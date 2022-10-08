Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё - 08.10.2022 Украина.ру
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Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё - 08.10.2022 Украина.ру
Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях польским изданием Gazeta Prawna
2022-10-08T14:46
2022-10-08T14:46
новости
спецоперация
польша
беженцы
льготы
сми
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Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели соответствующие поправки, сообщает газета. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.Будут оставлены льготы для некоторых категорий беженцев, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польше проживает около 1,25 миллиона украинских беженцев.
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новости, спецоперация, польша, беженцы, льготы, сми
Новости, Спецоперация, Польша, беженцы, льготы, СМИ

Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё

14:46 08.10.2022
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP / Sergei Grits
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Польские власти намерены обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях польским изданием Gazeta Prawna
Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели соответствующие поправки, сообщает газета. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.

"Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство", — цитирует газета представителя польского правительства.

Будут оставлены льготы для некоторых категорий беженцев, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 21:14
Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами Не менее 6,6 миллиона украинцев выехали за границу и пока что не вернулись, еще приблизительно столько же стали внутренне перемещенными лицами, сообщило 10 августа издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польше проживает около 1,25 миллиона украинских беженцев.
 
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