https://ukraina.ru/20221008/1039526787.html
Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России
Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России - 08.10.2022 Украина.ру
Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России
Статья о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Лоуи в Австралии, опубликованная 7 октября китайским новостным сайтом guancha.cn, вызвала многочисленные комментарии читателей портала
2022-10-08T18:10
2022-10-08T18:10
2022-10-08T18:10
новости
спецоперация
владимир зеленский
кнр (китай)
австралия
сми
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В своём выступлении Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров пояснил, что речь якобы шла о превентивных санкциях против России.Другие читатели обвинили Зеленского в разрушении своей страны, инфантилизме, эгоизме, демагогии, гордыне, попрошайничестве и невежестве.Перевод всех комментариев китайских читателей можно прочитать на сайте Иносми.
https://ukraina.ru/20220927/1039078295.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир зеленский, кнр (китай), австралия, сми
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, КНР (Китай), Австралия, СМИ
Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России
Статья о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Лоуи в Австралии, опубликованная 7 октября китайским новостным сайтом guancha.cn, вызвала многочисленные комментарии читателей портала