Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной - 08.10.2022 Украина.ру
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Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной
Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной - 08.10.2022 Украина.ру
Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной
Кажется неизбежным, что военные действия на Украине будет продолжаться ещё какое-то время, однако переговоры Москвы и Киева в конце концов возобновятся. Об в интервью американскому телеканалу CNN заявил 7 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын
2022-10-08T16:00
2022-10-08T16:00
новости
турция
cnn
пресс-секретарь
переговоры
владимир путин
горбачёв
ельцин
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Вопрос заключается лишь в том, когда возобновятся переговоры и какой ущерб будет нанесён до того, как они начнутся, указал турецкий представитель.Также, по мнению Калына, президент РФ Владимир Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны президентом СССР Михаилом Горбачёвым и президентом РФ Борисом Ельциным договорённости больше не отражают современную Россию.В результате этого "глобальный либеральный порядок" сталкивается с серьёзным испытанием, заключил Калын.
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новости, турция, cnn, пресс-секретарь, переговоры, владимир путин, горбачёв, ельцин
Новости, Турция, CNN, пресс-секретарь, переговоры, Владимир Путин, Горбачёв, Ельцин

Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной

16:00 08.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Читать в
Кажется неизбежным, что военные действия на Украине будет продолжаться ещё какое-то время, однако переговоры Москвы и Киева в конце концов возобновятся. Об в интервью американскому телеканалу CNN заявил 7 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын
Вопрос заключается лишь в том, когда возобновятся переговоры и какой ущерб будет нанесён до того, как они начнутся, указал турецкий представитель.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:12
Политика Турции: украинцам — слова, русским — улыбки, себе — выгоду
Также, по мнению Калына, президент РФ Владимир Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны президентом СССР Михаилом Горбачёвым и президентом РФ Борисом Ельциным договорённости больше не отражают современную Россию.

Насколько мы понимаем, г-н Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это касается Украины, без сомнения. Но более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром. Существует новая Россия, новый мир, новая реальность, и они (русские – ред.) хотят заключить новую сделку

Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции
В результате этого "глобальный либеральный порядок" сталкивается с серьёзным испытанием, заключил Калын.
 
НовостиТурцияCNNпресс-секретарьпереговорыВладимир ПутинГорбачёвЕльцин
 
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