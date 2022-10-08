Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
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Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту
Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту
Украина.ру, 08.10.2022
2022-10-08T17:17
2022-10-08T18:48
эксклюзив
теракт
крымский мост
украина
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Национальный антитеррористический комитет сообщил в субботу, 8 октября, о подрыве фуры на Крымском мосту. Подрыв повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях, передает РИА «Новости». Главным следственным управлением Следственного комитета России в связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело.Кто виноватКиев взял на себя ответственность за теракт. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту написал в своем Twitter-аккаунте: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано».Впрочем, киевский режим никогда и не скрывал, что Крымский мост является приоритетным объектом для атаки. Об этом напоминает в своем блоге юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Поэтому, по ее словам, «использование шахидомобилей было лишь вопросом времени».Монтян подчеркнула: если Зеленскому будет надо, то «он повторит и Беслан, и "Норд-Ост", и взрывы в московском метро».«Салорейховцы и их западные покровители сделают все, что им будет необходимо, потому что они воюют всерьез и хотят победить, а с ними играют в клоунские красные линии и отправляют Абрамовичей порешать на взаимовыгодной основе», — считает Монтян. По ее мнению, «пока что не видно, чтобы российский истеблишмент сильно уж рвался вылезать из теплой ванны...»Нельзя воевать наполовину, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украине.ру. По его словам, в нынешней ситуации надо было досматривать каждый автомобиль, въезжающий на мост, особенно грузовой.По мнению эксперта, теракт на Крымском мосту — это следствие безалаберности и половинчатости решений — либо мы воюем, либо не воюем». Он выразил недоумение по поводу того факта, что не наносятся удары по Киеву, не уничтожается железнодорожная инфраструктура, по которой киевский режим перебрасывает войска.Взрыв фуры — или…В Следственном комитете РФ сообщают, что следователи уже установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузового автомобиля и его владельца. В настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовика.Однако ряд экспертов выражают сомнение в том, что мост разрушен именно в результате подрыва грузового автомобиля. Так, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в комментарии изданию «Политнавигатор» отмечает, что ряд факторов говорят «в пользу прилета».Политолог Василий Стоякин в статье, опубликованной изданием Украина.ру, обращает внимание на мощность взрыва на характер повреждений — «складывание пролетов логично ожидать при взрыве снизу».По мнению эксперта, можно предположить, что «или сработала "закладка", или был нанесен удар каким-то средством дальнего поражения, которое в состоянии обойти российские системы ПВО».Все подробности происшествия выясняются. Как сообщает телеграм-канал Правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.Крым. «Ситуация под контролем»Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что примет участие в работе правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП.По его словам, будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного, а работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов.«Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия — более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа», — сообщил Аксенов. Он напомнил, что в Крыму переживали и более сложные времена.«Поэтому прошу всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет», — написал глава Крыма.Что дальше?МИД РФ отреагировал на теракт на Крымском мосту достаточно сдержанно по той причине, что «мы пока не понимаем, как отвечать на такие страшные теракты», отметил в интервью Украине.ру политолог Андрей Суздальцев. По его словам, позицию МИД можно понять, поскольку «нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием».Эксперт выразил уверенность в том, что сначала надо разобраться в том, что произошло, а потом ответ будет, так как «дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты».Тем временем военные обозреватели предупреждают об опасности. Так, Юрий Подоляка отмечает, что вывод из строя Крымского моста очень сильно усложнит логистику Крыма и всего южного направления СВО — «и похоже, это прелюдия главного удара ВСУ на юге».Что до повреждений, то могло быть хуже — одна часть автомобильного моста рабочая, железнодорожное полотно, если судить по видео, «особо не пострадало и заработает, если не сегодня, то через день-два», написал Подоляка в своем телеграм-канале. И выразил уверенность в том, что теперь вся страна ждет «наш ответ Киеву».
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
https://ukraina.ru/20221008/1039517574.html
https://ukraina.ru/20221008/1039523727.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, теракт, крымский мост, украина
Эксклюзив, теракт, Крымский мост, Украина

Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту

17:17 08.10.2022 (обновлено: 18:48 08.10.2022)
 
© фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост
© фото очевидца
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Национальный антитеррористический комитет сообщил в субботу, 8 октября, о подрыве фуры на Крымском мосту. Подрыв повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета. О пострадавших региональные власти не сообщали.
Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях, передает РИА «Новости». Главным следственным управлением Следственного комитета России в связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело.
Кто виноват
Киев взял на себя ответственность за теракт. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту написал в своем Twitter-аккаунте: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано».
Впрочем, киевский режим никогда и не скрывал, что Крымский мост является приоритетным объектом для атаки. Об этом напоминает в своем блоге юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Поэтому, по ее словам, «использование шахидомобилей было лишь вопросом времени».
Монтян подчеркнула: если Зеленскому будет надо, то «он повторит и Беслан, и "Норд-Ост", и взрывы в московском метро».
«Салорейховцы и их западные покровители сделают все, что им будет необходимо, потому что они воюют всерьез и хотят победить, а с ними играют в клоунские красные линии и отправляют Абрамовичей порешать на взаимовыгодной основе», — считает Монтян. По ее мнению, «пока что не видно, чтобы российский истеблишмент сильно уж рвался вылезать из теплой ванны...»
Нельзя воевать наполовину, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украине.ру. По его словам, в нынешней ситуации надо было досматривать каждый автомобиль, въезжающий на мост, особенно грузовой.
По мнению эксперта, теракт на Крымском мосту — это следствие безалаберности и половинчатости решений — либо мы воюем, либо не воюем». Он выразил недоумение по поводу того факта, что не наносятся удары по Киеву, не уничтожается железнодорожная инфраструктура, по которой киевский режим перебрасывает войска.
Владимир Евсеев интервью
12:14
Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
Взрыв фуры — или…
В Следственном комитете РФ сообщают, что следователи уже установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузового автомобиля и его владельца. В настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовика.
Однако ряд экспертов выражают сомнение в том, что мост разрушен именно в результате подрыва грузового автомобиля. Так, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в комментарии изданию «Политнавигатор» отмечает, что ряд факторов говорят «в пользу прилета».
Политолог Василий Стоякин в статье, опубликованной изданием Украина.ру, обращает внимание на мощность взрыва на характер повреждений — «складывание пролетов логично ожидать при взрыве снизу».
Крымский мост
11:33
Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта
По мнению эксперта, можно предположить, что «или сработала "закладка", или был нанесен удар каким-то средством дальнего поражения, которое в состоянии обойти российские системы ПВО».
Все подробности происшествия выясняются. Как сообщает телеграм-канал Правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Крым. «Ситуация под контролем»
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что примет участие в работе правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП.
По его словам, будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного, а работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов.
«Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия — более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа», — сообщил Аксенов. Он напомнил, что в Крыму переживали и более сложные времена.
«Поэтому прошу всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет», — написал глава Крыма.
Крымский мост
15:51
Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
Что дальше?
МИД РФ отреагировал на теракт на Крымском мосту достаточно сдержанно по той причине, что «мы пока не понимаем, как отвечать на такие страшные теракты», отметил в интервью Украине.ру политолог Андрей Суздальцев. По его словам, позицию МИД можно понять, поскольку «нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием».
Эксперт выразил уверенность в том, что сначала надо разобраться в том, что произошло, а потом ответ будет, так как «дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты».
Тем временем военные обозреватели предупреждают об опасности. Так, Юрий Подоляка отмечает, что вывод из строя Крымского моста очень сильно усложнит логистику Крыма и всего южного направления СВО — «и похоже, это прелюдия главного удара ВСУ на юге».
Что до повреждений, то могло быть хуже — одна часть автомобильного моста рабочая, железнодорожное полотно, если судить по видео, «особо не пострадало и заработает, если не сегодня, то через день-два», написал Подоляка в своем телеграм-канале. И выразил уверенность в том, что теперь вся страна ждет «наш ответ Киеву».
 
ЭксклюзивтерактКрымский мостУкраина
 
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