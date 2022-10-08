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Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются - 08.10.2022 Украина.ру
Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
Жители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы из-за непрекращающихся обстрелов сил киевского режима. Об этом сообщил 7 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-10-08T16:26
2022-10-08T16:26
2022-10-08T16:26
белгородская область
губернатор
новости
обстрелы
всу
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Он уточнил, что ВСУ обстреливали село в течение всего дня.На следующий день белгородский губернатор заявил об обстрелах села Бирюч Валуйского городского округа, где была ранена 16-летняя девушка, и села Тишанка Волоконовского района, где пострадавших не было, но был причинён материальный ущерб.Белгородская область периодически подвергается обстрелам ВСУ, которые неоднократно привели к жертвам среди мирного населения.
https://ukraina.ru/20220704/1034287720.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгородская область, губернатор, новости, обстрелы, всу
Белгородская область, губернатор, Новости, обстрелы, ВСУ
Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
Жители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы из-за непрекращающихся обстрелов сил киевского режима. Об этом сообщил 7 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков