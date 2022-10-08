https://ukraina.ru/20221008/1039527079.html

МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов

МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов - 08.10.2022 Украина.ру

МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов

Украине будет выделен ещё один заём на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом написала 7 октября в своём Twitter глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева

2022-10-08T18:40

2022-10-08T18:40

2022-10-08T18:40

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кристалина георгиева

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В начале октября нацбанк Украины сообщал, что планирует обратиться к МВФ за дополнительной экстренной помощью на такую же сумму.Накануне глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что на обслуживание украинского госдолга в 2023 году будет направлена четверть доходов бюджета страны.

https://ukraina.ru/20220418/1033787247.html

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новости, мвф, заем, бюджет, кристалина георгиева