https://ukraina.ru/20221008/1039527079.html
МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов
МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов - 08.10.2022 Украина.ру
МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов
Украине будет выделен ещё один заём на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом написала 7 октября в своём Twitter глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева
2022-10-08T18:40
2022-10-08T18:40
2022-10-08T18:40
новости
мвф
заем
бюджет
кристалина георгиева
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В начале октября нацбанк Украины сообщал, что планирует обратиться к МВФ за дополнительной экстренной помощью на такую же сумму.Накануне глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что на обслуживание украинского госдолга в 2023 году будет направлена четверть доходов бюджета страны.
https://ukraina.ru/20220418/1033787247.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мвф, заем, бюджет, кристалина георгиева
Новости, МВФ, заем, бюджет, Кристалина Георгиева
МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов
Украине будет выделен ещё один заём на сумму 1,3 миллиарда долларов. Об этом написала 7 октября в своём Twitter глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева