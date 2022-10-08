https://ukraina.ru/20221008/1039525816.html
Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт
Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт - 08.10.2022 Украина.ру
Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт
Движение автомобилей по Крымскому мосту частично возобновлено: пропускают легковушки и автобусы. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале
2022-10-08T16:45
2022-10-08T16:45
2022-10-08T16:45
крымский мост
подрыв
теракт
новости
аксенов
транспорт
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.
https://ukraina.ru/20221008/1039523727.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, подрыв, теракт, новости, аксенов, транспорт
Крымский мост, подрыв, теракт, Новости, Аксенов, транспорт
Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт
Движение автомобилей по Крымскому мосту частично возобновлено: пропускают легковушки и автобусы. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале
"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2"", —сообщил Аксенов, добавив, что проезжающий транспорт досматривают.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.