https://ukraina.ru/20221008/1039523008.html

Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков

Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков - 08.10.2022 Украина.ру

Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об аспектах частичной мобилизации, а также о призыве Владимира Зеленского к НАТО и возможных переговорах между Россией и Украиной

2022-10-08T15:01

2022-10-08T15:01

2022-10-08T15:01

иван скориков

ядерное оружие

видео

новости

шантаж

спекуляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039522801_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92ecd4c90815f13beb3e2c6dd464996c.png

- Насколько остро стоит вопрос обмундирования и экипировки для мобилизованных?- Не настало ли время решительных действий в вопросе пресечения поставок оружия Украине?- Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России: как мы должны действовать в такой ситуации?- Стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона в СМИ?- При каких условиях существует вероятность переговоров? Нужны ли они прямо сейчас?- Наблюдаем ли мы начало адекватных сигналов со стороны Запада или это ложные знаки?- Стоит ли запрещать украинский язык на территории новых регионов России?

https://ukraina.ru/20221008/1039522513.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иван скориков, ядерное оружие, видео, новости, шантаж, спекуляция