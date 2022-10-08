https://ukraina.ru/20221008/1039526110.html

"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше

"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше - 08.10.2022 Украина.ру

"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше

В Киеве накаляется обстановка: спецслужбы США обвинили Украину в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной

2022-10-08T17:17

2022-10-08T17:17

2022-10-08T17:17

ростислав ищенко

видео

новости

львов

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039525990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e34946d167d224ad9a131bc57d5953be.png

Причем действовали они втайне от своих покровителей в Вашингтоне. К такому выводу, по данным газеты New York Times, пришла американская разведка.В это же время бизнесмен Илон Маск рассказал о своём видении урегулирования конфликта на Украине. Миллиардер публично озвучил факты, о которых в современном западном обществе не говорят, в том числе об исторической принадлежности Крыма. Ответ Киева был изначально очевиден. В ход пошли угрозы и откровенное хамство.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, о чем говорят высказывания Илона Маска об Украине и почему американцы, признав причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, решили откреститься от своих подопечных, а также рассказал о том, при каком условии Запад готов был бы признать результаты состоявшихся референдумов.

https://ukraina.ru/20221008/1039524521.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, видео, новости, львов, украина