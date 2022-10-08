https://ukraina.ru/20221008/1039524796.html

Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября

Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября - 08.10.2022 Украина.ру

Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября

Стало известно о жертвах украинского теракта на Крымском мосту. МИД Эстонии поздравил украинский спецназ с осуществлением этого теракта, в котором погибли люди. Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции

2022-10-08T16:06

2022-10-08T16:06

2022-10-08T16:06

эксклюзив

хроники

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Следственный комитет России сообщил о жертвах украинского теракта на Крымском мосту."По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — сказано в заявлении ведомства.Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства водителя проводят обыски.Служба безопасности Украины опубликовала фото последствий теракта на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко."Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в её соцсетях.В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает".Ранее свои радостные сообщения по Крымскому мосту опубликовало и Минобороны Украины, и ряд украинских политиков.При этом многие усматривают в теракте в том числе и попытку Украине нанести урон ВС РФ."Киевский режим продолжает системно действовать в рамках контрнаступательной операции на юге зоны СВО. Теракт на Крымском мосту — часть этой операции. В рамках планов прорвать нашу оборону в Запорожье, выхода к Азовскому морю и атаки на Херсон удар по Крымскому мосту вполне укладывается в логику действий по изоляции обширного района боевых действий", - написал в колонке для Russia Today военкор Евгений Поддубный.Он отметил, что украинские военные и политики перестали бояться России."Я не могу давать советы Генштабу или органам государственной безопасности — где я, а где они. Но позволю себе рассуждения теоретические. Противник перестал бояться, и это обстоятельство необходимо оперативно исправить. Командиры соединений, руководители разведорганов, политики киевского преступного режима спят спокойно, просыпаются без головной боли и с хорошим настроением, без чувства неотвратимости наказания за совершённые преступления. Главари бандформирований, которые действовали на Северном Кавказе, и мечтать о таком не могли. Концепция "мочить в сортире" вновь актуальна. Можно ещё и обратиться к богатому опыту политических ликвидаций одного маленького, но гордого ближневосточного государства, которое никогда не останавливают границы и расстояние", - указал Поддубный.Он также указал на то, что государственному аппарату следовало бы изменить отношение к активным гражданам."И конечно, государственный аппарат должен менять системное отношение к пассионариям. Да, с ними не так комфортно и удобно, но без них мы войну не выиграем. Лозунг "инициатива наказуема" должен уйти в прошлое. Не подумайте, что я кого-то учу, просто рассуждения. А то и так, по версии некоторых экспертов, во всех проблемах виноваты военкоры", - подытожил Поддубный.Позже стали известны новые подробности о погибших."По моей информации, погибшая семья мирных жителей ехала на Кадиллаке. У них есть дети, надеюсь, что детей в авто в момент теракта не было", - рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий.Тем временем Украину с успешно осуществлённым терактом начали поздравлять другие государства.Поздравления с терактомТеракт, унёсший жизни по меньшей мере трёх человек, не остановил ряд государств от поздравлений Украины."Эстония, безусловно, приветствует это (теракт на Крымском мосту — Ред.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.Он также назвал теракт "смелым поступком". Рейнсалу также напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара."Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось", — заявил глава эстонского МИД.Рейнсалу отметил, что мост играет большую роль с точки зрения логистики, а также имеет важное символическое значение для России.Таким образом Эстония на государственном уровне одобрило убийство мирных граждан."Очень важно четко и внятно прописать в документах, что преступным сообществом является не только Украина, но и Эстония. Кроме того, скоро появятся все основания считать, что преступным сообществом и спонсором терроризма является Евросоюз", - прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии историк Егор Холмогоров.Теракт на Крымском мосту одобрили и в Польше. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь в в эфире радиостанции Zet заявил, что информация о происшествии стала для него "бальзамом на сердце".В свою очередь, депутат от правящей партии страны "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что это событие имеет "не только символическое, но и практическое значение". Она уверена, что мост служит для переброски оружия.Командующий войскамиМинистр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции."Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сообщили в Минобороны.Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Кроме того, он командует российской группировкой "Юг" в зоне спецоперации на Украине.Кроме того, в оборонном ведомстве уверяют, что, несмотря на теракт на Крымском мосту, снабжение группировки ВС РФ на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме."Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - сказали в ведомстве.В Северной Таврии и Донбассе продолжаются бои.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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