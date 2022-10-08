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Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются

Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются - 08.10.2022 Украина.ру

Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются

Жители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы из-за непрекращающихся обстрелов сил киевского режима. Об этом сообщил 7 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2022-10-08T16:26

2022-10-08T16:26

2022-10-08T16:26

белгородская область

губернатор

новости

обстрелы

всу

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Он уточнил, что ВСУ обстреливали село в течение всего дня.На следующий день белгородский губернатор заявил об обстрелах села Бирюч Валуйского городского округа, где была ранена 16-летняя девушка, и села Тишанка Волоконовского района, где пострадавших не было, но был причинён материальный ущерб.Белгородская область периодически подвергается обстрелам ВСУ, которые неоднократно привели к жертвам среди мирного населения.

https://ukraina.ru/20220704/1034287720.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белгородская область, губернатор, новости, обстрелы, всу