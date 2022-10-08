https://ukraina.ru/20221008/1039526652.html

Саботаж: в Германии остановились поезда из-за перерезанного в двух местах кабеля

Саботаж: в Германии остановились поезда из-за перерезанного в двух местах кабеля - 08.10.2022 Украина.ру

Саботаж: в Германии остановились поезда из-за перерезанного в двух местах кабеля

На севере Германии почти на 3 часа останавливалось движение поездов, а на некоторых участках перебои сохраняются до сих пор. Причина – "умышленное повреждение кабелей". Об этом 8 октября сообщило немецкое издание Tagesschau

2022-10-08T17:45

2022-10-08T17:45

2022-10-08T17:45

саботаж

германия

транспорт

поезд

новости

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"Железнодорожный хаос на севере Германии. Саботаж – причина отмены поездов". С таким названием Tagesschau сообщила о том, что в стране остановилось железнодорожное сообщение.В публикации приводятся слова министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, который говорит о "явно преднамеренном действии" по выведению из строя жд-линий.На сайте перевозчика сообщается, что в некоторых маршрутах произошли изменения. Объявлено, что пострадавшим будет возвращена полная стоимость билетов.Кроме того, на местной железной дороге заявили, что не будут привязывать поездки дальнего следования к конкретной дате, и билет можно использовать "гибко до семи дней включительно после окончания перерыва. Бронирование мест можно отменить бесплатно".Виновные в повреждении кабелей устанавливаются.

https://ukraina.ru/20221008/1039522513.html

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саботаж, германия, транспорт, поезд, новости