МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов - 08.10.2022 Украина.ру
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МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов
МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов - 08.10.2022 Украина.ру
МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов
Украине будет выделен ещё один заём на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом написала 7 октября в своём Twitter глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева
2022-10-08T18:40
2022-10-08T18:40
новости
мвф
заем
бюджет
кристалина георгиева
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В начале октября нацбанк Украины сообщал, что планирует обратиться к МВФ за дополнительной экстренной помощью на такую же сумму.Накануне глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что на обслуживание украинского госдолга в 2023 году будет направлена четверть доходов бюджета страны.
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новости, мвф, заем, бюджет, кристалина георгиева
Новости, МВФ, заем, бюджет, Кристалина Георгиева

МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов

18:40 08.10.2022
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Украине будет выделен ещё один заём на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом написала 7 октября в своём Twitter глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева
В начале октября нацбанк Украины сообщал, что планирует обратиться к МВФ за дополнительной экстренной помощью на такую же сумму.

Наш исполнительный совет утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,3 млрд долларов

Кристалина Георгиева
Глава МВФ
Накануне глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что на обслуживание украинского госдолга в 2023 году будет направлена четверть доходов бюджета страны.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 08:06
Украина попросила 50 миллиардов долларов у G7 и МВФУкраина попросила 50 миллиардов долларов у стран «большой семерки» и Международного валютного фонда. Об этом 17 апреля сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Олег Устенко, передает РИА Новости
 
НовостиМВФзаембюджетКристалина Георгиева
 
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Заголовок открываемого материала
18:40МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов
18:10Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России
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17:17Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту
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16:46Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей
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16:26Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
16:06Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября
16:00Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной
16:00От Бердянского района до Кремлевской стены. Как обычная птичница стала прославленной летчицей
15:51Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
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14:35Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
14:21Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
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