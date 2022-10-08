https://ukraina.ru/20221008/1039523591.html

The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором

The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором - 08.10.2022 Украина.ру

The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором

Решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти произошло в худший момент для президента США Джо Байдена и поставило его перед "непростым выбором": продолжать добиваться расположения Саудовской Аравии или принять жёсткие ответные меры. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в американской газете The New York Times

2022-10-08T15:39

2022-10-08T15:39

2022-10-08T15:39

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нефть

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саудовская аравия

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джо байден

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Как отмечает издание, в Вашингтоне многие расценили решение ОПЕК+, принятое всего за несколько недель для важнейших для Байдена промежуточных выборов, как "удар в спину", а перед американским лидером встает вопрос о том, что делать с "этим похожим на предательство решением".Сам президент выступил с "умышленно мягкими комментариями", сказав о "разочаровании" из-за решения альянса, однако его однопартийцы-демократы недовольны его "чрезмерной почтительностью" к саудитам и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя "наказать" Эр-Рияд, в частности, начать вывод американских войск из ближневосточного королевства, говорится в статье.При этом представители его администрации опасаются, что "по-настоящему" кризис может ударить в декабре, когда вступят в силу инициированные США ограничения на цену для российской нефти, а также начнёт действовать запрет ЕС на её закупку, сообщает издание.Страны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники организации.

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новости, нефть, опек, саудовская аравия, выборы, сша, джо байден