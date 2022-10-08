https://ukraina.ru/20221008/1039522513.html

Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ

Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ - 08.10.2022 Украина.ру

Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с пульта, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости

2022-10-08T14:35

2022-10-08T14:35

2022-10-08T14:35

крымский мост

новости

подрыв

генерал

грузовик

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Эксперт заявил, что управление подрывом могло быть осуществлено дистанционно, однако таймер вряд ли использовался, так как это исключило бы синхронность.Генерал-майор добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике не так просто, так как осмотр проводится визуально.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.

https://ukraina.ru/20221008/1039521070.html

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2022

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крымский мост, новости, подрыв, генерал, грузовик