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Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной

Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной - 08.10.2022 Украина.ру

Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной

Кажется неизбежным, что военные действия на Украине будет продолжаться ещё какое-то время, однако переговоры Москвы и Киева в конце концов возобновятся. Об в интервью американскому телеканалу CNN заявил 7 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын

2022-10-08T16:00

2022-10-08T16:00

2022-10-08T16:00

новости

турция

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пресс-секретарь

переговоры

владимир путин

горбачёв

ельцин

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Вопрос заключается лишь в том, когда возобновятся переговоры и какой ущерб будет нанесён до того, как они начнутся, указал турецкий представитель.Также, по мнению Калына, президент РФ Владимир Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны президентом СССР Михаилом Горбачёвым и президентом РФ Борисом Ельциным договорённости больше не отражают современную Россию.В результате этого "глобальный либеральный порядок" сталкивается с серьёзным испытанием, заключил Калын.

https://ukraina.ru/20220926/1039087601.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, cnn, пресс-секретарь, переговоры, владимир путин, горбачёв, ельцин