https://ukraina.ru/20221008/1039526110.html
"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше
"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше - 08.10.2022 Украина.ру
"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше
В Киеве накаляется обстановка: спецслужбы США обвинили Украину в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной
2022-10-08T17:17
2022-10-08T17:17
2022-10-08T17:17
ростислав ищенко
видео
новости
львов
украина
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Причем действовали они втайне от своих покровителей в Вашингтоне. К такому выводу, по данным газеты New York Times, пришла американская разведка.В это же время бизнесмен Илон Маск рассказал о своём видении урегулирования конфликта на Украине. Миллиардер публично озвучил факты, о которых в современном западном обществе не говорят, в том числе об исторической принадлежности Крыма. Ответ Киева был изначально очевиден. В ход пошли угрозы и откровенное хамство.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, о чем говорят высказывания Илона Маска об Украине и почему американцы, признав причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, решили откреститься от своих подопечных, а также рассказал о том, при каком условии Запад готов был бы признать результаты состоявшихся референдумов.
https://ukraina.ru/20221008/1039524521.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, новости, львов, украина
Ростислав Ищенко, Видео, Новости, Львов, Украина
"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше
В Киеве накаляется обстановка: спецслужбы США обвинили Украину в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной
Причем действовали они втайне от своих покровителей в Вашингтоне. К такому выводу, по данным газеты New York Times, пришла американская разведка.
В это же время бизнесмен Илон Маск рассказал о своём видении урегулирования конфликта на Украине. Миллиардер публично озвучил факты, о которых в современном западном обществе не говорят, в том числе об исторической принадлежности Крыма. Ответ Киева был изначально очевиден. В ход пошли угрозы и откровенное хамство.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, о чем говорят высказывания Илона Маска об Украине и почему американцы, признав причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, решили откреститься от своих подопечных, а также рассказал о том, при каком условии Запад готов был бы признать результаты состоявшихся референдумов.