The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором - 08.10.2022 Украина.ру
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The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором
The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором - 08.10.2022 Украина.ру
The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором
Решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти произошло в худший момент для президента США Джо Байдена и поставило его перед "непростым выбором": продолжать добиваться расположения Саудовской Аравии или принять жёсткие ответные меры. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в американской газете The New York Times
2022-10-08T15:39
2022-10-08T15:39
новости
нефть
опек
саудовская аравия
выборы
сша
джо байден
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Как отмечает издание, в Вашингтоне многие расценили решение ОПЕК+, принятое всего за несколько недель для важнейших для Байдена промежуточных выборов, как "удар в спину", а перед американским лидером встает вопрос о том, что делать с "этим похожим на предательство решением".Сам президент выступил с "умышленно мягкими комментариями", сказав о "разочаровании" из-за решения альянса, однако его однопартийцы-демократы недовольны его "чрезмерной почтительностью" к саудитам и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя "наказать" Эр-Рияд, в частности, начать вывод американских войск из ближневосточного королевства, говорится в статье.При этом представители его администрации опасаются, что "по-настоящему" кризис может ударить в декабре, когда вступят в силу инициированные США ограничения на цену для российской нефти, а также начнёт действовать запрет ЕС на её закупку, сообщает издание.Страны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники организации.
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новости, нефть, опек, саудовская аравия, выборы, сша, джо байден
Новости, нефть, ОПЕК, Саудовская Аравия, выборы, США, Джо Байден

The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором

15:39 08.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОфициальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти произошло в худший момент для президента США Джо Байдена и поставило его перед "непростым выбором": продолжать добиваться расположения Саудовской Аравии или принять жёсткие ответные меры. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в американской газете The New York Times
Как отмечает издание, в Вашингтоне многие расценили решение ОПЕК+, принятое всего за несколько недель для важнейших для Байдена промежуточных выборов, как "удар в спину", а перед американским лидером встает вопрос о том, что делать с "этим похожим на предательство решением".
Сам президент выступил с "умышленно мягкими комментариями", сказав о "разочаровании" из-за решения альянса, однако его однопартийцы-демократы недовольны его "чрезмерной почтительностью" к саудитам и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя "наказать" Эр-Рияд, в частности, начать вывод американских войск из ближневосточного королевства, говорится в статье.

Решение ОПЕК+ вряд ли могло быть принято в худший с политической точки зрения момент для г-на Байдена, который частично основывал свою пропаганду перед промежуточными выборами на снижавщихся ценах на бензин

The New York Times
Американская газета
При этом представители его администрации опасаются, что "по-настоящему" кризис может ударить в декабре, когда вступят в силу инициированные США ограничения на цену для российской нефти, а также начнёт действовать запрет ЕС на её закупку, сообщает издание.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
08:00
Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефтиПозиция Саудовской Аравии, сыгравшая ключевую роль в решении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей, стала следствием как чисто экономических причин, так и недовольством этой страны диктатом США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
Страны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники организации.
 
НовостинефтьОПЕКСаудовская АравиявыборыСШАДжо Байден
 
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