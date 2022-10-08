https://ukraina.ru/20221008/1039526225.html

Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту

Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру

Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту

Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T17:17

2022-10-08T17:17

2022-10-08T18:48

эксклюзив

теракт

крымский мост

украина

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Национальный антитеррористический комитет сообщил в субботу, 8 октября, о подрыве фуры на Крымском мосту. Подрыв повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях, передает РИА «Новости». Главным следственным управлением Следственного комитета России в связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело.Кто виноватКиев взял на себя ответственность за теракт. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту написал в своем Twitter-аккаунте: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано».Впрочем, киевский режим никогда и не скрывал, что Крымский мост является приоритетным объектом для атаки. Об этом напоминает в своем блоге юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Поэтому, по ее словам, «использование шахидомобилей было лишь вопросом времени».Монтян подчеркнула: если Зеленскому будет надо, то «он повторит и Беслан, и "Норд-Ост", и взрывы в московском метро».«Салорейховцы и их западные покровители сделают все, что им будет необходимо, потому что они воюют всерьез и хотят победить, а с ними играют в клоунские красные линии и отправляют Абрамовичей порешать на взаимовыгодной основе», — считает Монтян. По ее мнению, «пока что не видно, чтобы российский истеблишмент сильно уж рвался вылезать из теплой ванны...»Нельзя воевать наполовину, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украине.ру. По его словам, в нынешней ситуации надо было досматривать каждый автомобиль, въезжающий на мост, особенно грузовой.По мнению эксперта, теракт на Крымском мосту — это следствие безалаберности и половинчатости решений — либо мы воюем, либо не воюем». Он выразил недоумение по поводу того факта, что не наносятся удары по Киеву, не уничтожается железнодорожная инфраструктура, по которой киевский режим перебрасывает войска.Взрыв фуры — или…В Следственном комитете РФ сообщают, что следователи уже установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузового автомобиля и его владельца. В настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовика.Однако ряд экспертов выражают сомнение в том, что мост разрушен именно в результате подрыва грузового автомобиля. Так, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в комментарии изданию «Политнавигатор» отмечает, что ряд факторов говорят «в пользу прилета».Политолог Василий Стоякин в статье, опубликованной изданием Украина.ру, обращает внимание на мощность взрыва на характер повреждений — «складывание пролетов логично ожидать при взрыве снизу».По мнению эксперта, можно предположить, что «или сработала "закладка", или был нанесен удар каким-то средством дальнего поражения, которое в состоянии обойти российские системы ПВО».Все подробности происшествия выясняются. Как сообщает телеграм-канал Правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.Крым. «Ситуация под контролем»Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что примет участие в работе правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП.По его словам, будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного, а работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов.«Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия — более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа», — сообщил Аксенов. Он напомнил, что в Крыму переживали и более сложные времена.«Поэтому прошу всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет», — написал глава Крыма.Что дальше?МИД РФ отреагировал на теракт на Крымском мосту достаточно сдержанно по той причине, что «мы пока не понимаем, как отвечать на такие страшные теракты», отметил в интервью Украине.ру политолог Андрей Суздальцев. По его словам, позицию МИД можно понять, поскольку «нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием».Эксперт выразил уверенность в том, что сначала надо разобраться в том, что произошло, а потом ответ будет, так как «дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты».Тем временем военные обозреватели предупреждают об опасности. Так, Юрий Подоляка отмечает, что вывод из строя Крымского моста очень сильно усложнит логистику Крыма и всего южного направления СВО — «и похоже, это прелюдия главного удара ВСУ на юге».Что до повреждений, то могло быть хуже — одна часть автомобильного моста рабочая, железнодорожное полотно, если судить по видео, «особо не пострадало и заработает, если не сегодня, то через день-два», написал Подоляка в своем телеграм-канале. И выразил уверенность в том, что теперь вся страна ждет «наш ответ Киеву».

https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

https://ukraina.ru/20221008/1039517574.html

https://ukraina.ru/20221008/1039523727.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, теракт, крымский мост, украина