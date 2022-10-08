Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков - 08.10.2022 Украина.ру
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Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков - 08.10.2022 Украина.ру
Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об аспектах частичной мобилизации, а также о призыве Владимира Зеленского к НАТО и возможных переговорах между Россией и Украиной
2022-10-08T15:01
2022-10-08T15:01
иван скориков
ядерное оружие
видео
новости
шантаж
спекуляция
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- Насколько остро стоит вопрос обмундирования и экипировки для мобилизованных?- Не настало ли время решительных действий в вопросе пресечения поставок оружия Украине?- Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России: как мы должны действовать в такой ситуации?- Стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона в СМИ?- При каких условиях существует вероятность переговоров? Нужны ли они прямо сейчас?- Наблюдаем ли мы начало адекватных сигналов со стороны Запада или это ложные знаки?- Стоит ли запрещать украинский язык на территории новых регионов России?
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452
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иван скориков, ядерное оружие, видео, новости, шантаж, спекуляция
Иван Скориков, Ядерное оружие, Видео, Новости, шантаж, спекуляция

Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков

15:01 08.10.2022
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об аспектах частичной мобилизации, а также о призыве Владимира Зеленского к НАТО и возможных переговорах между Россией и Украиной
- Насколько остро стоит вопрос обмундирования и экипировки для мобилизованных?
- Не настало ли время решительных действий в вопросе пресечения поставок оружия Украине?
- Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России: как мы должны действовать в такой ситуации?
- Стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона в СМИ?
- При каких условиях существует вероятность переговоров? Нужны ли они прямо сейчас?
- Наблюдаем ли мы начало адекватных сигналов со стороны Запада или это ложные знаки?
- Стоит ли запрещать украинский язык на территории новых регионов России?
Крымский мост
14:35
Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБПодрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с пульта, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости
 
Иван СкориковЯдерное оружиеВидеоНовостишантажспекуляция
 
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Заголовок открываемого материала
15:02Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
15:01Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
14:46Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
14:35Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
14:21Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
14:07Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
14:05Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент
13:59Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек
13:07Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
12:41Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
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12:14Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
12:10Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского
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