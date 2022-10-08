Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России - 08.10.2022 Украина.ру
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Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России
Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России - 08.10.2022 Украина.ру
Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России
Статья о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Лоуи в Австралии, опубликованная 7 октября китайским новостным сайтом guancha.cn, вызвала многочисленные комментарии читателей портала
2022-10-08T18:10
2022-10-08T18:10
новости
спецоперация
владимир зеленский
кнр (китай)
австралия
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В своём выступлении Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров пояснил, что речь якобы шла о превентивных санкциях против России.Другие читатели обвинили Зеленского в разрушении своей страны, инфантилизме, эгоизме, демагогии, гордыне, попрошайничестве и невежестве.Перевод всех комментариев китайских читателей можно прочитать на сайте Иносми.
https://ukraina.ru/20220927/1039078295.html
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452
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новости, спецоперация, владимир зеленский, кнр (китай), австралия, сми
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, КНР (Китай), Австралия, СМИ

Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России

18:10 08.10.2022
 
© РИА Новости . СС0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . СС0, Pixabay
Читать в
Статья о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Лоуи в Австралии, опубликованная 7 октября китайским новостным сайтом guancha.cn, вызвала многочисленные комментарии читателей портала
В своём выступлении Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров пояснил, что речь якобы шла о превентивных санкциях против России.

"Уважаемый актёр Зеленский, вы плохо себя ведете… Пытаетесь стать режиссёром! Последствия могут быть очень серьезными", - заявил читатель Feelingsky

Другие читатели обвинили Зеленского в разрушении своей страны, инфантилизме, эгоизме, демагогии, гордыне, попрошайничестве и невежестве.
Сыма Нань интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 15:54
Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы
Перевод всех комментариев китайских читателей можно прочитать на сайте Иносми.
 
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