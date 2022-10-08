Представитель Эрдогана надеется на возобновление переговоров России с Украиной
Кажется неизбежным, что военные действия на Украине будет продолжаться ещё какое-то время, однако переговоры Москвы и Киева в конце концов возобновятся. Об в интервью американскому телеканалу CNN заявил 7 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын
Вопрос заключается лишь в том, когда возобновятся переговоры и какой ущерб будет нанесён до того, как они начнутся, указал турецкий представитель.
26 сентября, 15:12Политика Турции: украинцам — слова, русским — улыбки, себе — выгоду
Также, по мнению Калына, президент РФ Владимир Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны президентом СССР Михаилом Горбачёвым и президентом РФ Борисом Ельциным договорённости больше не отражают современную Россию.
Насколько мы понимаем, г-н Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это касается Украины, без сомнения. Но более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром. Существует новая Россия, новый мир, новая реальность, и они (русские – ред.) хотят заключить новую сделку
В результате этого "глобальный либеральный порядок" сталкивается с серьёзным испытанием, заключил Калын.