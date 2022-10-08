"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше - 08.10.2022 Украина.ру
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"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше
"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше - 08.10.2022 Украина.ру
"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше
В Киеве накаляется обстановка: спецслужбы США обвинили Украину в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной
2022-10-08T17:17
2022-10-08T17:17
ростислав ищенко
видео
новости
львов
украина
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Причем действовали они втайне от своих покровителей в Вашингтоне. К такому выводу, по данным газеты New York Times, пришла американская разведка.В это же время бизнесмен Илон Маск рассказал о своём видении урегулирования конфликта на Украине. Миллиардер публично озвучил факты, о которых в современном западном обществе не говорят, в том числе об исторической принадлежности Крыма. Ответ Киева был изначально очевиден. В ход пошли угрозы и откровенное хамство.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, о чем говорят высказывания Илона Маска об Украине и почему американцы, признав причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, решили откреститься от своих подопечных, а также рассказал о том, при каком условии Запад готов был бы признать результаты состоявшихся референдумов.
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ростислав ищенко, видео, новости, львов, украина
Ростислав Ищенко, Видео, Новости, Львов, Украина

"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше

17:17 08.10.2022
 
© коллаж Украина.РуИщенко
Ищенко
© коллаж Украина.Ру
Читать в
В Киеве накаляется обстановка: спецслужбы США обвинили Украину в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной
Причем действовали они втайне от своих покровителей в Вашингтоне. К такому выводу, по данным газеты New York Times, пришла американская разведка.
В это же время бизнесмен Илон Маск рассказал о своём видении урегулирования конфликта на Украине. Миллиардер публично озвучил факты, о которых в современном западном обществе не говорят, в том числе об исторической принадлежности Крыма. Ответ Киева был изначально очевиден. В ход пошли угрозы и откровенное хамство.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, о чем говорят высказывания Илона Маска об Украине и почему американцы, признав причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, решили откреститься от своих подопечных, а также рассказал о том, при каком условии Запад готов был бы признать результаты состоявшихся референдумов.
Крымский мост
16:46
Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей
 
Ростислав ИщенкоВидеоНовостиЛьвовУкраина
 
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17:17"Присоединять можем по самый Львов - пока не кончится Украина": Ищенко рассказал, что дальше
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