Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются - 08.10.2022 Украина.ру
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Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются - 08.10.2022 Украина.ру
Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
Жители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы из-за непрекращающихся обстрелов сил киевского режима. Об этом сообщил 7 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-10-08T16:26
2022-10-08T16:26
белгородская область
губернатор
новости
обстрелы
всу
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Он уточнил, что ВСУ обстреливали село в течение всего дня.На следующий день белгородский губернатор заявил об обстрелах села Бирюч Валуйского городского округа, где была ранена 16-летняя девушка, и села Тишанка Волоконовского района, где пострадавших не было, но был причинён материальный ущерб.Белгородская область периодически подвергается обстрелам ВСУ, которые неоднократно привели к жертвам среди мирного населения.
https://ukraina.ru/20220704/1034287720.html
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белгородская область, губернатор, новости, обстрелы, всу
Белгородская область, губернатор, Новости, обстрелы, ВСУ

Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются

16:26 08.10.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Жители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы из-за непрекращающихся обстрелов сил киевского режима. Об этом сообщил 7 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
Он уточнил, что ВСУ обстреливали село в течение всего дня.

Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Журавлевке
Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
На следующий день белгородский губернатор заявил об обстрелах села Бирюч Валуйского городского округа, где была ранена 16-летняя девушка, и села Тишанка Волоконовского района, где пострадавших не было, но был причинён материальный ущерб.
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Мэр Белгорода озвучил данные после обстрела: повреждены почти сто жилых домовСпециалисты продолжают разгребать завалы разрушенных домов после обстрела Белгорода 3 июля. Как сообщил глава города Антон Иванов в своем Telegram-канале, в результате обстрела ВСУ повреждено 96 жилых строений
Белгородская область периодически подвергается обстрелам ВСУ, которые неоднократно привели к жертвам среди мирного населения.
 
Белгородская областьгубернаторНовостиобстрелыВСУ
 
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