https://ukraina.ru/20221008/1039525816.html

Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт

Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт - 08.10.2022 Украина.ру

Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт

Движение автомобилей по Крымскому мосту частично возобновлено: пропускают легковушки и автобусы. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале

2022-10-08T16:45

2022-10-08T16:45

2022-10-08T16:45

крымский мост

подрыв

теракт

новости

аксенов

транспорт

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.

https://ukraina.ru/20221008/1039523727.html

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крымский мост, подрыв, теракт, новости, аксенов, транспорт