Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октября
© Коллаж РИА Новости . фото очевидцаКрымский мост
© Коллаж РИА Новости . фото очевидца
Стало известно о жертвах украинского теракта на Крымском мосту. МИД Эстонии поздравил украинский спецназ с осуществлением этого теракта, в котором погибли люди. Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции
Следственный комитет России сообщил о жертвах украинского теракта на Крымском мосту.
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — сказано в заявлении ведомства.
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства водителя проводят обыски.
Служба безопасности Украины опубликовала фото последствий теракта на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко.
"Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в её соцсетях.
В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает".
Ранее свои радостные сообщения по Крымскому мосту опубликовало и Минобороны Украины, и ряд украинских политиков.
При этом многие усматривают в теракте в том числе и попытку Украине нанести урон ВС РФ.
"Киевский режим продолжает системно действовать в рамках контрнаступательной операции на юге зоны СВО. Теракт на Крымском мосту — часть этой операции. В рамках планов прорвать нашу оборону в Запорожье, выхода к Азовскому морю и атаки на Херсон удар по Крымскому мосту вполне укладывается в логику действий по изоляции обширного района боевых действий", - написал в колонке для Russia Today военкор Евгений Поддубный.
Он отметил, что украинские военные и политики перестали бояться России.
"Я не могу давать советы Генштабу или органам государственной безопасности — где я, а где они. Но позволю себе рассуждения теоретические. Противник перестал бояться, и это обстоятельство необходимо оперативно исправить. Командиры соединений, руководители разведорганов, политики киевского преступного режима спят спокойно, просыпаются без головной боли и с хорошим настроением, без чувства неотвратимости наказания за совершённые преступления. Главари бандформирований, которые действовали на Северном Кавказе, и мечтать о таком не могли. Концепция "мочить в сортире" вновь актуальна. Можно ещё и обратиться к богатому опыту политических ликвидаций одного маленького, но гордого ближневосточного государства, которое никогда не останавливают границы и расстояние", - указал Поддубный.
Он также указал на то, что государственному аппарату следовало бы изменить отношение к активным гражданам.
"И конечно, государственный аппарат должен менять системное отношение к пассионариям. Да, с ними не так комфортно и удобно, но без них мы войну не выиграем. Лозунг "инициатива наказуема" должен уйти в прошлое. Не подумайте, что я кого-то учу, просто рассуждения. А то и так, по версии некоторых экспертов, во всех проблемах виноваты военкоры", - подытожил Поддубный.
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Позже стали известны новые подробности о погибших.
"По моей информации, погибшая семья мирных жителей ехала на Кадиллаке. У них есть дети, надеюсь, что детей в авто в момент теракта не было", - рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий.
Тем временем Украину с успешно осуществлённым терактом начали поздравлять другие государства.
Поздравления с терактом
Теракт, унёсший жизни по меньшей мере трёх человек, не остановил ряд государств от поздравлений Украины.
"Эстония, безусловно, приветствует это (теракт на Крымском мосту — Ред.) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он также назвал теракт "смелым поступком". Рейнсалу также напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара.
"Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось", — заявил глава эстонского МИД.
Рейнсалу отметил, что мост играет большую роль с точки зрения логистики, а также имеет важное символическое значение для России.
Таким образом Эстония на государственном уровне одобрило убийство мирных граждан.
"Очень важно четко и внятно прописать в документах, что преступным сообществом является не только Украина, но и Эстония. Кроме того, скоро появятся все основания считать, что преступным сообществом и спонсором терроризма является Евросоюз", - прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии историк Егор Холмогоров.
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Теракт на Крымском мосту одобрили и в Польше. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь в в эфире радиостанции Zet заявил, что информация о происшествии стала для него "бальзамом на сердце".
В свою очередь, депутат от правящей партии страны "Право и справедливость" Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что это событие имеет "не только символическое, но и практическое значение". Она уверена, что мост служит для переброски оружия.
Командующий войсками
Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.
"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сообщили в Минобороны.
Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Кроме того, он командует российской группировкой "Юг" в зоне спецоперации на Украине.
Кроме того, в оборонном ведомстве уверяют, что, несмотря на теракт на Крымском мосту, снабжение группировки ВС РФ на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях обеспечивается в полном объёме.
"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - сказали в ведомстве.
В Северной Таврии и Донбассе продолжаются бои.