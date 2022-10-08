https://ukraina.ru/20221008/1039522513.html
Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ - 08.10.2022 Украина.ру
Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с пульта, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
крымский мост
новости
подрыв
генерал
грузовик
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Эксперт заявил, что управление подрывом могло быть осуществлено дистанционно, однако таймер вряд ли использовался, так как это исключило бы синхронность.Генерал-майор добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике не так просто, так как осмотр проводится визуально.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, новости, подрыв, генерал, грузовик
Крымский мост, Новости, подрыв, генерал, грузовик
Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с пульта, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости
Эксперт заявил, что управление подрывом могло быть осуществлено дистанционно, однако таймер вряд ли использовался, так как это исключило бы синхронность.
"Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", - сказал он.
Генерал-майор добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике не так просто, так как осмотр проводится визуально.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.