя несколько часов объявился сам владелец фуры. Им оказался 25-летний Самир Юсубов из Краснодара. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что хотя фура оформлена на него, на ней работал его дядя — двоюродный брат его отца Махир Юсубов.
"Всю жизнь он занимается грузоперевозками. Груз берёт, получается, через сайт ATI", - рассказал он.
Как сообщил телеграм-канал Baza, родственники Махира Юсубова опознали его на видео с пункта досмотра при въезде на Крымский мост.
Тем временем на Украине вовсю радовались теракту, в котором погибли три мирных жителя.
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"Новости — огонь с самого утра!" — заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов у себя в соцсетях разместил видео горящего Крымского моста и песню в исполнении Мэрилин Монро.
Минобороны Украины, в структуре которого находится Главное управление разведки, ранее отметившееся терактами в т. ч. и на территории России, в микроблоге поиздевалось над российскими политиками, заявлявшими о "красных линиях".
"Ракетный крейсер Москва и Керченский мост — два известных символа российской власти в украинском Крыму — пали. Какая линия следующая, русские?" — указывалось в записи на английском языке.
При этом для обозначения русских использовалось слово russkies — уничижительное прозвище, которое в ходу у американских и британских военных.
Главное управление разведки Минобороны Украины в июне этого года опубликовало планы Крымского моста.
Примечательно, что несколько лет тому назад — в 2020 году — бывший однокашник Буданова по Одесскому институту Сухопутных войск Иван Руденко рассказал об институтских годах главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.
"Из числа того, чем он запомнился: Кирюша не умеет пить. Разведчик, который подносит рюмку к носу, переворачивает 50 граммов и у него переворачивается шляпа, крыша снимается, у него включается пехотный офицер", - рассказал Руденко.
Он также отметил, что Буданов не пользовался авторитетом у однокурсников.
Судя по его словам, Буданов - нарцисс, который нуждался в одобрении и его поведение сегодня — месть за унижения в молодости. Сам Буданов несколько раз становился причиной проблем для Украины. Так, именно он возглавил диверсионный рейд в Крым в 2016 году в результате которого погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор из ВДВ Семён Сычёв. По итогам того рейда выговор возглавлявшему тогда Украину президенту Петру Порошенко сделал занимавший в тот год пост вице-президента Джо Байден.
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Высказался и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", — написал Подоляк в микроблоге.
Однако позже, очевидно, Подоляку или его руководству сделали внушение. В результате в блоге этого пропагандиста появилась запись, начинающаяся со слов "А теперь серьёзно" и рассказывающая о теории заговора и якобы существующей борьбе российских спецслужб.
Примечательно, что некоторые страны Запада поддержали теракт, в котором погибли мирные граждане.
"Эстония, безусловно, приветствует это (теракт на Крымском мосту — Ред.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он также назвал теракт "смелым поступком". Рейнсалу также напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара.
"Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось", — заявил глава эстонского МИД.
Рейнсалу отметил, что мост играет большую роль с точки зрения логистики, а также имеет важное символическое значение для России.
Таким образом Эстония на государственном уровне одобрило убийство мирных граждан.
"Очень важно четко и внятно прописать в документах, что преступным сообществом является не только Украина, но и Эстония. Кроме того, скоро появятся все основания считать, что преступным сообществом и спонсором терроризма является Евросоюз", - прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии историк Егор Холмогоров.
Теракт на Крымском мосту одобрили и в Польше. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь в в эфире радиостанции Zet заявил, что информация о происшествии стала для него "бальзамом на сердце".
В свою очередь, депутат от правящей партии страны "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что это событие имеет "не только символическое, но и практическое значение". Она уверена, что мост служит для переброски оружия.
Несмотря на повреждение двух пролётов вечером мост открыли для движения легковых автомобилей и автобусов. Кроме того, организовано паромное сообщение. Что же до снабжения войск, то, как заверило Минобороны РФ "обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом".
Тем временем приближается 14 октября — день основания УПА* (запрещённая в РФ организация — Ред.) - государственный праздник Украины. А это значит, украинские спецслужбы могут организовать новые теракты.