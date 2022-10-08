Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября - 08.10.2022 Украина.ру
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Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября
Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября - 08.10.2022 Украина.ру
Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября
Стало известно о жертвах украинского теракта на Крымском мосту. МИД Эстонии поздравил украинский спецназ с осуществлением этого теракта, в котором погибли люди. Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции
2022-10-08T16:06
2022-10-08T16:06
эксклюзив
хроники
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Следственный комитет России сообщил о жертвах украинского теракта на Крымском мосту."По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — сказано в заявлении ведомства.Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства водителя проводят обыски.Служба безопасности Украины опубликовала фото последствий теракта на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко."Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в её соцсетях.В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает".Ранее свои радостные сообщения по Крымскому мосту опубликовало и Минобороны Украины, и ряд украинских политиков.При этом многие усматривают в теракте в том числе и попытку Украине нанести урон ВС РФ."Киевский режим продолжает системно действовать в рамках контрнаступательной операции на юге зоны СВО. Теракт на Крымском мосту — часть этой операции. В рамках планов прорвать нашу оборону в Запорожье, выхода к Азовскому морю и атаки на Херсон удар по Крымскому мосту вполне укладывается в логику действий по изоляции обширного района боевых действий", - написал в колонке для Russia Today военкор Евгений Поддубный.Он отметил, что украинские военные и политики перестали бояться России."Я не могу давать советы Генштабу или органам государственной безопасности — где я, а где они. Но позволю себе рассуждения теоретические. Противник перестал бояться, и это обстоятельство необходимо оперативно исправить. Командиры соединений, руководители разведорганов, политики киевского преступного режима спят спокойно, просыпаются без головной боли и с хорошим настроением, без чувства неотвратимости наказания за совершённые преступления. Главари бандформирований, которые действовали на Северном Кавказе, и мечтать о таком не могли. Концепция "мочить в сортире" вновь актуальна. Можно ещё и обратиться к богатому опыту политических ликвидаций одного маленького, но гордого ближневосточного государства, которое никогда не останавливают границы и расстояние", - указал Поддубный.Он также указал на то, что государственному аппарату следовало бы изменить отношение к активным гражданам."И конечно, государственный аппарат должен менять системное отношение к пассионариям. Да, с ними не так комфортно и удобно, но без них мы войну не выиграем. Лозунг "инициатива наказуема" должен уйти в прошлое. Не подумайте, что я кого-то учу, просто рассуждения. А то и так, по версии некоторых экспертов, во всех проблемах виноваты военкоры", - подытожил Поддубный.Позже стали известны новые подробности о погибших."По моей информации, погибшая семья мирных жителей ехала на Кадиллаке. У них есть дети, надеюсь, что детей в авто в момент теракта не было", - рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий.Тем временем Украину с успешно осуществлённым терактом начали поздравлять другие государства.Поздравления с терактомТеракт, унёсший жизни по меньшей мере трёх человек, не остановил ряд государств от поздравлений Украины."Эстония, безусловно, приветствует это (теракт на Крымском мосту — Ред.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.Он также назвал теракт "смелым поступком". Рейнсалу также напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара."Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось", — заявил глава эстонского МИД.Рейнсалу отметил, что мост играет большую роль с точки зрения логистики, а также имеет важное символическое значение для России.Таким образом Эстония на государственном уровне одобрило убийство мирных граждан."Очень важно четко и внятно прописать в документах, что преступным сообществом является не только Украина, но и Эстония. Кроме того, скоро появятся все основания считать, что преступным сообществом и спонсором терроризма является Евросоюз", - прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии историк Егор Холмогоров.Теракт на Крымском мосту одобрили и в Польше. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь в в эфире радиостанции Zet заявил, что информация о происшествии стала для него "бальзамом на сердце".В свою очередь, депутат от правящей партии страны "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что это событие имеет "не только символическое, но и практическое значение". Она уверена, что мост служит для переброски оружия.Командующий войскамиМинистр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции."Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сообщили в Минобороны.Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Кроме того, он командует российской группировкой "Юг" в зоне спецоперации на Украине.Кроме того, в оборонном ведомстве уверяют, что, несмотря на теракт на Крымском мосту, снабжение группировки ВС РФ на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме."Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - сказали в ведомстве.В Северной Таврии и Донбассе продолжаются бои.
https://ukraina.ru/20221008/1039518734.html
https://ukraina.ru/20221008/1039512972.html
https://ukraina.ru/20221007/1039509357.html
https://ukraina.ru/20221007/1039501171.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября

16:06 08.10.2022
 
© Коллаж РИА Новости . фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Коллаж РИА Новости . фото очевидца
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Стало известно о жертвах украинского теракта на Крымском мосту. МИД Эстонии поздравил украинский спецназ с осуществлением этого теракта, в котором погибли люди. Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции
Следственный комитет России сообщил о жертвах украинского теракта на Крымском мосту.
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — сказано в заявлении ведомства.
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства водителя проводят обыски.
Служба безопасности Украины опубликовала фото последствий теракта на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко.
"Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в её соцсетях.
В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает".
Ранее свои радостные сообщения по Крымскому мосту опубликовало и Минобороны Украины, и ряд украинских политиков.
Крымский мост
12:00
Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октябряСтали известны подробности теракта на Крымском мосту. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы регионов России
При этом многие усматривают в теракте в том числе и попытку Украине нанести урон ВС РФ.
"Киевский режим продолжает системно действовать в рамках контрнаступательной операции на юге зоны СВО. Теракт на Крымском мосту — часть этой операции. В рамках планов прорвать нашу оборону в Запорожье, выхода к Азовскому морю и атаки на Херсон удар по Крымскому мосту вполне укладывается в логику действий по изоляции обширного района боевых действий", - написал в колонке для Russia Today военкор Евгений Поддубный.
Он отметил, что украинские военные и политики перестали бояться России.
"Я не могу давать советы Генштабу или органам государственной безопасности — где я, а где они. Но позволю себе рассуждения теоретические. Противник перестал бояться, и это обстоятельство необходимо оперативно исправить. Командиры соединений, руководители разведорганов, политики киевского преступного режима спят спокойно, просыпаются без головной боли и с хорошим настроением, без чувства неотвратимости наказания за совершённые преступления. Главари бандформирований, которые действовали на Северном Кавказе, и мечтать о таком не могли. Концепция "мочить в сортире" вновь актуальна. Можно ещё и обратиться к богатому опыту политических ликвидаций одного маленького, но гордого ближневосточного государства, которое никогда не останавливают границы и расстояние", - указал Поддубный.
Он также указал на то, что государственному аппарату следовало бы изменить отношение к активным гражданам.
"И конечно, государственный аппарат должен менять системное отношение к пассионариям. Да, с ними не так комфортно и удобно, но без них мы войну не выиграем. Лозунг "инициатива наказуема" должен уйти в прошлое. Не подумайте, что я кого-то учу, просто рассуждения. А то и так, по версии некоторых экспертов, во всех проблемах виноваты военкоры", - подытожил Поддубный.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
08:48
Взрыв на Крымском мосту, удар по Иловайску, ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 8 октябряНа Крымском мосту произошёл взрыв, разрушено несколько пролётов, мост закрыли для проезда. ВСУ нанесли удар из HIMARS по Иловайску. На Запорожской АЭС перешли на работу дизель-генераторов из-за обстрелов ВСУ
Позже стали известны новые подробности о погибших.
"По моей информации, погибшая семья мирных жителей ехала на Кадиллаке. У них есть дети, надеюсь, что детей в авто в момент теракта не было", - рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий.
Тем временем Украину с успешно осуществлённым терактом начали поздравлять другие государства.
Поздравления с терактом
Теракт, унёсший жизни по меньшей мере трёх человек, не остановил ряд государств от поздравлений Украины.
"Эстония, безусловно, приветствует это (теракт на Крымском мосту — Ред.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он также назвал теракт "смелым поступком". Рейнсалу также напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара.
"Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось", — заявил глава эстонского МИД.
Рейнсалу отметил, что мост играет большую роль с точки зрения логистики, а также имеет важное символическое значение для России.
Таким образом Эстония на государственном уровне одобрило убийство мирных граждан.
"Очень важно четко и внятно прописать в документах, что преступным сообществом является не только Украина, но и Эстония. Кроме того, скоро появятся все основания считать, что преступным сообществом и спонсором терроризма является Евросоюз", - прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии историк Егор Холмогоров.
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 19:00
Превентивный удар от Зеленского, наёмники прибывают. Итоги 7 октября на УкраинеУкраинский президент Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России. В боях в Донбассе и Северной Таврией замечают всё больше иностранных наёмников. Некоторые из них - кадровые военнослужащие стран-членов НАТО
Теракт на Крымском мосту одобрили и в Польше. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь в в эфире радиостанции Zet заявил, что информация о происшествии стала для него "бальзамом на сердце".
В свою очередь, депутат от правящей партии страны "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что это событие имеет "не только символическое, но и практическое значение". Она уверена, что мост служит для переброски оружия.
Командующий войсками
Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.
"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сообщили в Минобороны.
Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Кроме того, он командует российской группировкой "Юг" в зоне спецоперации на Украине.
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октябряНа Украине возмутились присуждением Нобелевской премии мира. Политик Михаил Добкин засветился в форме ВСУ. Верховная Рада приняла закон о воинском учёте женщин
Кроме того, в оборонном ведомстве уверяют, что, несмотря на теракт на Крымском мосту, снабжение группировки ВС РФ на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме.
"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - сказали в ведомстве.
В Северной Таврии и Донбассе продолжаются бои.
 
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16:46Взрыв на Крымском мосту спланирован с учетом технических особенностей
16:45Аксенов: по Крымскому мосту пустили легковой транспорт
16:26Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаются
16:06Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября
16:00Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной
16:00От Бердянского района до Кремлевской стены. Как обычная птичница стала прославленной летчицей
15:51Теракт на Крымском мосту. Как это стало возможным, против кого направлен и что дальше
15:39The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором
15:02Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
15:01Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
14:46Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
14:35Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
14:21Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
14:07Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
14:05Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент
13:59Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек
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12:14Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
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