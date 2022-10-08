https://ukraina.ru/20221008/1039522631.html

Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё

Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё - 08.10.2022 Украина.ру

Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё

Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях польским изданием Gazeta Prawna

2022-10-08T14:46

2022-10-08T14:46

2022-10-08T14:46

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спецоперация

польша

беженцы

льготы

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Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели соответствующие поправки, сообщает газета. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.Будут оставлены льготы для некоторых категорий беженцев, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польше проживает около 1,25 миллиона украинских беженцев.

https://ukraina.ru/20220810/1037517999.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, польша, беженцы, льготы, сми