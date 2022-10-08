Теракт на Крымском мосту: новые данные - 08.10.2022 Украина.ру
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Теракт на Крымском мосту: новые данные
Теракт на Крымском мосту: новые данные - 08.10.2022 Украина.ру
Теракт на Крымском мосту: новые данные
Утром в субботу, 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив прогремел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, произошло частичное обрушение двух... Украина.ру, 08.10.2022
2022-10-08T19:03
2022-10-08T19:40
эксклюзив
крым
мост
крымский мост
теракт
подрыв
взрыв
украина
михаил подоляк
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Утром в субботу, 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив прогремел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов сооруженияЧто произошлоСогласно данным Национального антитеррористического комитета РФ, в 06:15 взорвался грузовой автомобиль, который в этот момент проезжал по Крымскому мосту. Из-за взрыва возник пожар на параллельно двигавшемся железнодорожном составе, который перевозил цистерны с топливом. Движение по мосту было перекрыто.Часть двух автомобильных пролетов моста была выведена из строя.Первоначально власти сообщили о том, что в результате ЧП никто не пострадал. Позднее правоохранительные органы уточнили, что погибших трое, двое из которых, мужчина и женщина, находились в автомобиле вблизи взорвавшейся фуры.Возобновление движенияК вечеру того же дня автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено. Оно осуществляется в реверсивном режиме. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, проехать по мосту могут легковые авто и автобусы, водители грузового транспорта могут воспользоваться паромной переправой, которая должна заработать в ориентировочно в 20:00-20:30.Как рассказали РИА Новости сотрудники полиции, машины пропускают колоннами по 10 автомобилей, чтобы иметь возможность осуществлять досмотр.Также известно, что вскоре через мост начнут следовать поезда, для них открыт один из двух путей. Речь идет как о пассажирских, так и грузовых составов.Кто управлял взорвавшимся грузовикомОфициально имя водителя, управлявшим взорвавшимся автомобилем не называется.По данным СМИ и Telegram-каналов, за рулем фуры находился 51-летний (по другим данным 52-летний) житель Казани Махир Юсубов. Утверждается, что он занимался перевозками, принимал заказы из интернета. Автомобиль был оформлен на его племянника.Как пишет Telegram-канал Kub Mash, грузовик Юсупова весь сентябрь разъезжал по Краснодарскому краю."Сегодня в пять утра машина находилась в посёлке Стрелка. Расстояние между двумя последними точками маршрута можно было проехать за полчаса, но машина преодолела его за шесть", - говорится в публикации.Также отмечается, что водитель не выходил на связь со своими родственниками с позавчерашнего дня.Известно, что фура не проходила специальный контроль с использованием радиотехнических комплексов.Организаторы терактаУкраина не торопится брать на себя прямую ответственность за произошедшее. В СБУ местным журналистам комментировать взрыв на Крымском мосту отказались, уточнив, что о любых своих действиях будут рассказывать "после победы".В этой связи примечательна реакция властей страны, которая за день претерпела изменения.Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter пост, который многие стали трактовать как признание причастности Украины к теракту:"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено»Однако ближе к вечеру в офисе Владимира Зеленского сменили риторику. Тот же Подоляк запустил ничем не подтверждённую информацию, согласно которой взрыв в Крыму якобы является результатом некой борьбы силовых группировок в РФ. Таким образом киевский режим пытается дистанцироваться от этого террористического акта.Ответ РоссииС самого утра в политических и экспертных кругах в России заговорили о возможности и необходимости ответных действий на теракт в Крыму.По мнению политолога Андрея Суздальцева, первоначально нужно разобраться, почему это произошло и кто за это отвечает. Идет сознательное провоцирование РФ на ответ тактическим ядерным оружием, отсюда и сдержанная реакция российского МИД.«Ответить мы всегда успеем. Другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города. А в целом я поддерживаю позицию МИДа именно в таком формате, что надо дождаться решения нашего руководства», - сказал эксперт в интервью Украина.ру.По мнению военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева, которым он поделился с изданием Украина.ру, России не удастся победить Украину "малой кровью"."Теракт на Крымском мосту — это следствие безалаберности и половинчатости решений. Нельзя воевать наполовину. Надо воевать полностью. Почему мы по Киеву удары не наносим? Почему мы не уничтожаем железнодорожную инфраструктуру, по которой они перебрасывают войска? Этого я не понимаю", - заявил он.
https://ukraina.ru/20221008/1039523727.html
https://ukraina.ru/20221008/1039526225.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, крым, мост, крымский мост, теракт, подрыв, взрыв, украина, михаил подоляк
Эксклюзив, Крым, мост, Крымский мост, теракт, подрыв, взрыв, Украина, Михаил Подоляк

Теракт на Крымском мосту: новые данные

19:03 08.10.2022 (обновлено: 19:40 08.10.2022)
 
© Кадр с камер наблюденияКрымский мост
Крымский мост
© Кадр с камер наблюдения
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Утром в субботу, 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив прогремел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов сооружения
Что произошло
Согласно данным Национального антитеррористического комитета РФ, в 06:15 взорвался грузовой автомобиль, который в этот момент проезжал по Крымскому мосту. Из-за взрыва возник пожар на параллельно двигавшемся железнодорожном составе, который перевозил цистерны с топливом. Движение по мосту было перекрыто.
Часть двух автомобильных пролетов моста была выведена из строя.
Первоначально власти сообщили о том, что в результате ЧП никто не пострадал. Позднее правоохранительные органы уточнили, что погибших трое, двое из которых, мужчина и женщина, находились в автомобиле вблизи взорвавшейся фуры.
Возобновление движения
К вечеру того же дня автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено. Оно осуществляется в реверсивном режиме. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, проехать по мосту могут легковые авто и автобусы, водители грузового транспорта могут воспользоваться паромной переправой, которая должна заработать в ориентировочно в 20:00-20:30.
Как рассказали РИА Новости сотрудники полиции, машины пропускают колоннами по 10 автомобилей, чтобы иметь возможность осуществлять досмотр.
Также известно, что вскоре через мост начнут следовать поезда, для них открыт один из двух путей. Речь идет как о пассажирских, так и грузовых составов.
Крымский мост
15:51
Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
Кто управлял взорвавшимся грузовиком
Официально имя водителя, управлявшим взорвавшимся автомобилем не называется.
По данным СМИ и Telegram-каналов, за рулем фуры находился 51-летний (по другим данным 52-летний) житель Казани Махир Юсубов. Утверждается, что он занимался перевозками, принимал заказы из интернета. Автомобиль был оформлен на его племянника.
Как пишет Telegram-канал Kub Mash, грузовик Юсупова весь сентябрь разъезжал по Краснодарскому краю.
"Сегодня в пять утра машина находилась в посёлке Стрелка. Расстояние между двумя последними точками маршрута можно было проехать за полчаса, но машина преодолела его за шесть", - говорится в публикации.
Также отмечается, что водитель не выходил на связь со своими родственниками с позавчерашнего дня.
Известно, что фура не проходила специальный контроль с использованием радиотехнических комплексов.
Организаторы теракта
Украина не торопится брать на себя прямую ответственность за произошедшее. В СБУ местным журналистам комментировать взрыв на Крымском мосту отказались, уточнив, что о любых своих действиях будут рассказывать "после победы".
В этой связи примечательна реакция властей страны, которая за день претерпела изменения.
Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter пост, который многие стали трактовать как признание причастности Украины к теракту:
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено»
Однако ближе к вечеру в офисе Владимира Зеленского сменили риторику. Тот же Подоляк запустил ничем не подтверждённую информацию, согласно которой взрыв в Крыму якобы является результатом некой борьбы силовых группировок в РФ. Таким образом киевский режим пытается дистанцироваться от этого террористического акта.
Ответ России
С самого утра в политических и экспертных кругах в России заговорили о возможности и необходимости ответных действий на теракт в Крыму.
По мнению политолога Андрея Суздальцева, первоначально нужно разобраться, почему это произошло и кто за это отвечает. Идет сознательное провоцирование РФ на ответ тактическим ядерным оружием, отсюда и сдержанная реакция российского МИД.
«Ответить мы всегда успеем. Другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города. А в целом я поддерживаю позицию МИДа именно в таком формате, что надо дождаться решения нашего руководства», - сказал эксперт в интервью Украина.ру.
По мнению военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева, которым он поделился с изданием Украина.ру, России не удастся победить Украину "малой кровью".
"Теракт на Крымском мосту — это следствие безалаберности и половинчатости решений. Нельзя воевать наполовину. Надо воевать полностью. Почему мы по Киеву удары не наносим? Почему мы не уничтожаем железнодорожную инфраструктуру, по которой они перебрасывают войска? Этого я не понимаю", - заявил он.
Крымский мост
17:17
Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту
 
ЭксклюзивКрыммостКрымский мосттерактподрыввзрывУкраинаМихаил Подоляк
 
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