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Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё - 08.10.2022 Украина.ру
Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях польским изданием Gazeta Prawna
2022-10-08T14:46
2022-10-08T14:46
2022-10-08T14:46
новости
спецоперация
польша
беженцы
льготы
сми
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Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели соответствующие поправки, сообщает газета. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.Будут оставлены льготы для некоторых категорий беженцев, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польше проживает около 1,25 миллиона украинских беженцев.
https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, польша, беженцы, льготы, сми
Новости, Спецоперация, Польша, беженцы, льготы, СМИ
Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях польским изданием Gazeta Prawna