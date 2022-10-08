https://ukraina.ru/20221008/1039523237.html
Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии - 08.10.2022 Украина.ру
Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
Заявления главы "киевской хунты" Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов Японии нелепы. Об этом заявил 8 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале
2022-10-08T15:02
2022-10-08T15:02
2022-10-08T15:02
новости
сахалин
владимир зеленский
киевский режим
губернатор
япония
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Ранее Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".Он добавил, что, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции РФ, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, заключённый с Российской империей. Возвращение островов Токио поставил условием подписания мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был заключён.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора.СССР рассчитывал таким образом решить проблему окончательно, однако Япония не согласилась отказаться от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Ныне позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ukraina.ru/20180912/1021106954.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сахалин, владимир зеленский, киевский режим, губернатор, япония
Новости, Сахалин, Владимир Зеленский, киевский режим, губернатор, Япония
Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
Заявления главы "киевской хунты" Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов Японии нелепы. Об этом заявил 8 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале
Ранее Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".
Любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты
Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
Он добавил, что, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции РФ, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, заключённый с Российской империей. Возвращение островов Токио поставил условием подписания мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был заключён.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора.
СССР рассчитывал таким образом решить проблему окончательно, однако Япония не согласилась отказаться от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Ныне позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.