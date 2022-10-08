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Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии

Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии - 08.10.2022 Украина.ру

Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии

Заявления главы "киевской хунты" Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов Японии нелепы. Об этом заявил 8 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале

2022-10-08T15:02

2022-10-08T15:02

2022-10-08T15:02

новости

сахалин

владимир зеленский

киевский режим

губернатор

япония

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Ранее Зеленский заявил, что подписал указ о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии".Он добавил, что, проголосовав в 2020 году за поправки к Конституции РФ, "жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, заключённый с Российской империей. Возвращение островов Токио поставил условием подписания мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был заключён.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора.СССР рассчитывал таким образом решить проблему окончательно, однако Япония не согласилась отказаться от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Ныне позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ukraina.ru/20180912/1021106954.html

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новости, сахалин, владимир зеленский, киевский режим, губернатор, япония