https://ukraina.ru/20221008/1039523008.html
Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков - 08.10.2022 Украина.ру
Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об аспектах частичной мобилизации, а также о призыве Владимира Зеленского к НАТО и возможных переговорах между Россией и Украиной
2022-10-08T15:01
2022-10-08T15:01
2022-10-08T15:01
иван скориков
ядерное оружие
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новости
шантаж
спекуляция
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- Насколько остро стоит вопрос обмундирования и экипировки для мобилизованных?- Не настало ли время решительных действий в вопросе пресечения поставок оружия Украине?- Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России: как мы должны действовать в такой ситуации?- Стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона в СМИ?- При каких условиях существует вероятность переговоров? Нужны ли они прямо сейчас?- Наблюдаем ли мы начало адекватных сигналов со стороны Запада или это ложные знаки?- Стоит ли запрещать украинский язык на территории новых регионов России?
https://ukraina.ru/20221008/1039522513.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иван скориков, ядерное оружие, видео, новости, шантаж, спекуляция
Иван Скориков, Ядерное оружие, Видео, Новости, шантаж, спекуляция
Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об аспектах частичной мобилизации, а также о призыве Владимира Зеленского к НАТО и возможных переговорах между Россией и Украиной
- Насколько остро стоит вопрос обмундирования и экипировки для мобилизованных?
- Не настало ли время решительных действий в вопросе пресечения поставок оружия Украине?
- Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России: как мы должны действовать в такой ситуации?
- Стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона в СМИ?
- При каких условиях существует вероятность переговоров? Нужны ли они прямо сейчас?
- Наблюдаем ли мы начало адекватных сигналов со стороны Запада или это ложные знаки?
- Стоит ли запрещать украинский язык на территории новых регионов России?