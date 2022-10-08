https://ukraina.ru/20221008/1039526787.html

Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России

Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России - 08.10.2022 Украина.ру

Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России

Статья о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Лоуи в Австралии, опубликованная 7 октября китайским новостным сайтом guancha.cn, вызвала многочисленные комментарии читателей портала

2022-10-08T18:10

2022-10-08T18:10

2022-10-08T18:10

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спецоперация

владимир зеленский

кнр (китай)

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В своём выступлении Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров пояснил, что речь якобы шла о превентивных санкциях против России.Другие читатели обвинили Зеленского в разрушении своей страны, инфантилизме, эгоизме, демагогии, гордыне, попрошайничестве и невежестве.Перевод всех комментариев китайских читателей можно прочитать на сайте Иносми.

https://ukraina.ru/20220927/1039078295.html

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новости, спецоперация, владимир зеленский, кнр (китай), австралия, сми