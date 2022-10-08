Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии - 08.10.2022 Украина.ру
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Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии - 08.10.2022 Украина.ру
Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
Заявления главы "киевской хунты" Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов Японии нелепы. Об этом заявил 8 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале
2022-10-08T15:02
2022-10-08T15:02
новости
сахалин
владимир зеленский
киевский режим
губернатор
япония
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Ранее Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".Он добавил, что, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции РФ, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, заключённый с Российской империей. Возвращение островов Токио поставил условием подписания мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был заключён.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора.СССР рассчитывал таким образом решить проблему окончательно, однако Япония не согласилась отказаться от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Ныне позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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новости, сахалин, владимир зеленский, киевский режим, губернатор, япония
Новости, Сахалин, Владимир Зеленский, киевский режим, губернатор, Япония

Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии

15:02 08.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Читать в
Заявления главы "киевской хунты" Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов Японии нелепы. Об этом заявил 8 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале
Ранее Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".

Любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты

Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
Он добавил, что, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции РФ, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, заключённый с Российской империей. Возвращение островов Токио поставил условием подписания мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был заключён.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 12.09.2018
12 сентября 2018, 13:29
Премьер-министр Японии: Нужно соединить Хоккайдо с Сахалином, а Сахалин – с материкомПремьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах является путем к заключению мирного договора между Москвой и Токио
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора.
СССР рассчитывал таким образом решить проблему окончательно, однако Япония не согласилась отказаться от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Ныне позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
 
НовостиСахалинВладимир Зеленскийкиевский режимгубернаторЯпония
 
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